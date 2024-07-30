Обзор смартфона Honor 200 Pro: «про» в портретной съёмке

В России стартовали продажи смартфона Honor 200 Pro, а мы уже чуть более двух недель пользовались новинкой. В качестве главных особенностей гаджет получил основную камеру на 50 МП с портретным режимом Harcourt и кремний-углеродную батарею на 5200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Чем еще запомнился смартфон? Рассказываем в нашем обзоре.
ДизайнК нам на тест попал Honor 200 Pro в цвете «лунный белый» — это ненавязчивый и универсальный оттенок. При ярком освещении хорошо заметна перламутровая текстура.
Задняя поверхность изготовлена из стекла с матовой поверхностью. Края закруглены по бокам. Рамка смартфона выполнена из пластика.
При первом взгляде на Honor 200 Pro заметно, что бренд старательно уходит от форм-фактора шайбы для основной камеры. Площадка получила овальный силуэт, в который вписаны три «глазка» камеры и вспышка.
Уже по традиции все физические элементы управления производитель размещает на правой грани — здесь качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана. На нижнем торце расположились: слот для двух сим-карт, порт USB-C, а также отверстия основных динамика и микрофона.
Габариты смартфона составляют 163,3 × 75,2 × 8,2 мм, а вес — 199 г. Корпус получил степень защиты IP65.
Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в нижней части экрана — работает быстро и точно. Помимо этого, имеется возможность разблокировки по лицу с помощью селфи-камеры.
ЭкранHonor 200 Pro оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2700 × 1224 и частотой до 120 Гц. Экран типа «водопад», поэтому его края, как и спинка, загнуты по бокам.
Показатель пиковой яркости составляет 4000 нит, но мы то с вами понимаем, что эта цифра может проявляться в какой-то мгновенной и эпизодической ситуации для отображения HDR-контента. На деле же экраном комфортно пользоваться при любом освещении — даже под прямым ярким солнцем.
По мерцанию мне особо сказать нечего, поскольку моё зрение к этому не восприимчиво. Однако производитель заявляет ШИМ-затемнение на уровне 3840 Гц. В теории это значительно снижает нагрузку на глаза во время длительного использования, например, в играх или при просмотре видео.
Настройки смартфона позволяют изменять цветопередачу под себя. Для этого в соответствующем меню имеются парочка пресетов и шкала цветовой температуры.
В целом экран оставил приятные впечатления.
ПроизводительностьВ качестве аппаратной платформы используются чип Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ. ОЗУ можно дополнительно расширить с помощью технологии Honor RAM Turbo дополнительно на 12 ГБ. Она конвертирует свободную память хранилища в оперативку.
Прогнали Honor 200 Pro в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. Результаты бенчмарков вы найдете ниже:
С производительностью у смартфона полный порядок. Операционка работает шустро, приложения запускаются быстро, игры запускаются на максималках.
К слову об операционной системе, в смартфоне используется Android 14 с оболочкой MagicOS 8.0.
КамерыHonor 200 Pro оснащается тройной основной камерой. В систему вошли:
- Главный датчик на 50 МП с сенсором H9000, оптическим стабом (OIS)
- Телевик на 50 МП с кастомизированным сенсором Sony IMX 856
- Ультраширик на 12 МП с функцией съемки макро, диафрагмой f/2.2 и углом обзора 112 градусов
Основное преимущество камеры Honor 200 Pro — портретный режим Harcourt, которому мы посвящали отдельную заметку. Напомним, он создавался в коллаборации с одноименной парижской студией и применением искусственного интеллекта.
- Harcourt Vibrant улучшает освещение, тени и цвета для ярких и наполненных жизнью повседневных портретов
- Harcourt Color подходит для съемки в винтажной стилистике, он добавляет теплые тона и снижает насыщенность
- Harcourt Classic вдохновлен классической черно-белой портретной фотографией студии Harcourt
Телевик в целом оставил приятные впечатления, хотя по качеству цветопередачи слегка недотягивает до основного датчика. С детализацией полный порядок.
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Автономная работаАвтономную работу устройству обеспечивает кремний-углеродный аккумулятор на 5200 мА·ч. Смартфон в повседневном сценарии отрабатывает привычные сутки. В тесте на воспроизведение видео гаджет в среднем выдерживает 14,5 часа.
Мощность проводной зарядки составляет 100 Вт. Honor 200 Pro способен зарядиться от 0 до 100% примерно за 46-47 минут. Также имеется беспроводная зарядка мощность 66 Вт. Производитель не забыл и об обратной беспроводной зарядке, её мощность составляет 5 Вт.
Что в итоге
Honor 200 Pro — интересный смартфон из предфлагмаского сегмента с упором на портретную съемку. Однако стоит отметить, что это в повседневных сценариях не самый популярный режим. Впрочем, новые возможности для съёмки портретов определенно найдут отклик у любителей жанра.
Если отбросить возможности камеры, Honor 200 Pro сможет заинтересовать качественным дисплеем, хорошей автономностью и достойной производительностью.