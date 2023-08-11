Epic Games бесплатно раздаст хитовую игру Black Book от российских разработчиков

Фархад
Black Book

Epic Games Store обновил список с бесплатной раздачей игр на август, включив в список хитовую RPG «Чёрная книга» от студии Morteshka.



Релиз игры, основанной на славянской мифологии, состоялся в 2021 году. В Steam у «Чёрной книги» 94% положительных отзыва на основе 3912 обзоров.

«Юной крестьянке Василисе судьбой предначертано стать колдуньей. Идя наперекор своей участи, она решает бросить колдовство и обвенчаться со своим возлюбленным. Но ее мечтам не суждено сбыться - как узнала Василиса, когда ее суженый трагически погибает при неизвестных обстоятельствах. 
Не желая смириться с утратой, Василиса обретает Черную Книгу - древний артефакт, который, если верить мифам, настолько силен, что исполнит любое желание того храбреца, что откроет все 7 печатей Книги. 
Отправьтесь в полное тайн приключение по деревням и селам России! Выручайте отчаявшихся крестьян, изгоняйте бесов и нечистую силу, и смело стойте против сил Тьмы».

Забрать тайтл к себе в коллекцию можно будет с 17 по 24 августа.
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Источник:
Epic
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