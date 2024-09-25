Измерить артериальное давление смарт-часами? Запросто! Обзор HUAWEI WATCH D2





Гипертонию называют «тихим убийцей». Она развивается без видимых симптомов и легко приводит к проблемам в работе сердца и мозга, а также к другим нарушениям. По статистике один из 3-4 взрослых людей во всем мире страдает от высокого артериального давления. Гипертония становится одним из самых распространенных и опасных хронических заболеваний.



Людям после 35 лет важно следить за показателями своего артериального давления. Особенно это касается тех, у кого выявлена склонность к повышению артериального давления. В таким случаях рекомендуется ежедневно мониторить свои показатели. Однако с громоздкими тонометрами за пределами дома измерять давление неудобно. Для таких случаев можно воспользоваться смарт-часами HUAWEI WATCH D2, которые обеспечивают возможность суточного мониторинга.



Врач-кардиолог и аритмолог-рентгенхирург, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Светлана Игоревна Долгинина сообщает:



Основная причина сердечно-сосудистых заболеваний кроется в повышении АД. Самый простой способ выявить АГ – регулярное измерение давления. Именно целенаправленное измерение АД позволяет вовремя отследить артериальную гипертензию и вовремя обратиться к врачу. При этом одноразовое измерение не всегда может быть корректным. Возможность отслеживать давление на протяжении суток, особенно в ночные и утренние часы позволяет выявить повышение АД». Помимо тонометров на рынке появляются немедицинские устройства с возможностью измерения АД и даже функцией СМАД (суточного мониторирования артериального давления). Функцию можно отрегулировать и настроить под себя – выбрав время отхода ко сну и просыпания и частоту измерения, что означает комфортное безболезненное измерение АД без нарушения ночного сна.

Комплектация и дизайн

Функциональность

Многоканальная кольцевая оптическая система — объединяет до 12 каналов для измерения пульса и до 24 для измерения насыщения крови кислородом

Комплексная оптическая система — увеличивает возможности распределения света на модуле для устранения проблемы неравномерности сигнала

Обновленные алгоритмы искусственного интеллекта — технология предварительной обработки сигнала HiFiEncoder снижает вероятность потери сигнала. Восьмиканальный датчик пульса повышает синхронизацию данных в восемь раз и обеспечивает возможность ввода большего количества данных, повышая точность мониторинга пульса

Технология MulBerry используется для эффективной изоляции путей передачи и приема светового сигнала — на 20% улучшает качество сигнала

Здоровье

Обновленная система мониторинга сна HUAWEI TruSleep 4.0 — комплексный подход к оценке сна. Измеряет длительность, определяет фазы, а по итогу выдает оценку и рекомендации

Круглосуточный мониторинг состояния здоровья — в него входят: мониторинг стресса, предупреждения об отклонениях пульса от нормы, круглосуточное измерение SpO2, проверка температуры кожи, функции для контроля женского здоровья и анализ аритмии

