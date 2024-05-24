Выпущен Poco F6 Pro. Не хуже именитых флагманов, а стоит вдвое дешевле
Александр Кузнецов —
Бренд Poco выпустил новый смартфон F6 Pro. По традиции в честь премьеры его можно приобрести со скидками и подарками.
Poco F6 Pro обладает процессором Snapdragon 8 Gen 2, экраном Flow AMOLED DotDisplay диагональю 6,67 дюйма с разрешением QWHD (3200×1440 пикселей), частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 400 нит в режиме HDR, тройной основной камерой (50 + 8 + 2 Мп), 12 или 16 ГБ оперативной памяти, накопителем 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, стереодинамиками, модулями NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, LTE, 5G и аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 120-ваттной зарядки. В комплекте есть чехол, кабель и зарядное устройство.
В этом смартфоне используются компоненты, которые встречаются в современных флагманах стоимостью как минимум в два раза выше. Например, высокоскоростная оперативная память стандарта LPDDR5X и накопитель стандарта UFS 4.0. Система охлаждения выполнена перфорированных стальных листов, её площадь составляет 5000 мм2, что позволяет подолгу играть в топовые без падения производительности.
Poco F6 Pro продаётся в официальном магазине Poco на AliExpress по цене примерно от 40 тысяч рублей и выше в зависимости от объёма памяти и комплектации (без учёта таможенной пошлины). Цену в корзине можно снизить, если взять купон на странице продавца. Первым покупателям дарят подарки — часы, наушники или можно выиграть ещё один смартфон.
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