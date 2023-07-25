Попробовали браузер Arc для Mac. В нём можно настроить каждый сайт под себя

После нескольких месяцев закрытого тестирования разработчики из The Browser Company наконец-то выпустили в общий доступ инновационный браузер Arc для macOS. Его главная особенность — возможность кастомизации каждого сайта под свои индивидуальные предпочтения. Мы уже успели попользоваться им, чтобы поделиться с вами первыми впечатлениями.
В отличие от большинства популярных браузеров, где всё строго и сдержано (хотя бы на этапе установки), в Arc всё сделано буквально наоборот. Уже на этапе установки приложение предлагает выбрать цветовую схему, добавить избранные сервисы, импортировать закладки и настройки из других браузеров, а также активировать встроенный блокировщик рекламы.
Помимо этого, в релизную версию вошли дополнительная панель инструментов, «Центр управления» сайтом и поддержка режима «картинка-в-картинке» для видеозвонков через Google Meet.
На главном экране браузера нас встречает панель с быстрым доступом к медиафайлам, загрузкам, заметкам, пространствам, архивным вкладкам и меню Boost.
Отдельного внимания заслуживает панель вкладок — тут они расположены вертикально. Это вполне уникальное решение. У Chrome и Safari такой опции нет, но в Edge она недавно появилась.
Теперь перейдём к главной особенности браузера — функции Boosts, которая позволяет менять цвета, шрифты и даже удалять ненужные разделы сайта. Пока эта фича работает не совсем идеально, поскольку многое зависит от самих сайтов. Тем не менее в большинстве случаев у нас никаких проблем не возникло. Пользователи также могут поделиться настройками с друзьями.
Возможность создания заметок прямо в браузере — ещё один плюс в пользу Arc. Причём помимо текстовых записей, можно создать быстрый набросок от руки, используя мышь для рисования. В настройках можно задать период архивирования неактивных вкладок, назначить горячие клавиши, ограничить доступ к конфиденциальным данным и многое другое.
В целом браузер Arc может стать отличной заменой вашего браузера, если вы не используете специфические расширения. Разработчики обещают выпустить Windows-версию Arc в ближайшее время. Безусловно, он не вытеснит привычные многим Chrome, Safari, Firefox или Edge, но Arc по-своему хорош, и его стоит как минимум попробовать. Скачать его можно по этой ссылке.