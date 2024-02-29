Настало твое время! Обзор HONOR Magic V2

Дизайн и эргономика

Экраны

запуск нескольких приложений в многооконном режиме на внутреннем дисплее — запускаешь на одной половине какой-нибудь стрим, а во второй общаешься в Telegram или листаешь ленту Reddit

переход на внутренний дисплей с диагональю 7,92, когда захотел что-то интересное посмотреть, почитать что-то длиннее поста в соцсетях

сложить смартфон «буквой Г», выбрать удобный угол, откинуться в кресле Сапсана и посмотреть кино или сериал

Производительность









В качестве аппаратной платформы используется 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 — прошлогодний флагманский чип. Запаса его производительности хватит с головой еще на несколько лет. В нашем тестовом образце 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и накопитель UFS 4.0 ёмкостью 512 ГБ. Памяти хватает с головой, поэтому отсутствие слота для карты памяти microSD — некритично.

Звук и вибрация

Камеры

Автономность

Впечатления

Наконец-то в 2024 году я могу с уверенностью заявлять, что начали появляться по-настоящему интересные раскладные устройства, которые лишены основных болячек форм-фактора.Чем старше я становлюсь, тем всё более привлекательным для меня начинает выглядеть форм-фактор складных смартфонов. Конечно же я сейчас имею в виду модели, которые раскладываются в планшет. Возможно, в появлении такой идеи виновато зрение, которое не становится лучше с годами. Регулярно ловлю себя на мысли, залипая в экран «классической» модели смартфона, что вот прямо сейчас неплохо было бы его раскрыть и делать все то же самое на дисплее с наиболее крупной диагональю.Буквально в нескольких строках закрою гештальт распаковщика. HONOR Magic V2 старается максимально произвести впечатление премиального устройства. Складной смартфон поставляется в черной коробке. По комплектации всё как положено: смартфон, адаптер, кабель USB-C, инструмент для извлечения лотка сим-карты и чехол. К слову о последнем, кейс получился интересным, поскольку у него имеется откидная подставка, которую также можно использовать в качестве некого поп-сокета, если боитесь случайно выронить гаджет на ходу.У меня на тесте побывал HONOR Magic V2 в фиолетовом цвете. Он также доступен в двух вариантах черного — стекло или экокожа. Расцветка моего тестового образца получилась приятной. Если выбирать между фиолетовым и черным, то я, определенно, голосую за первый.На спинке в левом углу расположился прямоугольный модуль основной камеры с вертикальным расположением объективов. На мой взгляд, это самое выигрышное решение в визуальном плане.На верхних торцах размещены отверстия дополнительных динамиков и микрофонов. Все физические элементы управления производитель разместил справа, если смотреть на гаджет в сложенном состоянии. Здесь качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана со встроенным сканером отпечатка пальцев. Он работает быстро и точно. Я добавил несколько отпечатков большого и указательных пальцев, чтобы было удобно разблокировать устройство в открытом и сложенном состоянии. Также имеется возможность разблокировки по лицу.На нижних торцах слот для двух сим-карт, порт USB-C, а также отверстия основных динамиков и микрофонов. Габариты устройства в разложенном виде составляют 156,7 × 145,4 × 4,7 мм, а в сложенном — 156,7 × 74,1 × 9,9 мм. Вес — 231 г. В закрытом состоянии HONOR Magic V2 практически не отличается от обычного смартфона, поэтому он без проблем помещается в карман и хорошо лежит в руках.Открывается и закрывается HONOR Magic V2 с легким усилием. Я даже наловчился делать это одной рукой. В устройстве используется конструкция шарнира с использованием титана и фирменной стали. Благодаря этому получилось сделать такой тонкий корпус. Производитель заявляет, что механизм способен выдержать до 400 000 складываний.При необходимости смартфон можно зафиксировать в позиции под углом или «буквой Г», если так понятнее. В таком положении удобно просматривать видеоконтент или общаться по видеосвязи, не держа устройства в руках при этом.Дизайн и сборка HONOR Magic V2 произвели приятное впечатление. Спинка матовая не собирает следов от рук. Все элементы конструкции хорошо подогнаны друг к другу — ничего не люфтит. К сожалению, корпус не получил влагозащиту.Диагональ внешнего экрана составляет 6,43 дюйма с разрешением 2376 × 1060, а внутреннего — 7,92 (2344 × 2156). Используются панели LTPO OLED. Внешний дисплей получил фирменную защиту Nanocrystal Glass 2.0. Оба экрана получили одинаковую частоту обновления 120 Гц, поддержку отображения контента в расширенном динамическом диапазоне HDR 10+ и 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.Экраны различаются показателем пиковой якрости, у внешнего 2500 нит, а внутреннего — 1600 нит. Это оптимальные параметры. С дисплеями комфортно взаимодействовать в помещении и на улице.