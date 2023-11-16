Обзор наушников Soundcore by Anker Liberty 4 NC. Звук кайф, а еще беспроводная зарядка есть!

Дизайн и эргономика

Приложение

Переключатель системы шумоподавления

Звуковые эффекты — здесь можно включить объемный звук и воспользоваться эквалайзером

Безопасный уровень громкости

Настройка элементов управление

Автоматическое воспроизведение/пауза — при включении звук будет воспроизводиться, когда наушники надеты, и останавливаться, когда вы их снимаете

Игровой режим — обеспечивает низкую задержку

Компенсация утечки звука — обнаруживает утечки и компенсирует их для обеспечения оптимального звучания

Проверка прилегания

Автоматическое отключение

Звук и шумодав

Автономность

Итоги

Ко мне на тест заехали наушники Soundcore by Anker — модель Liberty 4 NC. Гаджет обещает качественное звучание, эффективную систему шумоподавления, влагозащиту и до 50 часов воспроизведения. Проверил, так ли это.Комплект поставки вполне стандартный для TWS. В коробке: наушники, провод USB-С, сменный накладки и документация. Ко мне на распаковку залетела, скажем так, нестандартная версия.В моем обзоре Soundcore Liberty 4 NC в белом цвете. Модель также доступна в черном, синем, голубом и розовом.Кейс выполнен в нетипичном форм-факторе. Крышка открывается по нажатию кнопки. Можно и без неё, но с ней эффектнее. В кнопку встроена подсветка индикатора состояния. Он показывает уровень заряда аккумулятора, а также прогресс обновления прошивки.На торце расположен зарядный порт USB-C. Корпус получил степень защиты IPX4 — это означает, что устройство не боится брызг воды. Купать наушники нельзя, но использовать в дождь или на тренировке можно. Поверхность футляра матовая и немаркая.Внутри кейса наушники подсвечиваются — смотрится эффектно. Также стоит отметить, что они надежно удерживаются магнитными креплениями. Спокойно выдерживают тест тряской «вверх ногами».Наушники выполнены в привычном форм-факторе с ножкой. Посадка очень комфортная. Мне подошли стандартные накладки. В целом Soundcore Liberty 4 NC практически не ощущаются в ушах на протяжении длительного прослушивания.Управление, на мой взгляд, не самое удобное, но вытягивает чувствительность. Сенсорные панели на наушниках расположены под логотипами. Сенсоры срабатывают на прикосновения, поэтому постукивать по наушникам, заталкивая их глубже в ухо, не приходится.К айфону наушники подключаются в несколько этапов. Скачиваем фирменное приложение Soundcore, добавляем их в настройках Bluetooth и сразу после этого они подхватываются софтом. Для устройств на Android есть поддержка Google Fast Pai — аналог яблочной магии. Сразу после первого соединения на Soundcore Liberty 4 NC прилетело обновление прошивки.Приложение простое, но в то же время функциональное. На главном экране отображается статус подключения и уровень заряда. Ниже расположены:В настройках доступны следующие функции:Наушники можно подключать к двум устройствам одновременно.Теперь самое интересное. За звук отвечают 11-мм драйверы. Частотный диапазон составляет от 20 Гц до 40 кГц. Есть поддержка кодека LDAC и сертификация Hi-Res Audio. Для соединения используется Bluetooth 5.3.Звучат Soundcore Liberty 4 NC очень хорошо. Звук получается живой и динамичный. Сцена получается довольно широкой. В моем тесте одинаково хорошо звучат все жанры, начиная с deathcore, заканчивая trip-hop. Мне показалось, что наиболее интересно звучит электронная музыка.Для любителей настраивать звук под свои индивидуальные особенности есть 8-полосный эквалайзер. Если в приложении создать учетную запись, то с её помощью можно будет синхронизировать настройки между устройствами.Система активного шумоподавления работает хорошо. Наушники без проблем справляются с монотонным шумом. На улице шумодав демонстрирует себя хорошо. Также стоит отметить качественную передачу голоса.Максимально Soundcore Liberty 4 NC раскрываются в связке с Android-устройствами, поскольку там есть поддержка кодека LDAC. Я тестировал наушники значительную часть времени с iPhone и остался доволен звучанием.Производитель заявляет до 10 часов воспроизведения и до 50 часов вместе с кейсом. С включенным шумодавом заявленные показатели составляют 8 и 40 часов соответственно. Параметры на бумаге и в реальности практически совпадают. Во время моего тестирования наблюдал погрешность в пределах часа. Наступили холода, поэтому такое отклонение обусловлено низкими температурами.Десять минут зарядки в кейсе обеспечивают примерно 4 часа воспроизведения. На полную зарядку вместе с футляром уходит примерно 3 часа. Есть возможность заряжать гаджет без проводов.К выходу публикации стоимость Soundcore Liberty 4 NC в сетевом ритейле составляет 8 999 рублей. Таким образом получаем достойного претендента в плане оптимального баланса между набором характеристик и стоимостью. В преимущество смело записываю: достойный звук, интересный дизайн, наличие беспроводной зарядки, эффективный шумодав и хорошую автономность. Среди недостатков могу лишь обозначить, что внешний вид может понравиться не всем, а еще хотелось бы время полной зарядки ускорить.