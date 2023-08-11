В Steam продают игры со скидкой до 90%

Артем
Снимок экрана 2023-08-11 193132.png

Акция распространяется на проекты компании THQ Nordic и продлится до 17 августа.

Среди представленных игр можно найти проекты самых разнообразных жанров от шутеров и приключений до экшен-RPG и тактических стратегий. Вот несколько зарекомендовавших себя тайтлов:

  • Gothic Universe Edition — 299 рублей 59 рублей;
  • Titan Quest Anniversary Edition — 649 рублей 162 рубля;
  • Desperados III — 1300 рублей 325 рублей;
  • Biomutant — 1999 рублей 799 рублей;
  • SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake — 1999 рублей 999 рублей;
  • Wreckfest — 1199 рублей 479 рублей;
  • This Is the Police 2 — 449 рублей 112 рублей;
  • Destroy All Humans! 2 — Reprobed — 1999 рублей 999 рублей;
  • Elex — 999 рублей 249 рублей;
  • Knights of Honor II: Sovereign — 1999 рублей 999 рублей.
Полный список игр, участвующих в распродаже, можно найти по этой ссылке.

Ранее мы рассказывали, как покупать игры в Steam при помощи QIWI-кошелька.
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Steam
Cсылки по теме:
Фото новой PlayStation слили в сеть
Epic Games бесплатно раздаст хитовую игру Black Book от российских разработчиков
Вышел ремастер легендарной Quake II с улучшенной графикой и новыми уровнями

Рекомендации

Рекомендации

Красная распродажа на AliExpress: топовые гаджеты со скидкой до 80%

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии