Обзор HUAWEI MateBook E 2023: больше чем планшет, лучше чем ноутбук

Артем
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Линейка HUAWEI MateBook E пополнилась новой моделью 2023 года. Гаджет-трансформер обзавелся мощным процессором, дисплеем 120 Гц, как у флагманов и удобной клавиатурой, с рядом верных конструктивных решений. И если вы до сих пор считаете, что планшет не может стать заменой полноценному ноутбуку, то этот обзор убедит вас в обратном.

Комплектация и дизайн

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Вместе с устройством в коробку вложили двусторонний USB-C кабель и зарядный блок на 65 Вт. В отдельной подложке чехол-клавиатура, которая выполняет сразу несколько задач: работа, защита и подставка. Функциональная часть отстегивается, если нужно использовать гаджет как планшет. При помощи задней ножки угол наклона регулируется от 120 до 160°, все держится крепко, не скользит и не падает.

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К исполнению планшета не придраться — качественная сборка, приятные скругленные края, цельнометаллический корпус выполнен в цвете «Туманно-серый», который красиво поблескивает на свету. Огромный плюс HUAWEI MateBook E (2023) — два USB-C порта (Thunderbolt 4 и USB 3.2 Gen 1). Они расположены на правой и левой гранях, если держать гаджет горизонтально и это тот формат, который стоит взять за основу всем производителям планшетов и лэптопов. Оба поддерживают зарядку и подключение дополнительного монитора, либо хаба с набором портов. 

Также на левой грани поместили 3,5 разъем под наушники и клавишу блокировки со сканером отпечатка пальцев. На верхнем торце компактная качелька громкости и вентиляция по всей длине.
Габариты дадут фору любому флагманскому ультрабуку. HUAWEI MateBook E (2023) весит всего 699 г при толщине 7,99 мм. Вместится в любой заплечный рюкзак и даже отдельного отсека не потребует. 

Экран

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HUAWEI MateBook E (2023) получил яркий 12,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560×1600 пикселей и пиковой яркостью до 600 нит. Этого хватает для комфортной работы даже при ярком дневном освещении. Хотите больше — сочетание клавиш Win+R сменят частоту кадров с 60 на 120 Гц, что сделает отображение невероятно плавной.

Благодаря охвату диапазонов P3 и точностью цветопередачи ΔE < 1 картинка передается естественно и точно. Это особенно важно как для фотографов и графических дизайнеров, так и простым пользователям. Согласитесь, значительно приятнее видеть изображение таким, каким его задумал автор.

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Планшет прошел максимальный уровень сертификации TÜV Rheinland Full Care Display 3.0. Технология защиты от синего света выполняется на аппаратном уровне, с уменьшенным диапазоном волн 415 нм и 455 нм. Проще говоря, работать за HUAWEI MateBook E можно столько, сколько потребуется без излишней нагрузки на глаза.

Клавиатура

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Так как это один из главных элементов, что делает HUAWEI MateBook E (2023) полноценным ноутбуком, к реализации также подошли с вниманием. Ход клавиш составляет 1,3 мм — все срабатывает четко, без дублирования символов или непропечатки. Тачпад небольшой, но для выполнения офисных задач вполне подходит, есть поддержка жестов. В плюсы запишем возможность раздельной работы, если требуется подальше отодвинуть экран. В клавиатуре есть свой собственный аккумулятор на 2800 мА·ч, а соединение сохраняется по Bluetooth. Подсветка отсутствует, но справедливости ради ее наличие исключило бы возможность использование аксессуара в качестве чехла. Или пришлось бы жертвовать компактностью.

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Также HUAWEI MateBook E (2023) поддерживает стилус Huawei M-Pencil 2-го поколения, который докупается отдельно. Приятный бонус для графических дизайнеров, художников или работников в области 3D-моделирования. Студентам эта фишка пригодиться для работы с чертежами или просто внести заметки в конспект от руки.