Фитнес

Автономность

Что в итоге

Светлана Игоревна является действующим членом Российского кардиологического общества, Европейского кардиологического общества, Российского аритмологического общества и Европейского общества атеросклероза.HUAWEI WATCH D2 поставляются в коробке белого цвета. Внутри: часы, два ремешка, лента для измерения обхвата запястья (пригодится позже), зарядка-таблетка и документация.Часы выполнены в прямоугольной форме с закругленными краями. Габариты корпуса составляют 48 x 38 x 13,2 мм. Полезная площадь экрана — 1,82 дюйма. Размер дисплея вырос по сравнению с предыдущим поколением (1,64 дюйма).Для управления функциональностью устройства используется проверенное сочетание из сенсорного экрана, вращающейся головки с кнопкой и функциональной клавиши.У нас в обзоре HUAWEI WATCH D2 с ремешком из черного фторэластомера со встроенной манжетой для измерения артериального давления. Его ширина составляет 26,5 мм, в предыдущем поколении было 30 мм.Текстурированный ремешок мягкий и приятный к коже. Застежка защелкивается с четким щелчком. Механизм показался простым и надежным.В целом дизайн HUAWEI WATCH D2 можно назвать утилитарным. Это функциональный прибор с универсальным визуальным исполнением.Часы работают под управлением Harmony 5.0 с уже знакомым интерфейсом для всех пользователей носимой электроники от бренда HUAWEI. Одна из фишек операционки — огромный выбор циферблатов. Как минимум, я потратил несколько часов для изучения ассортимента.HUAWEI WATCH D2 позволяют просматривать уведомления с подключенного смартфона, контролировать воспроизведение музыки, принимать вызовы, а также управлять камерой. Также имеется функция создания скриншотов.За отслеживание показателей здоровья отвечает система TruSense. В ней задействовано четыре основных технологии:Главная функция HUAWEI WATCH D2 — суточный мониторинг артериального давления (СМАД). Его можно назвать эталонным методом диагностики гипертонии. Почему? СМАД представляет собой многократное измерение давления в течение суток. Таким образом можно отследить динамику в дневные и ночные часы. Устройство предоставляет лишь рекомендации, при получении которых необходимо обратиться ко врачу для диагностики и получения медицинских рекомендаций.Медицинский прибор для суточного мониторинга артериального давления, он же амбулаторный сфигмоманометр, эффективен, но довольно громоздкий. Он представляет манжету на плечо и специальный аппарат на ремешке, который носится как плечевая сумка. На его фоне HUAWEI WATCH D2 выглядят куда более эргономичным аппаратом, который к тому же по ощущениям практически не отличается от обычных наручных часов. Разве что во время измерения ремешок начинает слегка сжимать запястье. Напоминаем, что в РФ устройство не сертифицировано как медицинское.При первом запуске измерения артериального давления HUAWEI WATCH D2 выдают все самые необходимые рекомендации. Помните в начале я упоминал комплектную ленту для измерения обхвата запястья. Так вот, с её помощью необходимо узнать размер своей руки и выбрать его в часах. Впрочем, не будет лишнем напомнить, что и ремешок нужно выбирать исходя из этих измерений.Когда все манипуляции по измерению обхвата запястья выполнены можно приступать к измерению. Часы рекомендуют принять правильную позу: присядьте, поставьте ноги прямо, расслабьте ладонь и приложите руку к груди на уровне сердца. Также во время измерения давления не рекомендуется разговаривать. Поддерживайте локоть руки с устройством другой рукой.Во время сна HUAWEI WATCH D2 самостоятельно измеряют артериальное давление без необходимости в каких-либо дополнительных манипуляциях.Все полученные показатели можно просматривать прямо в часах. Также они передаются в приложение HUAWEI Здоровье, скачать которое можно в App Store или Google Play.Помимо функции измерения артериального давления, HUAWEI WATCH D2 также получили и другие возможности мониторинга состояния здоровья и физической активности, которые доступны в линейке WATCH GT 5. Есть возможность снятия ЭКГ. Для этого используется аналоговый чип с гигаомным входным сопротивлением.Кратко еще несколько функций, которые заслуживают упоминания:HUAWEI WATCH D2 получили более 80 тренировок. В и число входят: бег, ходьба, велоспорт и даже скалолазание. Также часы поддерживают возможность автоматического распознавания шести видов тренировок.Конечно же для всех, кто любит ставить цели и достигать их, не обошлось без колец активности. Помимо этого имеются регулярные напоминания о необходимости физической разминки.Время автономной работы HUAWEI WATCH D2 будет сильно зависеть от сценария использования. Итак, в размеренном режиме при 6 измерениях артериального давления в день можно рассчитывать примерно на 5 дней работы без подзярядки.Зарядка от 0 до 100% в среднем занимает около часа.По итогу тестирования могу сказать, что наконец-то впервые опробовал по-настоящему полезные смарт-чаcы в деле. HUAWEI WATCH D2 прямо сейчас уникальный продукт, который позволяет следить за одним из самых важных показателей здоровья — артериальным давлением. И что не менее важно: делать этом можно в любой удобный для себя момент.В остальном HUAWEI WATCH D2 радуют своей стандартной функциональностью: уведомления, звонки, кольца активности, тренировки и мониторинг прочих показателей здоровья. Вся эта широкая функциональность под соусом хорошей автономностью грамотно упакована в лаконичный дизайн.