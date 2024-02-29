Настало твое время! Обзор HONOR Magic V2

Уже можно сказать, что за долгий путь раскладушки превратились в гаджеты, которые полноценно в плане эргономики не уступают обычным смартфонам, но приносят в пользовательский опыт ряд преимуществ. Одно из таких складных устройств — HONOR Magic V2. Сейчас в мобильной индустрии это, пожалуй, одна из самых тонких раскладушек с немерцающим экраном и кремний-углеродной батареей. При всём этом не стоит забывать, что смартфон получил тройную камеру с оптической стабилизацией на главном датчике и телевике.
Наконец-то в 2024 году я могу с уверенностью заявлять, что начали появляться по-настоящему интересные раскладные устройства, которые лишены основных болячек форм-фактора.
Дизайн и эргономикаЧем старше я становлюсь, тем всё более привлекательным для меня начинает выглядеть форм-фактор складных смартфонов. Конечно же я сейчас имею в виду модели, которые раскладываются в планшет. Возможно, в появлении такой идеи виновато зрение, которое не становится лучше с годами. Регулярно ловлю себя на мысли, залипая в экран «классической» модели смартфона, что вот прямо сейчас неплохо было бы его раскрыть и делать все то же самое на дисплее с наиболее крупной диагональю.
Буквально в нескольких строках закрою гештальт распаковщика. HONOR Magic V2 старается максимально произвести впечатление премиального устройства. Складной смартфон поставляется в черной коробке. По комплектации всё как положено: смартфон, адаптер, кабель USB-C, инструмент для извлечения лотка сим-карты и чехол. К слову о последнем, кейс получился интересным, поскольку у него имеется откидная подставка, которую также можно использовать в качестве некого поп-сокета, если боитесь случайно выронить гаджет на ходу.
На спинке в левом углу расположился прямоугольный модуль основной камеры с вертикальным расположением объективов. На мой взгляд, это самое выигрышное решение в визуальном плане.
На верхних торцах размещены отверстия дополнительных динамиков и микрофонов. Все физические элементы управления производитель разместил справа, если смотреть на гаджет в сложенном состоянии. Здесь качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана со встроенным сканером отпечатка пальцев. Он работает быстро и точно. Я добавил несколько отпечатков большого и указательных пальцев, чтобы было удобно разблокировать устройство в открытом и сложенном состоянии. Также имеется возможность разблокировки по лицу.
На нижних торцах слот для двух сим-карт, порт USB-C, а также отверстия основных динамиков и микрофонов. Габариты устройства в разложенном виде составляют 156,7 × 145,4 × 4,7 мм, а в сложенном — 156,7 × 74,1 × 9,9 мм. Вес — 231 г. В закрытом состоянии HONOR Magic V2 практически не отличается от обычного смартфона, поэтому он без проблем помещается в карман и хорошо лежит в руках.
Открывается и закрывается HONOR Magic V2 с легким усилием. Я даже наловчился делать это одной рукой. В устройстве используется конструкция шарнира с использованием титана и фирменной стали. Благодаря этому получилось сделать такой тонкий корпус. Производитель заявляет, что механизм способен выдержать до 400 000 складываний.
При необходимости смартфон можно зафиксировать в позиции под углом или «буквой Г», если так понятнее. В таком положении удобно просматривать видеоконтент или общаться по видеосвязи, не держа устройства в руках при этом.
Дизайн и сборка HONOR Magic V2 произвели приятное впечатление. Спинка матовая не собирает следов от рук. Все элементы конструкции хорошо подогнаны друг к другу — ничего не люфтит. К сожалению, корпус не получил влагозащиту.
ЭкраныДиагональ внешнего экрана составляет 6,43 дюйма с разрешением 2376 × 1060, а внутреннего — 7,92 (2344 × 2156). Используются панели LTPO OLED. Внешний дисплей получил фирменную защиту Nanocrystal Glass 2.0. Оба экрана получили одинаковую частоту обновления 120 Гц, поддержку отображения контента в расширенном динамическом диапазоне HDR 10+ и 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.
Экраны различаются показателем пиковой якрости, у внешнего 2500 нит, а внутреннего — 1600 нит. Это оптимальные параметры. С дисплеями комфортно взаимодействовать в помещении и на улице.
Производитель много внимания уделяет проблеме мерцания экранов. Поэтому частота ШИМ составляет 3840 Гц на внешнем и внутреннем дисплеях. Это очень высокий показатель.
