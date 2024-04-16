Первый взгляд на Honor Magic6 Pro: фотофлагман на все 100%

Что снаружи

Что внутри

Что по камерам

Главный датчик на 50 МП с переменной светосилой и оптической стабилизацией

Телевик на 180 МП с f/2,6 и оптическим стабом

50-мегапиксельный ширик с f/2,0 и автофокусом для съемки макро

Как дела с автономностью

Все фото в оригинальном разрешении вы сможете

скачать здесь

(Telegram)

Чем можно подытожить прямо сейчас

Ко мне на тест заехал Honor Magic6 Pro. Фотофлагман наконец-то добрался до российского рынка и его можно опробовать в деле с полноценной глобальной прошивкой. В этой заметке предлагаю ознакомиться с первыми впечатлениями от устройства, а обзор выпустим чуть позже по итогу длительного тестирования.Honor Magic6 Pro с первого взгляда производит впечатление флагманского смартфона. Гаджет поставляется в лаконичной коробке черного цвета с «золотым» теснением — дорогой черный смокинг, не иначе.Ко мне приехал смартфон в черном цвете. На первый взгляд может показаться, что это довольно скучная расцветка, но в случае с Honor Magic6 Pro всё по-другому. Оттенок получился глубоким и завораживающим — такой аппарат вам точно не захочется убирать в чехол.Рамка и ободок площадки основной камеры покрашены в тон корпуса — чувствуется концепция законченного силуэта. Спинка выполнена из матового стекла, поэтому она даёт хороший отпор следам от рук.Грани задней поверхности и экрана закруглены. Благодаря этому решению смартфон мягко ложится в руку и ощущается там, как влитой.Первое впечатление, когда достаешь Honor Magic6 Pro из защитной упаковочной пленки — восторг. Смартфон вызывает ощущение технологичного гаджета с выверенным исполнением во всех деталях.Всю фронтальную панель покрывает немерцающий AMOLED-экран с диагональю 6,8 дюйма. В верхней части по центру размещено отверстие селфи камеры в форме пилюли. Этому есть два объяснения. Во-первых, установлен ToF-сенсор для точной биометрии, который поддерживает автозаполнение паролей и вход в банковские приложения, что редкость среди Android-смартфонов, во-вторых, появилась новая функция с динамическими уведомлениями Magic Capsule.Запас яркости отличный — пиковая 5000 нит и полноэкранная до 1600 нит. Все отлично видно в помещении и на улице. Также сразу можно похвалить отличные углы обзора и фирменные технологии защиты зрения: ШИМ-частоту 4320 Гц, циркадный ночной экран с поддержкой ИИ, естественный тон с адаптацией к окружающему освещению и динамическую яркость.Сканер отпечатков пальцев встроен под дисплей. В первые дни использования он показал себя быстрым и точным.В качестве аппаратной платформы используется топовый чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. В моей тестовой конфигурации 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ.Сразу можно скачать, что всей заявленной мощности хватит на длительную перспективу. Смартфон без затруднений запускает тяжелые игры на максималках, а также справляется с ресурсоемкими задачами, вроде запуска нескольких приложений на одном экране.За первые несколько дней тестирования явных проблем с перегревом не выявлено. Осталось походить со смартфоном, как минимум, неделю и сделать все необходимые бенчмарки для наглядности. Всю эту информацию вы сможете получить в нашем полноценном обзоре.Что касается программного обеспечения, на борту Android 14 с уже знакомой оболочкой MagicOS 8.0. Сервисы Google на месте прямо из коробки. Сразу после предварительной настройки на устройстве доступен магазин приложений RuStore, откуда можно скачать все необходимые банковские приложения. Из интересного в MagicOS 8.0 появились технологии искусственного интеллекта на уровне платформы, в частности, функция MagicPortal, которая меняет привычное перемещение контента между приложениями. Если раньше какие-то действия выполнялись в несколько нажатий экрана, то теперь если выделить текст или изображения и поднести к краю экрана, ОС предложит сразу начать навигацию, создать событие в календаре или купить в интернете товар с картинки.Honor Magic6 Pro оснащается тройной основной камерой. В систему вошли:Предлагаем ознакомиться с предварительной серией снимков. Подробнее о камере сможем рассказать после полноценного тестирования в разных условиях.Из нового стоит отметить, что телевик здесь с рекордным для смартфонов разрешением 180 Мп. Зум стал меньше (2,5х против 3,5х в Magic5 Pro), зато более светосильная оптика. А гибридный зум 5х оказался вполне рабочим режимом, когда почти не видео потерю детализации.AI-алгоритмы тоже прокачали: в десятки раз увеличили дата-сет для тренировки нейросети и теперь функция «Захват движения» умеет находить лучшие моменты для съемки и автоматически спускать затвор не только при виде активно двигающихся людей, но также распознавать 10 спортивных активностей и некоторых животных.Что касается видеосъемки, смартфон умеет записывать 4K-видео при 60 FPS.Разрешение фронтальной камеры составляет 50 МП, есть поддержка автофокуса и два режима зума: 0,8х и 1хСмартфон оснащается кремний-углеродной батареей второго поколения ёмкостью 5600 мА·ч с устойчивостью к морозам до -20 даже при низких уровнях заряда. В комплекте с устройством идет адаптермощностью 100 Вт, то есть с запасом, потому что HONOR Magic6 Pro поддерживает проводную зарядку 80 ВтПервая зарядка фирменным адаптером от 0 до 100% заняла 54 минуты. Также имеется поддержка беспроводной (66 Вт) и обратной зарядки.В ближайшую неделю мы выполним все необходимые тесты и сможем поделиться впечатлениями об автономности гаджета в нашем полноценном обзоре.Honor Magic6 Pro уже поступил на полки ритейлеров. К выходу этой заметки стоимость устройства стартует от 110 000 рублей. Да, ценник внушительный, но перед нами самый настоящий фотофлагман для 2024 года со всеми неотъемлемыми атрибутами, в том числе отличный дизайн, качественная сборка и самое актуальное железо.При первом знакомстве со смартфоном каких-либо явных недостатков сложно выделить. Надеюсь, что к выходу нашего обзора ничего не изменится.