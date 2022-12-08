AliExpress

Этот держатель с AliExpress пригодится любому, кто снимает видео на смартфон

Александр


Мы нашли на AliExpress удобный и универсальный держатель для смартфона. В сложенном состоянии он миниатюрный, а телескопическая конструкция позволяет вытягивать его на довольно большую длину.

Смартфон в этом держателе можно размещать под разными углами. Сценариев его использования несколько, причём как для потребления чужого контента, так и для создания собственного. Вы можете поместить смартфон рядом с собой так, чтобы было удобно видеть экран (например, если вы обучаетесь чему-нибудь или смотрите кино). Также можно использовать его в качестве штатива во время ведения стрима или записи видео. Поскольку ножка сгибается, камеру можно направить на стол, чтобы она была зафиксирована статично и снимала ваши действия.



В держатель встроен светильник с настраиваемой яркостью и цветовой температурой. Питание подаётся через USB-разъём, аккумулятора хватает на 3-12 часов автономной работы в зависимости от яркости. Также есть пульт для дистанционной подачи команды на запись или остановку записи.

Судя по отзывам, покупатели довольны этим держателем. Они отмечают, что он не громоздкий и хорошо справляется с возложенными на него задачами.

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