Попробовали браузер Arc для Mac. В нём можно настроить каждый сайт под себя

Фархад
Arc Browser Mac

После нескольких месяцев закрытого тестирования разработчики из The Browser Company наконец-то выпустили в общий доступ инновационный браузер Arc для macOS. Его главная особенность — возможность кастомизации каждого сайта под свои индивидуальные предпочтения. Мы уже успели попользоваться им, чтобы поделиться с вами первыми впечатлениями.

Arc Browser Mac

В отличие от большинства популярных браузеров, где всё строго и сдержано (хотя бы на этапе установки), в Arc всё сделано буквально наоборот. Уже на этапе установки приложение предлагает выбрать цветовую схему, добавить избранные сервисы, импортировать закладки и настройки из других браузеров, а также активировать встроенный блокировщик рекламы. 

Arc Browser Mac

Помимо этого, в релизную версию вошли дополнительная панель инструментов, «Центр управления» сайтом и поддержка режима «картинка-в-картинке» для видеозвонков через Google Meet.

На главном экране браузера нас встречает панель с быстрым доступом к медиафайлам, загрузкам, заметкам, пространствам, архивным вкладкам и меню Boost.

Arc Browser Mac

Отдельного внимания заслуживает панель вкладок — тут они расположены вертикально. Это вполне уникальное решение. У Chrome и Safari такой опции нет, но в Edge она недавно появилась.

Теперь перейдём к главной особенности браузера — функции Boosts, которая позволяет менять цвета, шрифты и даже удалять ненужные разделы сайта. Пока эта фича работает не совсем идеально, поскольку многое зависит от самих сайтов. Тем не менее в большинстве случаев у нас никаких проблем не возникло. Пользователи также могут поделиться настройками с друзьями.

Arc Browser Mac

Возможность создания заметок прямо в браузере — ещё один плюс в пользу Arc. Причём помимо текстовых записей, можно создать быстрый набросок от руки, используя мышь для рисования. В настройках можно задать период архивирования неактивных вкладок, назначить горячие клавиши, ограничить доступ к конфиденциальным данным и многое другое.

В целом браузер Arc может стать отличной заменой вашего браузера, если вы не используете специфические расширения. Разработчики обещают выпустить Windows-версию Arc в ближайшее время. Безусловно, он не вытеснит привычные многим Chrome, Safari, Firefox или Edge, но Arc по-своему хорош, и его стоит как минимум попробовать. Скачать его можно по этой ссылке.
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Комментарии

tellurian
+4928
tellurian
Пока эта фича работает не совсем идеально, поскольку многое зависит от самих сайтов. (с)
Это ключевое. После заголовка сразу подумал, как можно менять сайт, если ты не разработчик сайта. Браузер средство отображения.
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