Давайте расставим все точки над «i» по поводу складки внутреннего экрана. В выключенном состоянии она конечно же видна невооруженным взглядом, а при включении дисплея на неё очень быстро перестаешь обращать внимание. По моим подсчетам, я забыл о наличии этой особенности технологии складного экрана буквально к третьему дню использования.
Оба экрана получили фирменные технологии защиты зрения. «Динамическая яркость» снижает напряжение глаз при длительном использовании с помощью микрорегулировок интенсивности подсветки, а «Циркадный ночной экран» с приближением вечера постепенно меняет цветопередачу на теплые оттенки, улучшая выработку мелатонина перед сном.
Для любителей настраивать цветопередачу под свои индивидуальные особенности в настройках имеются пара предустановок и шкала цветовой температуры. Также имеется режим электронной книги. При его активации экран становится монохоромным, снижая нагрузку на зрение во время чтения больших текстов.
Настройки устройства также позволяют регулировать частоту обновления. Доступны четыре параметра, которые позволяют выбрать наиболее оптимальный режим под свой повседневный сценарий.
Теперь буквально несколько строк о пользе дополнительного экрана. Мои любимые варианты использования:
- запуск нескольких приложений в многооконном режиме на внутреннем дисплее — запускаешь на одной половине какой-нибудь стрим, а во второй общаешься в Telegram или листаешь ленту Reddit
- переход на внутренний дисплей с диагональю 7,92, когда захотел что-то интересное посмотреть, почитать что-то длиннее поста в соцсетях
- сложить смартфон «буквой Г», выбрать удобный угол, откинуться в кресле Сапсана и посмотреть кино или сериал
Производительность
В качестве аппаратной платформы используется 4-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 — прошлогодний флагманский чип. Запаса его производительности хватит с головой еще на несколько лет. В нашем тестовом образце 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и накопитель UFS 4.0 ёмкостью 512 ГБ. Памяти хватает с головой, поэтому отсутствие слота для карты памяти microSD — некритично.Объем оперативной памяти можно дополнительно расширить на 7 ГБ за счет свободного места накопителя с помощью технологии HONOR RAM Turbo.
Прогнал смартфон в наиболее показательных бенчмарках. С результатами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже:
Из коробки HONOR Magic V2 работает на Android 13 с оболочкой MagicOS 7.2. Операционка шустрая, все приложения запускаются и переключаются быстро и без подлагиваний даже в многооконном режиме. Все актуальные игровые тайтлы загружаются и работают на максималках.
Звук и вибрацияHONOR Magic V2 оснащается полноценными стереодинамиками. Качество звучание у них равнозначное.
КамерыСмартфон получил систему основной камеры в которую вошли три датчика: главный на 50 МП с оптической стабилизацией и светосилой f/1.9, телевик на 20 МП с оптическим стабом и f/2.4, а также 50-мегапиксельный ширик с f/2.0.
Основной датчик выдаёт качественную картинку с естественной и контрастной цветопередачей. Также отмечу точный баланс белого, широкий динамический диапазон и высокий уровень детализации. Сенсор ведет себя одинаково хорошо при любом освещении.
Телевик демонстрирует сносные результаты с хорошим освещением, а вот в темное время суток заметна потеря детализации, которую алгоритмы постобработки стараются скрыть повышением резкости.
АвтономностьОдна из главных фишек смартфона — кремний-углеродная батарея емкостью 5000 мА·ч. Благодаря этому решению у производителя получилось сделать такой тонкий корпус.
Полностью заряженные аккумулятор отлично вписывает складное устройство в мой привычный режим с подзарядкой один раз в сутки. Что касается автономной работы, в режиме воспроизведения видео в разрешении Full HD смартфон продержался 12,5 часа.
В комплекте идет адаптер HONOR Super Charge мощностью 66 Вт. Он позволяет зарядить аккумулятор от 0 до 100% в среднем за 52 минуты. К сожалению, беспроводной зарядки нет, но это, скорее, уже габаритный компромисс.
Впечатления
К выходу обзора стоимость HONOR Magic V2 составляет 160 000 рублей. Да, это флагманский гаджет, который предлагает дополнительный пользовательский опыт в форм-факторе планшета.
У HONOR получилось сделать складной смартфон, которым захотелось пользоваться. В число преимуществ гаджета записываю тонкий корпус, качественную конструкцию, огромный запас памяти, LTPO OLED экраны без мерцания, хорошие камеры и достойную автономность. Среди недостатков выделю: отсутствие влагозащиты и беспроводной зарядки.