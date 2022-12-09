В Яндекс Маркете стартует Новогодняя распродажа: промокоды и скидки

Акция продлится до 25 декабря. Количество некоторых товаров со скидками ограничено, каждый день в категории «Товар дня» открываются новые выгодные предложения.
Все товары Новогодней распродажи собраны в специальном разделе маркетплейса. Для удобства навигации вот все категории:
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