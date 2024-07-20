Крупный апдейт Hamster Kombat: скины с Дуровым и Джобсом, мини-игра и ключи от чего-то таинственного

Александр
Разработчики обновили телеграм-тапалку Hamster Kombat. В игре появилось больше разнообразия, а также некие ключи, которые, вероятно, в будущем откроют доступ к чему-то ценному.



Теперь в Hamster Kombat можно приобретать скины. Они стоят от 2 500 000 до 500 000 000 виртуальных монет, причём есть такие, которые делают хомяка похожими на основателя Apple Стива Джобса и основателя Telegram Павла Дурова (последний — самый дорогой).

Также появилась мини-игра, в которой нужно перемещать свечи, чтобы высвободить ключ из игрового поля. При неудачной попытке запускать её можно не чаще, чем раз в полтора часа, а после победы только на следующий день, и каждый раз появляется шанс добавить себе ещё один ключ. Как эти ключи будут использоваться в дальнейшем, пока неизвестно.

В Hamster Kombat вы выступаете в роли гендиректора криптобиржи и вкладываетесь в различные инструменты, которые приносят виртуальных доход. Разработчики планируют выпустить токен и распределить криптовалюту между игроками. Наш подробный обзор Hamster Kombat можно найти здесь, а тут мы рассказали о наиболее популярных тапалках в Telegram.

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Комментарии

Ckor_30
+683
Ckor_30
😆😆😆
Сегодня в 11:20
#
tellurian
+1566
tellurian
Новая тема развода “хомяков” по типу NFT.
Сегодня в 11:27
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