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Производительность

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Работает HUAWEI MateBook E (2023) на процессоре Intel Core i7−1260U 12-го поколения в связке с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего хранилища. Этого вполне хватает для полноценной работы с документами, уверенного серфинга в браузерах, а также просмотра роликов вплоть до 4K-разрешении. Планшет справляется с обработкой фото в Photoshop и монтажом в Adobe Premiere, если не превышать разрешение файлов 1080 пикселей. 

Встроенная графика Iris Xe не предназначена для запуска тяжеловесных игрушек, но все же отыграть катку в PUBG или «Танках» можно, правда настройки придется снизить на минимум. Либо присмотреться к более старым тайтлам без упора в сверхдетализированную картинку.

Производительность процессора, видеокарты, а также скорость чтения/записи памяти тестировались на программах Geekbench и CrystalDiskMark соответственно. Результаты показаны ниже.
HUAWEI MateBook E (2023) даже при высоких нагрузках практически бесшумный. За охлаждение отвечают вентиляторы Shark Fin. Область охлаждения в модели увеличена на 40%, а площадь вентиляционных отверстий — на 25%. 

Стоит отметить, что HUAWEI не просто впихнули Windows 11 в планшет. Операционная система адаптируется при разных сценариях использования. Если отстегнуть клавиатуру, панель задач прячется при работе в браузерах, а при ее вызове иконки становятся больше.

Камера и звук

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HUAWEI MateBook E (2023) имеет две камеры — 13 и 8 МП. И если основная, как по мне, решение сомнительное в планшетах, то фронталка играет важную роль, если мы говорим о полноценном рабочем устройстве. Во время созвонов и видеоконференций собеседники увидят четкое изображение в разрешении FullHD. 

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С передачей звука также все в порядке, 4 микрофона детально улавливают звук и фильтруют его от посторонних шумов. Неважно откуда ведется трансляция, дом или офис, алгоритмы отсекут шаги, шум бытовой техники или хлопанье дверей и оставят только ваш голос. 

Достойный запас громкости и 4 мощных динамика, хорошо отыгрывают как басы, так и средние частоты. В режиме видеозвонка это не так заметно, а вот при просмотре кино или сериалов — совсем другое дело. Конечно, это дорогостоящая аудиосистема, но эффект погружения на должном уровне. Впрочем, как и во всех устройствах HUAWEI.

Автономность

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Если не нагружать HUAWEI MateBook E (2023) игрушками, то устройства вполне хватит на весь рабочий день при умеренном использовании, даже ролики на YouTube посмотреть останется. Впрочем, всегда можно подцепиться к розетке — аккумулятор мощностью 42 Вт·ч пополнится на 40% всего за 30 минут, а для полного заряда потребуется примерно 110 минут. Далее планшет продолжит работать от сети. 

Дополнительно

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Не стоит забывать о фирменных фишках HUAWEI, в MateBook E (2023) они есть в полном объеме. Экосистема «Суперустройство», о которой мы рассказывали в отдельной статье, объединяет все «умные» гаджеты бренда и раскрывает их дополнительные возможности. Например, «Мультиэкран» выводит изображение со смартфона на дополнительный монитор и дает полный доступ к смартфону. А SuperHub поможет быстро перенести файлы между устройствами. 

Вместо вывода

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HUAWEI MateBook E (2023) — устройство, объединяющее сразу два гаджета без каких-либо компромиссов. Windows 11, которая не так давно перебралась в планшеты, но ощущается как родная и в использовании ничем не отличается от версии для ноутбуков. Все работает плавно, быстро, без проблем с загрузкой или совместимостью софта. Картину дополняет превосходный яркий экран с высокой герцовкой и правдоподобной цветопередачей. Идеальный вариант для работы и развлечений в компактном корпусе с достойной производительностью.
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Комментарии

Dmitriy
+767
Dmitriy
Неплохая железка по сути. Цена, конечно, уходит за сотню, но производительность и форм-фактор радуют.
15 минут назад
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Aspard
+545
Aspard
Ну хоть кто-то составил конкуренцию Surface, а то ни одного нормального устройства на винде в планшетах не было, кроме майкрософта.
3 минуты назад
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