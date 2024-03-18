Xiaomi 14 Ultra появился в продаже. Где купить с максимальной выгодой?

Компания Xiaomi выпустила в продажу глобальную версию флагманского смартфона. Российские магазины продают её почти за 150 тысяч, а на AliExpress цена намного ниже.
Xiaomi 14 Ultra считается одним из лучших смартфонов в мире по качеству съёмки фотографий и видео. Он поддерживает Photography Kit — набор из бампера и линз, превращающий это устройство в профессиональную фототехнику.
Xiaomi 14 Ultra работает с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в связке со 120-герцовым AMOLED-экраном диагональю 6,73 дюйма, 16 ГБ оперативной памяти, накопителем на 512 ГБ и аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживающим быструю зарядку от комплектного 90-ваттного адаптера. За качество снимков отвечает дюймовый сенсор Sony LYT-900 с оптической стабилизацией и переменной диафрагмой. В модуле применяется объектив Leica Summilux c диафрагмой F/1,63-4,0. Он обеспечивает захват на 205% больше света, чем объектив главного модуля iPhone 15 Pro Max. Телевик, перископ и широкоугольная камера используют сенсоры Sony IMX858 со стабилизацией и разрешением 50 Мп. В смартфоне реализована технология Ultra Zoom с 30-кратным приближением. Селфи-камера на 32 Мп задействует сенсор OmniVision OV32B40. Постобработкой снимков занимается фирменная технология Xiaomi с искусственным интеллектом AISP. Корпус обеспечивает защиту по стандарту IP68.
Глобальную версию Xiaomi 14 Ultra можно приобрести в официальном магазине Xiaomi на AliExpress по цене от 128 727 рублей с бесплатной доставкой. Для получения скидки не забудьте взять купоны на странице продавца.
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