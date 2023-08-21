Золотая распродажа на AliExpress: полезные гаджеты со скидкой до 80%

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Беспроводные наушники Baseus Bowie H1
TWS-наушники управляются при помощи физических кнопок или фирменного приложения. Тип беспроводного соединения — Bluetooth 5.2. За автономность отвечает аккумулятор на 400 мА·ч, которого, по заявлениям производителя, хватает на 70 часов пользования при 70% громкости и на 40 часов в режиме шумодава.
Из отзывов: Наушники годные, при первом запуске — ВЧ преукрашены, НЧ слегка борщат, но бас мягкий и приятный. Эквалайзер всё поправляет. За эти деньги очень хороший вариант.
Купить Baseus Bowie H1 от 4 128 р.
Ручная подсветка Ulanzi
Подсветка работает в двух режимах: 20 уровней RGB и белое свечение с температурным уровнем от 2500К до 9000К. Длинна светящейся части 38 см при диаметре 4 см. Регулировка осуществляется клавишами на ручке.
Из отзывов: Из коробки заряд аккумулятора был почти на 100%, включил и проверил работу сразу же. 50% мощности и за 2 часа аккумулятор сел всего на половину.
Купить подсветка Ulanzi от 2 019 р.
Беспроводная колонка Anker Soundcore Mini 3
Колонка выдает объемное звучание на 360° с выходной мощностью 6 Вт, защищена от влаги по стандарту IPX7, а работы аккумулятора хватает на 15 часов. Управлять гаджетом можно клавишами на корпусе или при помощи фирменного приложения.
Из отзывов: берите — не пожалеете! Для поездок, для командировок, это то, что нужно! Она просто отлично басит для своих размеров, звучит чисто, сделана качественно. В целом, как и вся продукция данного бренда, ставлю этой колонке — отлично! За эти деньги, полагаю, лучше не найти
Купить колонка Anker Soundcore Mini 3 от 2 985 р.
Адаптер под 3 HDMI от Baseus
Если в вашем телевизоре недостаточно HDMI-портов, этот аксессуар решит проблему. С его помощью можно подключить до трех дополнительных кабелей и переключаться нажатием кнопки на корпусе.
Из отзывов: хороший продавец. Переключатель соответствует описанию. Проверил работу в обе стороны — всё отлично работает!
Купить HDMI-свитчер 935 р.
Адаптер питания для путешествий
Компактный куб содержит все типы выдвижных сетевых вилок и разъемов для подключения. Есть дополнительные порты: 4 USB-A и 1 USB-C.
Из отзывов: переходник очень хорошего качества, в нашей сети работает, до иностранных сетей пока не доехал, при случае проверю. Сделан качественно!
Аксессуар надежно крепится на магните, имеет очень компактный и эстетичный дизайн. Подстава используется как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Из отзывов: качество отличное. Геометрия и края ровные и четкие. Само кольцо с магнитной вставкой. Сильно прилипает к металлическому кольцу. Прилепил металлическое кольцо на простой чехол и зарядками Magsafe пошла! В целом доволен.
Купить подставку от 427 р.
Легкая игровая мышь с подсветкой
Проводная мышь с перфорированным корпусом обеспечивает легкость управления в игре. Плетеный провод прослужит значительно дольше обычных силиконовых аналогов. Есть дополнительные клавиши навигации и RGB-подсветка по краям корпуса мыши.
Из отзывов: придраться не к чему. Взял на замену Х7. Впечатления в работе, как у ребенка летом в деревне от мороженного, а если учесть цену и качество самой мыши, то я просто не знаю чего ещё хотеть.
Купить мышь от 2 054 р.
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