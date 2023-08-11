В Steam продают игры со скидкой до 90%

Акция распространяется на проекты компании THQ Nordic и продлится до 17 августа.
Среди представленных игр можно найти проекты самых разнообразных жанров от шутеров и приключений до экшен-RPG и тактических стратегий. Вот несколько зарекомендовавших себя тайтлов:
- Gothic Universe Edition —
299 рублей59 рублей;
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Titan Quest Anniversary Edition —
649 рублей162 рубля;
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Desperados III —
1300 рублей325 рублей;
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Biomutant —
1999 рублей799 рублей;
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SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake —
1999 рублей999 рублей;
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Wreckfest —
1199 рублей479 рублей;
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This Is the Police 2 —
449 рублей112 рублей;
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Destroy All Humans! 2 — Reprobed —
1999 рублей999 рублей;
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Elex —
999 рублей249 рублей;
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Knights of Honor II: Sovereign —
1999 рублей999 рублей.
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