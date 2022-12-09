Яндекс Маркет

В Яндекс Маркете стартует Новогодняя распродажа: промокоды и скидки

Николай
Яндекс.Маркет

Акция продлится до 25 декабря. Количество некоторых товаров со скидками ограничено, каждый день в категории «Товар дня» открываются новые выгодные предложения.

Все товары Новогодней распродажи собраны в специальном разделе маркетплейса. Для удобства навигации вот все категории:

Полезные промокоды
  • REF_BCHKMSN — скидка 500 р. на первый заказ от 2 500 р. в приложении Яндекс Маркета
  • MAGIC10 — скидка 10% на 1 заказ, но не более 3 000 р. из раздела электроники
  • SALE10 — скидка 10% на 1 заказ, но не более 3 500 р. из специального раздела
  • NY2023 — скидка 10% по при покупке товаров из подборки
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