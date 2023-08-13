Снова в школу: 8 практичных и полезных товаров с AliExpress к началу учебного года

Артем
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Не успели оглянуться, а уже пора снаряжать ребенка к первому сентября. И делать это нужно заранее! Мы составили подбору товаров, которые станут не только хорошим подарком для ученика, но и будут помогать впитывать знания на протяжении всего учебного года.

Детские смарт-часы с GPS и камерой

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Часы позволят узнать где сейчас находится ваш ребенок, а также созваниваться с ним по аудио- и видеосвязи. Есть поддержка 4G-сетей, что избавит от покупки отдельной сим-карты, а дополнительная совместимость с Wi-Fi более точно определяет местоположение устройства.

Из отзывов: часы пришли заряженные на 37%. Регистрация очень простая, приложение полностью на русском языке, настраивается многое. Работают отлично, микрофон хороший, динамик тоже, камера на уровне за такую то цену.

Купить смарт-часы от 4 008 р.

Смартфон POCO M5s

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Если ваш ученик уже достаточно взрослый, чтобы носить детские часы, пора переходить на более серьезные устройства для связи с ним. POCO M5s обладает хорошей автономностью, которой точно хватит на весь учебный день и современным дизайном на зависть сверстникам. Главное предупредить, чтобы не залипал в игрушки во время уроков. 

Из отзывов: все работает. Упакован отлично, транспортировочный пакет, воздушная упаковка и заводская коробка. С уверенностью рекомендую магазин и этого продавца.

Купить смартфон POCO M5s от 18 400 р.

Планшет Teclast P40HD

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Дополнительная информация — несомненный плюс в учебе. Обзаведитесь несколькими надежными источниками или учебниками и вот кладезь знаний помещается в рюкзаке вашего ребенка. Также в планшет вставляется сим-карта, поэтому вы всегда можете связаться друг с другом по мобильной связи или через мессенджеры. А когда уроки закончились, а все домашние задания сделаны, можно и поиграть.

Из отзывов: нормальный бюджетный планшет. Не глючит, звук хороший. Экран не самый яркий, бликует. Расположение кнопок удобное, случайное нажатие в процессе использования исключено. Доставка почтой за несколько недель. Упаковали хорошо, коробка с ее содержимым доехала в первозданном виде. Рекомендую.

Купить планшет Teclast P40HD от 9 764 р.

Электронная книга с сенсором и подсветкой

А этот гаджет для тех, кто больше уделяет внимания учебе, чем играм. В «читалку» можно загрузить учебники или книги по литературе — выйдет дешевле, чем покупать бумажные экземпляры отдельно. 6-дюймовый сенсорный экран с электронными чернилами сохранит зрение ребенка, а подсветка позволит читать в условиях плохого освещения. Чтобы не разбить хрупкое устройство пользователи рекомендуют докупить защитный чехол, который подходит от книги Nook 2 или Nook 3.

Из отзывов: качество отличное. Формат FB2 читает легко. Русский язык поддерживается. Есть подсветка и сенсор. Могу рекомендовать, не стыдно.

Купить электронную книгу от 6 172 р.
Купить защитный чехол от 827 р.

Инженерный калькулятор со стилусом

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Калькулятор позволяет производить расчеты повышенной сложности и имеет дополнительную панель для заметок или построения графиков. 

Из отзывов: можно сказать, что это профессиональный калькулятор. Есть место для заметок (экран можно заблокировать от случайного стирания). Устройство со множеством функций. Работает исправно, никаких проблем с расчётами. Качество прекрасное. Также может работать от солнечной батареи. Размер довольно компактный, при этом удобный в использовании.

Купить калькулятор от 2 735 р.

Набор тетрадей

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Гаджеты гаджетами, а без этого товара не обходится ни один учебный год. В комплект входят 12 тетрадей по 48 листов для каждого предмета. Оформление стильное, внутри есть шпаргалки, которые пригодятся на уроках.

Из отзывов: тетради очень хорошего качества и нареканий никаких нет, обязательно буду пользоваться в этом учебном году. Ещё их очень приятно держать в руках, имеют прикольную фактуру, клеточки и линеечки яркие, всё как надо

Купить тетради от 1 201 р.

Ручки со стираемыми чернилами

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Все допускают ошибки — это нормально. Заметив это, ребенок сможет стереть написанное обратной стороной ручки. В комплект входит 4 предмета для письма с тонким стержнем и ярким оформлением в виде животных. А если чернила закончились, всегда можно купить запасные.

Из отзывов: ручки работают, стирают, пишут хорошо, у светло-серого цвета немного светлее пишет и стержень как будто тоньше.

Купить стираемые ручки от 163 р.
Купить доп. стержни от 29 р.

Школьный рюкзак

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Без него никуда! Новый рюкзак — это не только про хранение учебников и школьных принадлежностей, но и символ нового учебного года. Модель выполнена одновременно стильно и сдержанно и имеет много вместительных отсеков. У продавца есть несколько вариантов расцветок, как для мальчиков, так и для девочек.

Из отзывов: отличный рюкзак, все швы ровные, прошиты тесьмой, на подкладке, молнии довольно толстые, спинка уплотненная, вес легенький, взяла для своего будущего первоклашки, стандартные учебники уместились, да и сыну понравился.

Купить рюкзак от 1 690 р.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5517
Вася Вотафаков
Смарт часы ⏰… есть поддержка 4Г что избавит от покупки доп симки… это как блдъ? Как понять этот упоротый текст 🤔
час назад в 16:25
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+195
Holldann Вася Вотафаков
Ты как будто первый раз их читаешь! Нормальный для них текст🤪
час назад в 16:37
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