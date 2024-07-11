Это не экран, а какая-то магия! Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte Edition

Комплектация и дизайн

Экран

Сертификат SGS защиты от усталости глаз профессионального уровня

Сертификат TÜV Rheinland защиты от бликов

Сертификат TÜV Rheinland защиты от синего света (на уровне аппаратного обеспечения)

Сертификат TÜV Rheinland защиты от мерцания

Производительность и звук

Софт

Воспроизведение записей — можно делать рукописные заметки, а затем включить их воспроизведение

Инструмент «Лассо» — позволяет перемещать, поворачивать и копировать выделенный текст и изображение, а также изменять цвет текста

Быстрые жесты — двойной тап двумя пальцами по экрану удаляет введенный текст, а тройной тремя восстанавливает удаленное

Идеальные формы и линии — позволяет рисовать фигуры правильного начертания

Формат hinote — возможность работать над заметками вместе

Аксессуары

Автономность

Что в итоге?

Протестировали HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte Edition — это универсальный планшет для работы и учебы. Среди интересных особенностей устройства: экран с технологией PaperMatte, большой набор интеллектуальных функций и аксессуары, позволяющие масштабировать гаджет практически до уровня ноутбука. А теперь пройдемся по всем особенностям планшета с подробностями.Планшет поставляется в белой коробке. Внутри: планшет, адаптер питания, провод USB-C/USB-A и тряпочка из микрофибры для экрана.Бренд решил не использовать силуэт с прямыми гранями. HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte Edition получил приятные скругления, благодаря этому планшет отлично лежит в руках. К нам на тест приехало устройство в сиреневом цвете — это приятный пастельный оттенок. Также модель доступна в мерцающем серебристом и космическим сером.Задняя поверхность матовая. За счет этого она практически не собирает следов от рук. Во всяком случае, видимых.Спинка планшета минималистична. Дизайн полностью лишен каких-либо избыточных элементов. На задней поверхности по центру аккуратно нанесено наименование бренда, а в углу расположился компактный модуль основной камеры. Ничего лишнего.Толщина корпуса составляет 6,2 мм, а вес — 510 г. Устройством получилось тонким и легким. Такой планшет не занимает много места в моем компактном повседневном рюкзаке.HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte Edition оснащен IPS-экраном PaperMatte нового поколения с разрешением 2800 x 1840, плотностью пикселей 291 PPI и соотношением сторон 3:2. Его полезная площадь составляет 87%.Показатель пиковой яркости — 500 нит. С экраном комфортно взаимодействовать в помещении и на улице.Частота обновления составляет 144 Гц. Показатель контрастности — 1500:1. Также стоит отметить широкий цветовой охват P3 и поддержку технологии HDR Vivid.Экран использует алгоритм преобразования цветового охвата, который обеспечивает точное отображение тысяч цветов. Цветовой охват экрана RGB преобразуется в CMYK, создавая эффект использования настоящей бумаги. Для на настройки цветопередачи под себя имеются две предустановки и шкала цветовой температуры.Технология PaperMatte применяется в экранах планшетов HUAWEI. В ней используется процесс нанотравления для создания антибликовой поверхности, что позволяет выровнять нанотекстуры на стекле относительно расположения пикселей. Затем применяется процесс высоковакуумного магнетронного распыления в вакууме 10-5 торр для создания множества тонких слоев с низкой отражательной способностью. Это значительно снижает количество бликов и устраняет до 99% световых помех.За счет матовой поверхности по экрану превосходно скользят пальцы, практически не оставляя следов. PaperMatte также имитирует ощущение использования настоящей бумаги во время использования стилуса. Есть даже легкое сопротивление.Благодаря технологии нанотравления и оптимизации, экран PaperMatte обладает меньшим количеством бликов и излучает мягкий свет, приятный для глаз. Защиту зрения подтверждают:В качестве аппаратной платформы используется чип Kirin 9000WL. Наша тестовая конфигурация оснащается 8 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 256 ГБ. Слота для карт памяти не предусмотрено.Мы протестировали планшет в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. С результатами бенчмарков вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже:На HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte Edition вполне комфортно играются актуальные игры с высоким уровнем графики. Во время 40-минутной игровой сессии в Call Of Duty Mobile ярко ощутимого нагрева не появилось.