Обзор HUAWEI MateBook E 2023: больше чем планшет, лучше чем ноутбук

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Линейка HUAWEI MateBook E пополнилась новой моделью 2023 года. Гаджет-трансформер обзавелся мощным процессором, дисплеем 120 Гц, как у флагманов и удобной клавиатурой, с рядом верных конструктивных решений. И если вы до сих пор считаете, что планшет не может стать заменой полноценному ноутбуку, то этот обзор убедит вас в обратном.Вместе с устройством в коробку вложили двусторонний USB-C кабель и зарядный блок на 65 Вт. В отдельной подложке чехол-клавиатура, которая выполняет сразу несколько задач: работа, защита и подставка. Функциональная часть отстегивается, если нужно использовать гаджет как планшет. При помощи задней ножки угол наклона регулируется от 120 до 160°, все держится крепко, не скользит и не падает.К исполнению планшета не придраться — качественная сборка, приятные скругленные края, цельнометаллический корпус выполнен в цвете «Туманно-серый», который красиво поблескивает на свету. Огромный плюс HUAWEI MateBook E (2023) — два USB-C порта (Thunderbolt 4 и USB 3.2 Gen 1). Они расположены на правой и левой гранях, если держать гаджет горизонтально и это тот формат, который стоит взять за основу всем производителям планшетов и лэптопов. Оба поддерживают зарядку и подключение дополнительного монитора, либо хаба с набором портов.Также на левой грани поместили 3,5 разъем под наушники и клавишу блокировки со сканером отпечатка пальцев. На верхнем торце компактная качелька громкости и вентиляция по всей длине.Габариты дадут фору любому флагманскому ультрабуку. HUAWEI MateBook E (2023) весит всего 699 г при толщине 7,99 мм. Вместится в любой заплечный рюкзак и даже отдельного отсека не потребует.HUAWEI MateBook E (2023) получил яркий 12,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560×1600 пикселей и пиковой яркостью до 600 нит. Этого хватает для комфортной работы даже при ярком дневном освещении. Хотите больше — сочетание клавиш Win+R сменят частоту кадров с 60 на 120 Гц, что сделает отображение невероятно плавной.Благодаря охвату диапазонов P3 и точностью цветопередачи ΔE < 1 картинка передается естественно и точно. Это особенно важно как для фотографов и графических дизайнеров, так и простым пользователям. Согласитесь, значительно приятнее видеть изображение таким, каким его задумал автор.Планшет прошел максимальный уровень сертификации TÜV Rheinland Full Care Display 3.0. Технология защиты от синего света выполняется на аппаратном уровне, с уменьшенным диапазоном волн 415 нм и 455 нм. Проще говоря, работать за HUAWEI MateBook E можно столько, сколько потребуется без излишней нагрузки на глаза.Так как это один из главных элементов, что делает HUAWEI MateBook E (2023) полноценным ноутбуком, к реализации также подошли с вниманием. Ход клавиш составляет 1,3 мм — все срабатывает четко, без дублирования символов или непропечатки. Тачпад небольшой, но для выполнения офисных задач вполне подходит, есть поддержка жестов. В плюсы запишем возможность раздельной работы, если требуется подальше отодвинуть экран. В клавиатуре есть свой собственный аккумулятор на 2800 мА·ч, а соединение сохраняется по Bluetooth. Подсветка отсутствует, но справедливости ради ее наличие исключило бы возможность использование аксессуара в качестве чехла. Или пришлось бы жертвовать компактностью.Также HUAWEI MateBook E (2023) поддерживает стилус Huawei M-Pencil 2-го поколения, который докупается отдельно. Приятный бонус для графических дизайнеров, художников или работников в области 3D-моделирования. Студентам эта фишка пригодиться для работы с чертежами или просто внести заметки в конспект от руки.Работает HUAWEI MateBook E (2023) на процессоре Intel Core i7−1260U 12-го поколения в связке с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего хранилища. Этого вполне хватает для полноценной работы с документами, уверенного серфинга в браузерах, а также просмотра роликов вплоть до 4K-разрешении. Планшет справляется с обработкой фото в Photoshop и монтажом в Adobe Premiere, если не превышать разрешение файлов 1080 пикселей.Встроенная графика Iris Xe не предназначена для запуска тяжеловесных игрушек, но все же отыграть катку в PUBG или «Танках» можно, правда настройки придется снизить на минимум. Либо присмотреться к более старым тайтлам без упора в сверхдетализированную картинку.Производительность процессора, видеокарты, а также скорость чтения/записи памяти тестировались на программах Geekbench и CrystalDiskMark соответственно. Результаты показаны ниже.HUAWEI MateBook E (2023) даже при высоких нагрузках практически бесшумный. За охлаждение отвечают вентиляторы Shark Fin. Область охлаждения в модели увеличена на 40%, а площадь вентиляционных отверстий — на 25%.Стоит отметить, что HUAWEI не просто впихнули Windows 11 в планшет. Операционная система адаптируется при разных сценариях использования. Если отстегнуть клавиатуру, панель задач прячется при работе в браузерах, а при ее вызове иконки становятся больше.HUAWEI MateBook E (2023) имеет две камеры — 13 и 8 МП. И если основная, как по мне, решение сомнительное в планшетах, то фронталка играет важную роль, если мы говорим о полноценном рабочем устройстве. Во время созвонов и видеоконференций собеседники увидят четкое изображение в разрешении FullHD.С передачей звука также все в порядке, 4 микрофона детально улавливают звук и фильтруют его от посторонних шумов. Неважно откуда ведется трансляция, дом или офис, алгоритмы отсекут шаги, шум бытовой техники или хлопанье дверей и оставят только ваш голос.Достойный запас громкости и 4 мощных динамика, хорошо отыгрывают как басы, так и средние частоты. В режиме видеозвонка это не так заметно, а вот при просмотре кино или сериалов — совсем другое дело. Конечно, это дорогостоящая аудиосистема, но эффект погружения на должном уровне. Впрочем, как и во всех устройствах HUAWEI.Если не нагружать HUAWEI MateBook E (2023) игрушками, то устройства вполне хватит на весь рабочий день при умеренном использовании, даже ролики на YouTube посмотреть останется. Впрочем, всегда можно подцепиться к розетке — аккумулятор мощностью 42 Вт·ч пополнится на 40% всего за 30 минут, а для полного заряда потребуется примерно 110 минут. Далее планшет продолжит работать от сети.Не стоит забывать о фирменных фишках HUAWEI, в MateBook E (2023) они есть в полном объеме. Экосистема «Суперустройство», о которой мы рассказывали в отдельной статье, объединяет все «умные» гаджеты бренда и раскрывает их дополнительные возможности. Например, «Мультиэкран» выводит изображение со смартфона на дополнительный монитор и дает полный доступ к смартфону. А SuperHub поможет быстро перенести файлы между устройствами.HUAWEI MateBook E (2023) — устройство, объединяющее сразу два гаджета без каких-либо компромиссов. Windows 11, которая не так давно перебралась в планшеты, но ощущается как родная и в использовании ничем не отличается от версии для ноутбуков. Все работает плавно, быстро, без проблем с загрузкой или совместимостью софта. Картину дополняет превосходный яркий экран с высокой герцовкой и правдоподобной цветопередачей. Идеальный вариант для работы и развлечений в компактном корпусе с достойной производительностью.