Epic Games бесплатно раздаст хитовую игру Black Book от российских разработчиков

«Юной крестьянке Василисе судьбой предначертано стать колдуньей. Идя наперекор своей участи, она решает бросить колдовство и обвенчаться со своим возлюбленным. Но ее мечтам не суждено сбыться - как узнала Василиса, когда ее суженый трагически погибает при неизвестных обстоятельствах.

Не желая смириться с утратой, Василиса обретает Черную Книгу - древний артефакт, который, если верить мифам, настолько силен, что исполнит любое желание того храбреца, что откроет все 7 печатей Книги.

Отправьтесь в полное тайн приключение по деревням и селам России! Выручайте отчаявшихся крестьян, изгоняйте бесов и нечистую силу, и смело стойте против сил Тьмы».

Epic Games Store обновил список с бесплатной раздачей игр на август, включив в список хитовую RPG «Чёрная книга» от студии Morteshka.Релиз игры, основанной на славянской мифологии, состоялся в 2021 году. В Steam у «Чёрной книги» 94% положительных отзыва на основе 3912 обзоров.Забрать тайтл к себе в коллекцию можно будет с 17 по 24 августа.