Производитель много внимания уделяет проблеме мерцания экранов. Поэтому частота ШИМ составляет 3840 Гц на внешнем и внутреннем дисплеях. Это очень высокий показатель.Давайте расставим все точки над «i» по поводу складки внутреннего экрана. В выключенном состоянии она конечно же видна невооруженным взглядом, а при включении дисплея на неё очень быстро перестаешь обращать внимание. По моим подсчетам, я забыл о наличии этой особенности технологии складного экрана буквально к третьему дню использования.Оба экрана получили фирменные технологии защиты зрения. «Динамическая яркость» снижает напряжение глаз при длительном использовании с помощью микрорегулировок интенсивности подсветки, а «Циркадный ночной экран» с приближением вечера постепенно меняет цветопередачу на теплые оттенки, улучшая выработку мелатонина перед сном.Для любителей настраивать цветопередачу под свои индивидуальные особенности в настройках имеются пара предустановок и шкала цветовой температуры. Также имеется режим электронной книги. При его активации экран становится монохоромным, снижая нагрузку на зрение во время чтения больших текстов.Настройки устройства также позволяют регулировать частоту обновления. Доступны четыре параметра, которые позволяют выбрать наиболее оптимальный режим под свой повседневный сценарий.Теперь буквально несколько строк о пользе дополнительного экрана. Мои любимые варианты использования:Объем оперативной памяти можно дополнительно расширить на 7 ГБ за счет свободного места накопителя с помощью технологии HONOR RAM Turbo.Прогнал смартфон в наиболее показательных бенчмарках. С результатами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже:В бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 1167782 балла — не самый высокий результат для Snapdragon 8 Gen 2. Также стоит обратить внимание на график CPU Throttling Test — за период тестирования устройство несколько раз сбрасывало производительность. В повседневном сценарии вы вряд ли все это ощутите, а вот в тяжелых играх, например, Genshin Impact могут встречаться просадки FPS.Из коробки HONOR Magic V2 работает на Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2. Операционка шустрая, все приложения запускаются и переключаются быстро и без подлагиваний даже в многооконном режиме. Все актуальные игровые тайтлы загружаются и работают на максималках.HONOR Magic V2 оснащается полноценными стереодинамиками. Качество звучание у них равнозначное.Также стоит буквально несколько слов уделить виброматору. Вибрация в смартфоне качественная на всех уровнях, начиная с тактильного отклика, заканчивая звонками и оповещениями.Смартфон получил систему основной камеры в которую вошли три датчика: главный на 50 МП с оптической стабилизацией и светосилой f/1.9, телевик на 20 МП с оптическим стабом и f/2.4, а также 50-мегапиксельный ширик с f/2.0.Основной датчик выдаёт качественную картинку с естественной и контрастной цветопередачей. Также отмечу точный баланс белого, широкий динамический диапазон и высокий уровень детализации. Сенсор ведет себя одинаково хорошо при любом освещении.Ширик порадовал высокой детализацией по всей области кадра. Это весьма достойный результат, поскольку сверхширокоугольные модули зачастую мылят снимок по краям. Здесь же нет даже налёта виньетирования. Этот датчик одинаково хорошо отрабатывает дневные и ночные сцены.Телевик демонстрирует сносные результаты с хорошим освещением, а вот в темное время суток заметна потеря детализации, которую алгоритмы постобработки стараются скрыть повышением резкости.Основная камера способна снимать видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду.Фронтальных камер у HONOR Magic V2 две. Они получили одинаковые характеристики — разрешение 16 МП и светосила f/2.2. Автофокуса не завезли. Впрочем, селфи получаются яркими и четкими. Есть поддержка портретного режима с искусственным размытием фона.Одна из главных фишек смартфона — кремний-углеродная батарея емкостью 5000 мА·ч. Благодаря этому решению у производителя получилось сделать такой тонкий корпус.Полностью заряженные аккумулятор отлично вписывает складное устройство в мой привычный режим с подзарядкой один раз в сутки. Что касается автономной работы, в режиме воспроизведения видео в разрешении Full HD смартфон продержался 12,5 часа.В комплекте идет адаптер HONOR Super Charge мощностью 66 Вт. Он позволяет зарядить аккумулятор от 0 до 100% в среднем за 52 минуты. К сожалению, беспроводной зарядки нет, но это, скорее, уже габаритный компромисс.К выходу обзора стоимость HONOR Magic V2 составляет 160 000 рублей. Да, это флагманский гаджет, который предлагает дополнительный пользовательский опыт в форм-факторе планшета.У HONOR получилось сделать складной смартфон, которым захотелось пользоваться. В число преимуществ гаджета записываю тонкий корпус, качественную конструкцию, огромный запас памяти, LTPO OLED экраны без мерцания, хорошие камеры и достойную автономность. Среди недостатков выделю: отсутствие влагозащиты и беспроводной зарядки.