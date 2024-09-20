Обзор HUAWEI WATCH GT 5 / HUAWEI WATCH GT 5 Pro: смарт-часы, которые умеют всё

Дизайн

Экраны

Функциональность

Одинарное нажатие — открывает список приложений или возвращает к циферблату

Вращение — используется для прокрутки или масштабирования

Вправо — открывает виджеты

Влево — переключает карточки с различной информацией

Вниз — открывает быстрые настройки

Вверх — уведомления

Система HUAWEI TruSense

Здоровье и спорт

Обратный маршрут — позволяет навигационной системе проложить точный путь к точке начала беговой тренировки

Эскиз маршрута — с её помощью можно рисовать своим маршрутом на карте различные эскизы

Анализ техники бега — помогает повысить эффективность тренировок и снизить риск травм. Набор отображаемых данных благодаря использованию IMU-датчика включает время контакта с землей, вертикальные колебания и баланс

Автономность

Что в итоге

HUAWEI обновила свою флагманскую и самую популярную серию смарт-часов — встречайте, GT 5! Модельный ряд сочетает стильный дизайн и высокую производительность. В первый месяц осени нам удалось опробовать в деле все модели серии GT 5. Устраивайтесь поудобнее, мы расскажем о них подробно.При создании серии бренд вдохновлялся люксовыми автомобилями класса Gran Turismo. Так и появился индекс GT в названии. В 2024 году HUAWEI представила пятое поколение смарт-часов, которые получили сенсоры HUAWEI TruSense, систему геопозиционирования HUAWEI Санфлауэр и широкий выбор спортивных режимов.HUAWEI в дизайне серии GT 5 придерживается классическим формам. Часы получили восьмиугольный силуэт. В качестве органов управления в дополнении к сенсорному экрану используется проверенная пара из вращающейся головки и функциональной клавиши.Что касается материалов, HUAWEI Watch GT 5 изготавливаются из нержавеющей стали и композита для тыльной поверхности. «Прошка» с 46-миллиметровым циферблатом целиком выполнена из титанового сплава аэрокосмического класса, в том числе корпус и безель.Материалы получились износостойкими. Во всяком случае во время активного двухнедельного тестирования каких-либо видимых механических повреждений на часах не появилось.Даже HUAWEI Watch GT 5 Pro с самым большим экраном не ощущаются на запястья чем-то тяжелым. На протяжении дня рука не устаёт и не появляется желания снимать часы на некоторое время. Вес без ремешка GT 5 Pro с циферблатом 46 и 42 мм составляет 53 и 44 г соответственно. HUAWEI Watch GT 5 получились полегче, их вес, не учитывая ремешка — 48 г (для модели 46 мм) и 35 г (для модели 41 мм).В серию также вошли женские версии HUAWEI WATCH GT 5 и GT 5 Pro. Они помогут подчеркнуть образ, сохранив функциональность. Как в случае с базовыми вариантами, гаджеты получили различии в материалах корпуса. В GT 5 используется нержавеющая сталь, а в GT 5 Pro — нанокристаллическая керамика.Все модели в серии оснащаются AMOLED-экранами, которые отличаются только размерами. Разрешение дисплеев во всех моделях идентично, а плотность пикселей разная. Так, например, в HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм она составляет 326 PPI, а в HUAWEI WATCH GT 5 Pro 42 мм — 352 PPI.Экраны яркие и четкие. Информация отлично считывается в солнечную погоду.HUAWEI WATCH GT 5 получили 12 новых циферблатов, а GT 5 Pro — 14. Можно подобрать дизайн под свой индивидуальный сценарий или просто менять каждый день. К примеру, циферблат «Питомец Панда» помогает оценить эмоциональное состояние, а «Цветущий бриллиант» предлагает необычный подход к отслеживанию физической активности — наблюдайте за тем, как он расцветает, пока вы выполняете различные активности в течение дня. Для любителей всё измерять «графиками и шкалами» есть уже классические «кольца активности».Вся функциональность серии HUAWEI WATCH GT 5 управляется привычными свайпами и нажатиями. Физические элементы управления используются для упрощения навигации.Нижняя кнопка по умолчанию открывает список тренировок. Однако её функциональность можно переназначить прямо в настройках часов. К примеру на кнопку использовать для быстрого доступа к ЭКГ, записи активностей, погоде и другим функциям.