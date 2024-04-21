9 функциональных гаджетов с Яндекс Маркета, которые пригодятся в каждом доме

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ООО "ЯНДЕКС"

ИНН: 7736207543

Мы продолжаем изучать «виртуальные витрины» Яндекс Маркета. В новой подборке мы отобрали девять гаджетов и аксессуаров для дома. Здесь вы найдете функциональные и интерьерные штуки.Очень простая и минималистичная подставка из натурального материала. Она поможет грамотно организовать пространство рабочего стол и не займет много места. Подставка подойдет для большинства современных ноутбуков толщиной до 18 мм.Интерьерная штука поможет дома создать уютную атмосфера. Управлять освещением можно со смартфона или через систему умного дома. Модульная конструкция позволяет создавать светильники со своим уникальным дизайном.Удобный аксессуар позволит комфортно проводить время в кровати за книгой или просмотром фильма. Подушка изготавливается из пенополиуретана с эффектом памяти.Лампа обеспечит комфортную работу за монитором в темное время суток. Устройство подходит для установки на мониторы с толщиной верхней части не более 32 мм. По словам производителя, лампа лишена мерцания.Простой и недорогой гаджет способен превратить любой телевизор с портом HDMI в полноценный Smart TV. На устройстве крутится платформа Google TV (Android TV), которая позволяет устанавливать любые приложения с флеш-накопителя, а это означает, что в выборе контента вы не будете ограничены.Незаменимое устройство для отопительного сезона, а также в жару, когда используется кондиционер. Устройство поможет поддерживать комфортную влажность в помещении. Объем резервуара составляет 4,5 л. Есть возможность интеграции в систему умного дома под управлением Алисы.Bluetooth-колонка стилизована под ретро-радио. Суммарная мощность составляет 20 Вт. Бренд Edifier успел зарекомендовать себя качественным звучанием. Для соединения используется Blueooth 5.0. Корпус получил степень защиты IPX5. Время автономной работы — до 9 часов.Гаджет поможет быстро избавиться от пыли на рабочем столе. А еще портативный пылесос можно взять с собой в автомобиль для поддержки чистоты в салоне. Вес устройства — 0,5 кг. Сила всасывания составляет 13 000 Па.Еще одно интерьерное решение в нашей подборке, которое поможет создать уютную атмосферу. Светильник управляется с помощью фирменного приложения Mi Home. Также он может интегрироваться в системы умного дома Apple HomeKit и Яндекса.