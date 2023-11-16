Обзор наушников Soundcore by Anker Liberty 4 NC. Звук кайф, а еще беспроводная зарядка есть!

Георгий
Soundcore Liberty 4 NC

Ко мне на тест заехали наушники Soundcore by Anker — модель Liberty 4 NC. Гаджет обещает качественное звучание, эффективную систему шумоподавления, влагозащиту и до 50 часов  воспроизведения. Проверил, так ли это.

Дизайн и эргономика

Комплект поставки вполне стандартный для TWS. В коробке: наушники, провод USB-С, сменный накладки и документация. Ко мне на распаковку залетела, скажем так, нестандартная версия.



В моем обзоре Soundcore Liberty 4 NC в белом цвете. Модель также доступна в черном, синем, голубом и розовом.

Кейс выполнен в нетипичном форм-факторе. Крышка открывается по нажатию кнопки. Можно и без неё, но с ней эффектнее. В кнопку встроена подсветка индикатора состояния. Он показывает уровень заряда аккумулятора, а также прогресс обновления прошивки.



На торце расположен зарядный порт USB-C. Корпус получил степень защиты IPX4 — это означает, что устройство не боится брызг воды. Купать наушники нельзя, но использовать в дождь или на тренировке можно. Поверхность футляра матовая и немаркая.

Внутри кейса наушники подсвечиваются — смотрится эффектно. Также стоит отметить, что они надежно удерживаются магнитными креплениями. Спокойно выдерживают тест тряской «вверх ногами».

Soundcore Liberty 4 NC

Наушники выполнены в привычном форм-факторе с ножкой. Посадка очень комфортная. Мне подошли стандартные накладки. В целом Soundcore Liberty 4 NC практически не ощущаются в ушах на протяжении длительного прослушивания.

Soundcore Liberty 4 NC

Управление, на мой взгляд, не самое удобное, но вытягивает чувствительность. Сенсорные панели на наушниках расположены под логотипами. Сенсоры срабатывают на прикосновения, поэтому постукивать по наушникам, заталкивая их глубже в ухо, не приходится.

Приложение

К айфону наушники подключаются в несколько этапов. Скачиваем фирменное приложение Soundcore, добавляем их в настройках Bluetooth и сразу после этого они подхватываются софтом. Для устройств на Android есть поддержка Google Fast Pai — аналог яблочной магии. Сразу после первого соединения на Soundcore Liberty 4 NC прилетело обновление прошивки.

Приложение

Приложение простое, но в то же время функциональное. На главном экране отображается статус подключения и уровень заряда. Ниже расположены:
  • Переключатель системы шумоподавления
  • Звуковые эффекты — здесь можно включить объемный звук и воспользоваться эквалайзером
  • Безопасный уровень громкости
  • Настройка элементов управление
Приложение

В настройках доступны следующие функции:
  • Автоматическое воспроизведение/пауза — при включении звук будет воспроизводиться, когда наушники надеты, и останавливаться, когда вы их снимаете
  • Игровой режим — обеспечивает низкую задержку
  • Компенсация утечки звука — обнаруживает утечки и компенсирует их для обеспечения оптимального звучания
  • Проверка прилегания
  • Автоматическое отключение
Наушники можно подключать к двум устройствам одновременно.

Звук и шумодав

Теперь самое интересное. За звук отвечают 11-мм драйверы. Частотный диапазон составляет от 20 Гц до 40 кГц. Есть поддержка кодека LDAC и сертификация Hi-Res Audio. Для соединения используется Bluetooth 5.3.

Soundcore Liberty 4 NC

Звучат Soundcore Liberty 4 NC очень хорошо. Звук получается живой и динамичный. Сцена получается довольно широкой. В моем тесте одинаково хорошо звучат все жанры, начиная с deathcore, заканчивая trip-hop. Мне показалось, что наиболее интересно звучит электронная музыка.

Для любителей настраивать звук под свои индивидуальные особенности есть 8-полосный эквалайзер. Если в приложении создать учетную запись, то с её помощью можно будет синхронизировать настройки между устройствами.

Система активного шумоподавления работает хорошо. Наушники без проблем справляются с монотонным шумом. На улице шумодав демонстрирует себя хорошо. Также стоит отметить качественную передачу голоса.

Soundcore Liberty 4 NC

Максимально Soundcore Liberty 4 NC раскрываются в связке с Android-устройствами, поскольку там есть поддержка кодека LDAC. Я тестировал наушники значительную часть времени с iPhone и остался доволен звучанием.

Автономность

Производитель заявляет до 10 часов воспроизведения и до 50 часов вместе с кейсом. С включенным шумодавом заявленные показатели составляют 8 и 40 часов соответственно. Параметры на бумаге и в реальности практически совпадают. Во время моего тестирования наблюдал погрешность в пределах часа. Наступили холода, поэтому такое отклонение обусловлено низкими температурами.

Soundcore Liberty 4 NC

Десять минут зарядки в кейсе обеспечивают примерно 4 часа воспроизведения. На полную зарядку вместе с футляром уходит примерно 3 часа. Есть возможность заряжать гаджет без проводов.

Итоги

Soundcore Liberty 4 NC

К выходу публикации стоимость Soundcore Liberty 4 NC в сетевом ритейле составляет 8 999 рублей. Таким образом получаем достойного претендента в плане оптимального баланса между набором характеристик и стоимостью. В преимущество смело записываю: достойный звук, интересный дизайн, наличие беспроводной зарядки, эффективный шумодав и хорошую автономность. Среди недостатков могу лишь обозначить, что внешний вид может понравиться не всем, а еще хотелось бы время полной зарядки ускорить.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Обзор Яндекс Станции Миди: сделали работу над ошибками
Обзор iPhone 15 Plus: самое крупное обновление самых скучных айфонов
Обзор iPhone 15 Pro Max: изменений не так много, но они есть

Рекомендации

Рекомендации

Обзор HUAWEI Watch GT 4: эволюция возможностей в классическом дизайне
Обзор HUAWEI MatePad 11 дюймов версии PaperMatte: планшет с «бумажным» экраном
Обзор функций HUAWEI WATCH GT 4: здоровье и спорт в ваших руках
Обзор беспроводных наушников HUAWEI FreeBuds Pro 3: кажется, здесь заявка на топ 2023 года

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Esthet
+1776
Esthet
Дизайн убогий
час назад в 21:54
#
tellurian
+4823
tellurian Esthet
На вкус и цвет :)
20 минут назад
#