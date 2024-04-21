9 функциональных гаджетов с Яндекс Маркета, которые пригодятся в каждом доме

Николай
Yeelight Smart Cube

Мы продолжаем изучать «виртуальные витрины» Яндекс Маркета. В новой подборке мы отобрали девять гаджетов и аксессуаров для дома. Здесь вы найдете функциональные и интерьерные штуки.

Вертикальная подставка для ноутбука из массива дуба

Вертикальная подставка для ноутбука из массива дуба

Очень простая и минималистичная подставка из натурального материала. Она поможет грамотно организовать пространство рабочего стол и не займет много места. Подставка подойдет для большинства современных ноутбуков толщиной до 18 мм.

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Многофункциональная модульная лампа Yeelight Smart Cube

Yeelight Smart Cube

Интерьерная штука поможет дома создать уютную атмосфера. Управлять освещением можно со смартфона или через систему умного дома. Модульная конструкция позволяет создавать светильники со своим уникальным дизайном.

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Кресло-подушка для кровати

Удобный аксессуар позволит комфортно проводить время в кровати за книгой или просмотром фильма. Подушка изготавливается из пенополиуретана с эффектом памяти.

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Лампа для монитора Mijia Display Light Lamp

Лампа обеспечит комфортную работу за монитором в темное время суток. Устройство подходит для установки на мониторы с толщиной верхней части не более 32 мм. По словам производителя, лампа лишена мерцания.

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ТВ-приставка Xiaomi Mi Box S 2 Gen

Xiaomi Mi Box S 2 Gen

Простой и недорогой гаджет способен превратить любой телевизор с портом HDMI в полноценный Smart TV. На устройстве крутится платформа Google TV (Android TV), которая позволяет устанавливать любые приложения с флеш-накопителя, а это означает, что в выборе контента вы не будете ограничены.

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Увлажнитель воздуха Xiaomi Smart Humidifier 2

Xiaomi Smart Humidifier 2

Незаменимое устройство для отопительного сезона, а также в жару, когда используется кондиционер. Устройство поможет поддерживать комфортную влажность в помещении. Объем резервуара составляет 4,5 л. Есть возможность интеграции в систему умного дома под управлением Алисы.

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Портативная колонка Edifier MP230

Edifier MP230

Bluetooth-колонка стилизована под ретро-радио. Суммарная мощность составляет 20 Вт. Бренд Edifier успел зарекомендовать себя качественным звучанием. Для соединения используется Blueooth 5.0. Корпус получил степень защиты IPX5. Время автономной работы — до 9 часов.

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Портативный пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner Mini

Гаджет поможет быстро избавиться от пыли на рабочем столе. А еще портативный пылесос можно взять с собой в автомобиль для поддержки чистоты в салоне. Вес устройства — 0,5 кг. Сила всасывания составляет 13 000 Па.

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Умный светильник Xiaomi Mi Bedside Lamp 2

Еще одно интерьерное решение в нашей подборке, которое поможет создать уютную атмосферу. Светильник управляется с помощью фирменного приложения Mi Home. Также он может интегрироваться в системы умного дома Apple HomeKit и Яндекса.

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