Помимо функций мониторинга здоровья и физической активности, часы серии HUAWEI WATCH GT 5 позволяют просматривать уведомления с подключенного смартфона, контролировать воспроизведение музыки, принимать вызовы, а также управлять камерой.Также во всех моделях серии появилась функция создания скриншотов. Чтобы сделать снимок экрана, нужно одновременно нажать на головку и нижнюю кнопку. Скриншот будет автоматически сохранен в памяти смартфона.К смартфону часы подключаются с помощью приложения HUAWEI Здоровье, которое доступно на Android и iOS.Серия HUAWEI WATCH GT 5 получила новую систему HUAWEI TruSense. Обновленные аппаратные компоненты гарантируют более точное и быстрое отслеживание данных здоровья и физических нагрузок. Это достигается применением многозональной и мультипространственной архитектуры световых потоков и технологии затемнения стекла. Такое решение устраняет световые помехи и обеспечивает наиболее точный прием сигнала.Количество каналов мониторинга увеличилось с 4 (в предыдущем поколении) до 12. Таким образом алгоритмы часов учитывают более широкий диапазон сигналов пульса.Серия HUAWEI WATCH GT 5 получила новую функцию «Эмоции». Она позволяет в течение дня измерять уровень стресса. «Эмоции» собирает данные на протяжении дня и позволяет просматривать динамику изменения эмоционального состояния.Часы позволяют измерять температуру, уровень насыщения крови кислородом, анализировать сон, делать ЭКГ и проводить диагностику артериальной жесткости.Система комплексного мониторинга HUAWEI TruSense позволяет получать подробный анализ физического состояния. Для доступа к данным предусмотрена функция «Сводка». Она позволяет отслеживать динамику изменения основных показателей в ежедневном, еженедельном, ежемесячном и годовом форматах.Функции мониторинга физической активности HUAWEI WATCH GT 5 получили ряд нововведений. Для получения наиболее точных данных геопозиционирования была разработана HUAWEI Санфлауэр с адаптивным алгоритмом. Она работает в паре с реконфигурируемой антенной, которая определяет активность, статус движения и оптимизирует направление. По словам производителя, точность регистрации маршрута повышается на 40%, точность определения расстояния — на 30%, а точность определения темпа — на 20%.HUAWEI Санфлауэр обеспечивает навигацию во время кроссового бега. Перед тренировкой можно загружать маршрут для дальнейшего следования. Часы будут давать точные навигационные подсказки. После пробежки можно просмотреть данные тренировки.Для любителей бега часы предоставляют дополнительные возможности:Любители велоспорта не будут обделены. Часы серии HUAWEI WATCH GT 5 могут стать полноценным велокомпьютером с отображением важных данных в процессе тренировок.В завершении блока о здоровье и спорте стоит упомянуть поддержку гольфа и фридайвинга. Гольфисты смогут отслеживать тренировки в режиме «Драйвинг-рейндж».Серия HUAWEI WATCH GT 5 поддерживают водостойкость 5ATM и водонепроницаемость класса IP69K, а Pro-модель подходят даже для занятия дайвингом на глубину до 40 метров. Во время погружения часы отображают полезную информацию, позволяя отслеживать время, максимальную глубину и прочие параметры.Время автономной работы всех моделей серии HUAWEI WATCH GT очень сильно зависит от сценария использования. Заявленная автономность HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм составляет до 14 дней, а GT 5 Pro 42 мм — до 7 дней. В обычном размеренном режиме HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм способны проработать около 9 дней.Зарядка от 0 до 100% в среднем занимает около часа.В серию HUAWEI WATCH GT 5 вошли устройства с классическим дизайном и мощным набором инструментов для мониторинга состояния здоровья и физической активности. Среди преимуществ стоит отметить: материалы корпуса, качественное исполнение, достойную функциональность и хорошую автономность.На модели серии HUAWEI WATCH GT 5 стоит обратить внимание пользователям, которые следят за своим здоровьем и активно занимаются фитнесом. Все часы модельного ряда получили универсальный дизайн, который органично подчеркнет образ для важных встреч или пробежек по пересеченной местности.