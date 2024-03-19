Обзор HONOR Pad 9: огромный экран за вменяемый прайс

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Планшет HONOR Pad 9 представили в конце прошлого года и он наконец-то добрался до России. Мы протестировали новинку и вот, что можем сказать — это универсальный гаджет с 12,1-дюймовым экраном и 8 динамиками. Внутри у него Snapdragon 6 Gen 1. Самое интересное, что при наборе всех правильных составляющих универсального планшета, его прайс не улетает на запредельный уровень.Начнем, пожалуй, с комплектации. Вместе с планшетом в коробке: провод USB-С и адаптер питания.Первый вопрос, который возникает, когда достаешь планшет из коробки: «Как, черт возьми, у них получилось упаковать 12,1-дюймовый экран в такой компактный корпус»? Планшет получился действительно тонким и легким. Габариты устройства составляют 278,27 × 180,11 × 6,96 мм, а вес — 557 г.HONOR Pad 9 доступен в двух расцветках — «Космический серый» и «Мятный голубой». Второй вариант побывал у нас на тесте. Задняя панель изготавливается из металла.Задняя поверхность получилась максимально лаконичной. По центру нанесен логотип бренда, а над ним ближе к верхней рамке круглая площадка основной камеры.HONOR Pad 9 оснащается 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560 × 1600 и частотой 120 Гц. Можно сказать, что уже по традиции, дисплей получает сертификацию TÜV Rheinland благодаря отсутствию мерцания. Это по достоинству смогут оценить пользователи чувствительные к ШИМ.Запаса максимальной яркости хватает для комфортного использования в помещении и на улице. Изображение получается естественным. Для любителей настраивать цветопередачу под себя имеется шкала цветовой температуры.Экран поддерживает циркадный режим. Цветовая температура корректируется автоматически в зависимости от времени суток. Таким образом цветопередача подстраивается под биоритмы, снижая количество синего света к вечеру. Картинка становится теплее.Также имеется режим электронной книги. При его активации экран становится монохромным. Благодаря этой возможности снижается нагрузка на зрение во время длительного чтения.Напомню, HONOR Pad 9 оснащается 12,1-дюймовым дисплеем. Планшет с такой диагональю напрашивается на использование в развлекательных сценариях — игры или просмотр видеоконтента. Для этого не последнюю роль играет звучание. С этим у гаджета полный порядок, поскольку он получил восемь динамиков по трем сторонам корпуса. Они обеспечивают объемное и выразительное звучание с хорошо различимыми частотами.В качестве аппаратной платформы используется чип Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, накопитель на 256 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения на 8 ГБ при помощи технологии HONOR RAM Turbo. Слота для карт памяти не завезли.Протестировали планшет в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. С результатами бенчмарков вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже:Запаса производительности хватает на запуск хорошо оптимизированных игр с максимальными настройками, например, Call Of Duty. Чтобы поиграть в наиболее тяжелые тайтлы (Genshin Impact), придется снизить параметры графики на средний уровень.В повседневном сценарии планшет ведет себя отлично. Операционка работает шустро, все приложения запускаются и переключаются быстро.Из коробки HONOR Pad 9 работает на Android 13 с фирменной оболочкой Magic OS 7.2. Операционная система позволяет запускать на экране одновременно до четырех приложений.Планшет оснащается основной камерой на 13 МП со светосилой f/2.0. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 МП.Планшет оснащен аккумулятором 8300 мАч. В тесте на просмотр онлайн-видео он способен продержаться в среднем 11,5 часа.В комплекте с планшетом идет зарядное устройство мощностью 35 Вт. Оно способно зарядить батарею от 0 до 100% за 1 час 50 минут.К выходу этого обзора стоимость HONOR Pad 9 в конфигурации с накопителем на 128 ГБ составляет 27 000 рублей. Таким образом он становится интересным представителем категории планшетов до 30к.Судите сами, гаджет получил большой экран с диагональю 12,1 дюйма, хороший звук и приятный дизайн. Как минимум, это хорошие составляющие развлекательного планшета в прикроватную зону или для путешествий.Также HONOR Pad 9 отлично впишется в игровой сценарий. Для этого есть все необходимые составляющие, в том числе бодрый чип Snapdragon 6 Gen 1 и достойный запас памяти. Этого вполне достаточно для запуска тяжелых игр, а хорошо оптимизированные тайтлы будут летать на максималках. Качественное погружение в игровой процесс обеспечат большой дисплей и 8 динамиков.При необходимости гаджет с помощью дополнительных аксессуаров можно масштабировать до планшета для работы с текстом и таблицами. Для этого имеется фирменная чехол-клавиатура. Также стоит отметить удобный интерфейс с функцией разделения экрана и плавающими окнами.