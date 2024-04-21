9 функциональных гаджетов с Яндекс Маркета, которые пригодятся в каждом доме

Мы продолжаем изучать «виртуальные витрины» Яндекс Маркета. В новой подборке мы отобрали девять гаджетов и аксессуаров для дома. Здесь вы найдете функциональные и интерьерные штуки.
Вертикальная подставка для ноутбука из массива дуба
Очень простая и минималистичная подставка из натурального материала. Она поможет грамотно организовать пространство рабочего стол и не займет много места. Подставка подойдет для большинства современных ноутбуков толщиной до 18 мм.
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Многофункциональная модульная лампа Yeelight Smart Cube
Интерьерная штука поможет дома создать уютную атмосфера. Управлять освещением можно со смартфона или через систему умного дома. Модульная конструкция позволяет создавать светильники со своим уникальным дизайном.
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Кресло-подушка для кровати
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Лампа для монитора Mijia Display Light Lamp
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ТВ-приставка Xiaomi Mi Box S 2 Gen
Простой и недорогой гаджет способен превратить любой телевизор с портом HDMI в полноценный Smart TV. На устройстве крутится платформа Google TV (Android TV), которая позволяет устанавливать любые приложения с флеш-накопителя, а это означает, что в выборе контента вы не будете ограничены.
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Увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2
Незаменимое устройство для отопительного сезона, а также в жару, когда используется кондиционер. Устройство поможет поддерживать комфортную влажность в помещении. Объем резервуара составляет 4,5 л. Есть возможность интеграции в систему умного дома под управлением Алисы.
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Портативная колонка Edifier MP230
Bluetooth-колонка стилизована под ретро-радио. Суммарная мощность составляет 20 Вт. Бренд Edifier успел зарекомендовать себя качественным звучанием. Для соединения используется Blueooth 5.0. Корпус получил степень защиты IPX5. Время автономной работы — до 9 часов.
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Портативный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner Mini
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Умный светильник Xiaomi Mi Bedside Lamp 2
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