Планшет оснащается двумя антеннами 2x2 MIMO и технология улучшения сигнала Wi-Fi 6. Благодаря этому обеспечивается стабильное соединение. Планшет надежно цепляется к Wi-Fi и удерживает его по всей квартире, даже через несколько стен.За звук отвечает динамик с несколькими динамическими головками, который работает в сочетании с улучшенным аудиоалгоритмом Histen 9.0. Несмотря на довольно компактные размеры, планшет обеспечивает бодрое звучание. Гаджет можно использовать в качестве дополнительного настольного решения для фонового прослушивания музыки, подкастов, а также для просмотра фильмов и сериалов.В качестве программной платформы используется HarmonyOS 4.2. Она получила ряд интеллектуальных функций, а также приложений для работы со стилусом.Начать, пожалуй, стоит с улучшенной версии «Блокнота», который предназначен для ведения заметок. В этом приложении хорошо раскрываются особенности рукописного ввода при помощи HUAWEI M-Pencil. «Блокнот» можно использовать для работы и учебы. Вот несколько интересных функций:На планшете HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte Edition впервые представлено приложение для рисования GoPaint. С его помощью можно создавать цифровой арт профессионального уровня. Для этого в арсенале приложения имеется более 100 различных типов кистей, функция имитации бумаги, различные возможности редактирования, возможность работать со множеством слоев. Также приложение поддерживает высокую частоту обновления экрана и минимальные задержки в паре со стилусом, который поддерживает NearLink.Что касается интеллектуальных функций HarmonyOS 4.2, напомним, для удобной многозадачности в операционке предусмотрен режим нескольких окон. В нем предусмотрена настройка соотношения и размеров. Можно открывать два плавающих окна одновременно.Не обошлось без полезных возможностей для видеоконференций. Аннотирование во время онлайн-конференций позволяет использовать стилус в качестве лазерной указки. Участники видеоконфы увидят движения лазерной указки и аннотации в режиме реального времени.Завершает софт-блок функция SuperHub. Она выступает в качестве хранилища для быстрой и простой передачи файлов между устройствами и управления ими. Можно временно хранить текст, изображения, ссылки и файлы для отправки в плавающем окне SuperHub, а затем быстро переключаться на нужное приложение, чтобы вставлять их частями.Для HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte Edition у производителя в наличии предусмотрено два полезных аксессуара — стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) и магнитная клавиатура.Начнем, пожалуй, со стилуса. HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) распознает более 10 000 уровней нажатия. Для связи с планшетом используется технология NearLink, которая по сравнению с Bluetooth обеспечивает в шесть раз более высокую частоту сбора и отправки данных о нажатии, что позволяет сократить задержку и добиться более совершенных линий.Также для планшета предусмотрена магнитная клавиатура HUAWEI с технологией NearLink. Ход её клавиш составляет 1,5 мм, а их размер составляет 15 мм. На скорость моего набора габариты не повлияли. При желании во время работы планшет можно поставить на столе, а клавиатуру отстегнуть и разместить на коленях.Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 8800 мАч. В размеренном повседневном сценарии планшет способен проработать в среднем до 10 часов.Комплектный адаптер питания способен зарядить батарею от 0 до 100% примерно за 1,5 часа. Максимальная поддерживаемая мощность зарядки составляет 22,5 Вт.Планшет получил функцию обратной зарядки мощностью 5 Вт. Его можно использовать в качестве внешнего аккумулятора для подзаряда смартфона или наушников.HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte Edition — представляет собой нашу любимую категорию универсальных планшетов. Он может выполнять все функции развлекательных устройств для игр, общения в соцсетях и просмотра видеоконтента. При необходимости планшет с помощью дополнительных аксессуаров масштабируется до полноценного устройства для работы и учебы.Самые главные впечатления производят необычный экран и тонкий силуэт HUAWEI MatePad 11,5”S PaperMatte Edition. Впрочем, у него все в порядке со звуком, производительностью и автономностью.