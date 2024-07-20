Крупный апдейт Hamster Kombat: скины с Дуровым и Джобсом, мини-игра и ключи от чего-то таинственного

Теперь в Hamster Kombat можно приобретать скины. Они стоят от 2 500 000 до 500 000 000 виртуальных монет, причём есть такие, которые делают хомяка похожими на основателя Apple Стива Джобса и основателя Telegram Павла Дурова (последний — самый дорогой).
В Hamster Kombat вы выступаете в роли гендиректора криптобиржи и вкладываетесь в различные инструменты, которые приносят виртуальных доход. Разработчики планируют выпустить токен и распределить криптовалюту между игроками. Наш подробный обзор Hamster Kombat можно найти здесь, а тут мы рассказали о наиболее популярных тапалках в Telegram.
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