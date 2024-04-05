В Россию приехали ноутбуки HONOR MagicBook (2024). Что нужно знать о новинках

HONOR MagicBook X 16

Дизайн и эргономика

Экран

Производительность

Автономность

HONOR MagicBook X 14 Pro и X 16 Pro

Внешний вид

Производительность и автономность

Экосистемные функции

HONOR Device Clone — позволяет быстро переносить файлы со старого ноутбука от любого производителя

— позволяет быстро переносить файлы со старого ноутбука от любого производителя HONOR Share — с её помощью пользователи могут легко передавать файлы между разными устройствами HONOR, такими как ноутбуки, смартфоны и планшеты

— с её помощью пользователи могут легко передавать файлы между разными устройствами HONOR, такими как ноутбуки, смартфоны и планшеты Режим «Мультиэкран» — расширенные возможности многозадачности. Позволяет объединять ноутбук и смартфон бренда HONOR буквально в единое пространство, позволяя принимать аудио- и видеозвонки на обоих устройствах, перемещать файлы между гаджетами и запускать до трех приложений со смартфона на экране ноута

Что в итоге

Модельный ряд получился довольно широким. Каждый сможет подобрать себе оптимальное устройство для учебы, работы и развлечений. Давайте разбираться вместе с особенностями моделей.Начнем, пожалуй, с самой доступного ноутбука в обновленной линейки. Устройство предлагает лучший в своем классе экран с технологией защиты зрения. HONOR MagicBook X 16 отлично подойдет пользователям, которые подбирают устройство для учебы, работы и просмотра различного развлекательного контента.HONOR MagicBook X 16 получился тонким и легким. Корпус изготавливается из алюминиевого сплава авиационного качества — этот материал увеличивает прочность устройства. Толщина ноутбука в закрытом состоянии составляет 17,9 мм, а вес при этом — всего 1,68 кг. Таким образом получаем мобильное устройство с большим экраном, которое можно с легкостью использовать в дороге.Проблемы с нехваткой портов не возникнет. HONOR MagicBook X 16 получил внушительный набор разъемов под самые распространенные задачи в повседневном сценарии. Вам доступны: полноценный USB-C, два USB-A, HDMI и 3,5 мм для подключения проводной гарнитуры. Таким образом полноценно закрывается потребность в подключении самой распространенной периферии.С удобством ввода полный порядок. Ноутбук получил полноразмерную клавиатуру с цифровым блоком, а это означает, что значительно упрощается работа с числами, например, в таблицах. Клавиши получили правильную эргономичную форму с вогнутыми колпачками. Ход клавиш составляет 1,5 мм, а расстояние между их центрами — 18,95 мм. Помимо клавиатуры, имеется довольно крупный трекпад. К сожалению, базовая модель не получила подсветку клавиш.HONOR MagicBook X 16 оснащается 16-дюймовым FullView-экраном (IPS) с соотношением сторон 16:10. По бокам очень тонкие рамки, толщина которых составляет всего 4,5 мм. Разрешение дисплея — 1920 x 1200.Показатель пиковой яркости составляет 300 нит. Этого достаточно для комфортной работы в помещении.Экран HONOR MagicBook X 16 получил сертификаты TÜV Rheinland по снижению уровня синего света и подавлению мерцания. Это особенно важно для пользователей с чувствительным к ШИМ зрением.Также имеется режим электронной книги. Он имитирует эффект отображения реальной бумаги, снижая нагрузку на зрение. Режим можно использовать для длительного чтения с экрана или во время работы с текстовыми документами.В качестве аппаратной платформы используется процессор Intel Core i5-12450H 12-го поколения. У него 4 производительных ядра и 4 эффективных ядра. В итоге частота процессора достигает 4,4 ГГц.За охлаждение отвечает высокоэффективная система, которая состоит из большого вентилятора размером 100x91 мм, двух тепловых трубок и радиатора площадью около 29 700 мм². Всё это позволяет ноутбуку избегать перегрева на пиковых нагрузках.Ёмкость оперативной памяти типа LPDDR4x составляет до 16 ГБ, а накопителя PCIe SSD — 512 ГБ. Также стоит отметить, что модель доступна в варианте без предустановленной операционной системы. Хорошая новость, для тех, кто планирует использовать Linux или заранее приобрел Windows.Ноутбук получил производительный режим. Он активируется нажатием сочетания клавиш «Fn+P». С его помощью можно переключаться между 40-ваттным Производительным режимом и 35-ваттным Сбалансированным режимом.В Производительном режиме раскрывается весь потенциал режим. Используйте его для запуска игр или работы с тяжелым софтом, например, во время обработки фотографий в RAW или монтажа видео. Сбалансированный режим наилучшим образом подойдет для продления автономности во время выполнения нетребовательных к ресурсам задач. К примеру, его можно активировать во время работы в текстовых документах или таблицах, а также во время чтения.Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор ёмкостью 42 Вт·ч. Производитель заявляет до 9 часов воспроизведения офлайн-видео в разрешении 1080p.В комплекте с ноутбуком поставляет зарядный адаптер мощностью 65 Вт.В модельный ряд MagicBook X 2024 также вошла серия Pro. Между собой две модели различаются только размером экрана. Давайте разбираться, в чем отличие от «базы».Все представители модельного ряда получили схожий дизайн в компактном силуэте. Визуально устройства различаются только габаритами.Между базовой моделью и «прошками» имеются различия в устройствах ввода. HONOR MagicBook X 14 Pro и X 16 Pro оснащаются полноразмерными клавиатурами с цифровым блоком, которые получили подсветку и сканер отпечатка пальцев.Все устройства модельного ряда MagicBook X 2024 получили одинаковые наборы портов и экраны со схожими параметрами, которые различаются только диагональю. Поэтому мы переходим к различиям в «железе».HONOR MagicBook X 14 Pro и X 16 Pro оборудованы процессорами Intel Core i5-13420H 13-го поколения. Чипы созданы на базе архитектуры Intel 7. Используется 4 производительных ядра для выполнения ресурсоемких задач и 8 энергоэффективных ядер, которые экономят энергию во время повседневной работы. Максимальная частота работы ядер в турборежиме — 4,6 ГГц.Как и в случае с базовой моделью, «прошки» получили возможность быстрого переключения между Производительными и Сбалансированным режимом, а также схожу систему охлаждения.Важное отличие HONOR MagicBook X 14 Pro и X 16 Pro от «базы» — они оснащаются дополнительным слотом для SSD-накопителя. Таким образом при необходимости вы сможете расширить хранилище на 1 ТБ.Автономную работу устройствам обеспечивает батарея на 60 Вт·ч. В комплекте идет зарядное устройство мощностью 65 Вт.Весь модельный ряд MagicBook X 2024 получил фирменные экосистемные функции:В семействе HONOR MagicBook X 2024 каждый сможет подобрать устройство под свои задачи. Это модельный ряд легких и компактных устройств с немерцающими экранами HONOR FullView, удобными устройствами ввода, достойным набором портов и актуальными процессорами Intel Core i5.Ко всему перечисленному серия Pro сможет заинтересовать возможностью расширения памяти с помощью дополнительного слота для SSD.