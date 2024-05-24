Выпущен Poco F6 Pro. Не хуже именитых флагманов, а стоит вдвое дешевле

Александр


Бренд Poco выпустил новый смартфон F6 Pro. По традиции в честь премьеры его можно приобрести со скидками и подарками.

Poco F6 Pro обладает процессором Snapdragon 8 Gen 2, экраном Flow AMOLED DotDisplay диагональю 6,67 дюйма с разрешением QWHD (3200×1440 пикселей), частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 400 нит в режиме HDR, тройной основной камерой (50 + 8 + 2 Мп), 12 или 16 ГБ оперативной памяти, накопителем 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, стереодинамиками, модулями NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, LTE, 5G и аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 120-ваттной зарядки. В комплекте есть чехол, кабель и зарядное устройство.

В этом смартфоне используются компоненты, которые встречаются в современных флагманах стоимостью как минимум в два раза выше. Например, высокоскоростная оперативная память стандарта LPDDR5X и накопитель стандарта UFS 4.0. Система охлаждения выполнена перфорированных стальных листов, её площадь составляет 5000 мм2, что позволяет подолгу играть в топовые без падения производительности.

Poco F6 Pro продаётся в официальном магазине Poco на AliExpress по цене примерно от 40 тысяч рублей и выше в зависимости от объёма памяти и комплектации (без учёта таможенной пошлины). Цену в корзине можно снизить, если взять купон на странице продавца. Первым покупателям дарят подарки — часы, наушники или можно выиграть ещё один смартфон.

Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
erid: LatgBbQo6
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Подборка лучших компьютерных мышек с AliExpress: удобные, красивые и недорогие
9 функциональных гаджетов с Яндекс Маркета, которые пригодятся в каждом доме
Пора менять аккумулятор на iPhone? Мы нашли отличный вариант на AliExpress за разумные деньги

Рекомендации

Рекомендации

«Прекрасная машина, готовит чудесный кофе». Популярную кофемашину De’Longhi отдают с огромной скидкой

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии