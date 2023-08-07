Каким должен быть планшет для школьников и студентов. Обзор HUAWEI MatePad 11,5 дюйма

Дизайн

Экран и фронтальная камера

Производительность и звук

Интеллектуальные функции

SuperHub — позволяет легко и удобно управлять файлами и документами. Можно передавать файлы между планшетом и другими устройствами бренда, просто перемещая их в раздел SuperHub. После выгрузки документов вы можете получить к ним доступ с любого устройства, на котором выполнен вход в один аккаунт. Эта функция позволяет исключить появление дубликатов и обеспечивает быстрый и удобный процесс передачи контента.

Функция нескольких окон — позволяет запускать одновременно до четырех приложений в формате разделенного экрана и двух плавающих окон. Эта возможность пригодится во время учебы, поскольку можно просматривать обучающие ролики и одновременно делать заметки или обсуждать совместные проекты в мессенджерах.

15-кратное увеличение масштаба — позволяет увеличивать масштаб страницы в 15 раз для наиболее детальных рукописных заметок или набросков.

Легкая установка Google-сервисов, среди которых YouTube, Google Карты, Gmail и другие. Кроме этого, пользователи могут установить напрямую из магазина приложений различные популярные американские приложения, например, WhatsApp, Zoom, Twitch.

Более 1 млн приложений, включая все сервисы ВК, Яндекса, а также популярные игры PUBG, Standoff 2, Garena Free Fire, Gardenscapes и многие другие. Также в магазине приложений пользователи могут скачать приложения российских банков, например, Сбер, Альфа-Банк, Тинькофф и другие. Еще одна уникальная особенность AppGallery – пользователи магазина могут получать эксклюзивные подарки за скачивание приложений или совершение покупок в них, например, по пятницам доступен кешбэк за покупки в различных играх. Магазин приложений можно установить на любое современное устройство на базе Android.

В AppGallery можно совершать покупки внутри приложений и игр – доступна оплата российскими банковскими картами – MasterCard, Visa, «Мир», а также со счёта мобильного телефона и вашего QIWI Кошелька.

Аксессуары

Клавиатура примагничена к планшету — таким образом создается опыт работы в режиме ноутбука.

Без подключения к корпусу — так можно разместить планшет в наиболее комфортном положении, а клавиатура будет работать в режиме внешнего беспроводного аксессуара по Bluetooth.

Автономность

Впечатления

минималистичный дизайн

легкий металлический корпус

большой экран

достойный запас производительности

поддержку складной клавиатуры и стилуса

хороший показатель автономности

До начала учебного года остается чуть менее месяца, а это значит, что настало время обзавестись всеми необходимыми предметами для получения новых знаний. В нашем новом обзоре рассказываем о планшете HUAWEI MatePad 11,5 дюйма, который имеет все шансы стать надежным спутником для обучения и развлечений.Для учеников старших классов и студентов важны легкость, компактность и портативность, поскольку, итак, приходится носить с собой в рюкзаке много тетрадей и учебников. HUAWEI MatePad 11,5 дюйма как раз из таких устройств. Несмотря на довольно большой экран, у него тонкий и легкий корпус, который не займет много места в рюкзаке или сумке.Толщина цельного литого металлического корпуса составляет всего 6,85 мм, а вес при этом — 499 г. В конструкции используется решение со скрытой антенной, которое обеспечивает оптимальную передачу сигналу без зазоров и пластиковых вставок.HUAWEI MatePad 11,5 дюйма доступен в космическом сером цвете — это приятный и спокойный оттенок, который уже можно назвать визитной карточкой бренда.Планшет оснащается 11,5-дюймовым экраном с разрешением 2200×1440 и частотой обновления 120 Гц. Его полезная площадь составляет 86%. Картинка получается плавной с высокой детализацией и естественной цветопередачей.Планшет получил сертификат защиты от синего света (на уровне аппаратного обеспечения) TÜV Rheinland и сертификат защиты от мерцания TÜV Rheinland. Решения на уровне аппаратного обеспечения позволяют снизить объем излучения синего света в диапазоне волн длиной 415–455 нм.Для видеоконференций HUAWEI MatePad 11,5 дюйма оснащается фронтальной камерой с разрешением 8 МП, широким углом обзора 105° и поддержкой функции FollowCam, которая отслеживает положение пользователя в кадре, чтобы он всегда оставался в центре внимания.HUAWEI MatePad 11,5 дюйма работает на базе 4-нм процессора Snapdragon 7 Gen 1, а это говорит о достойном запасе производительности. Мощности устройства хватит с головой для запуска тяжелых приложений и самых требовательных игр на максималках.Помимо высокой производительности, для учебы и развлечений важно наличие быстрого и стабильного подключение к сети. С этим полный порядок, поскольку антенны планшета поддерживают WiFi 6 2x2 MIMO, обеспечивая полосу пропускания 160 МГц. «На бумаге» пиковая скорость передачи данных может достигать 2,88 Гбит/с, что позволяет быстро пересылать тяжелые файлы и наслаждаться видеоконтентом из потоковых сервисов.За звук в планшете отвечает акустическая система из четырех динамиков, которые способны обеспечить громкость до 82 дБ. Звучание прокачали с помощью аудиоалгоритма HUAWEI Histen 8.1, который оптимизирует звуковые эффекты на основе частотного диапазона.Для выразительных низких частот используется комбинация новой виртуальной базы, а также технологии улучшения низкочастотного звука, динамические низкочастотные алгоритмы и технологию Ultra-Base. Средние частоты подчеркивают с помощью алгоритма выделения человеческого голоса и технологии расширения и оптимизации окружающего звука. Для высоких частот применяется сочетание динамических алгоритмов, интеллектуальных механизмов регулировки звука и усовершенствованного алгоритма расширения звукового поля.Звучание HUAWEI MatePad 11,5 дюйма получается ярким и насыщенным с хорошо различимыми басами. Планшет вполне сгодится для фонового воспроизведения музыки. Качество звучания в играх, фильмах или сериалах не вызывает нареканий.HUAWEI MatePad 11,5 дюйма получил поддержку широкого набора фирменных интеллектуальных функций, в числе которых:В качестве источника игр и приложение на планшете используется магазин AppGallery, а это:Планшет поддерживает съемную клавиатуру HUAWEI Smart Keyboard. Она идет в комплекте, но при необходимости можно приобрести отдельно. Ход клавиш составляет 1,5 мм, поэтому работает очень тихо даже на самом быстром темпе набора текста. Для быстрого доступа к различным функциям устройства имеется поддержка комбинаций клавиш, включая сочетание с клавишей FN.HUAWEI Smart Keyboard можно использовать в двух сценариях:Для учебного процесса важна возможность делать рукописные заметки. Для этого у планшета имеется поддержка стилуса HUAWEI M-Pencil (2-го поколения). Аксессуар совместно с алгоритмами искусственного интеллекта распознает сценарии использования и подстраивается под них.Владельцы планшета с HUAWEI M-Pencil (2-го поколения) смогут писать внутри текстового поля без необходимости переключаться на режим ввода текста с помощью клавиатуры.Автономную работу планшету обеспечивает аккумулятор на 7 700 мАч. Полностью заряженный он обеспечивает до 10,5 часов в режиме воспроизведения Full HD видео со средним уровнем яркости экрана.HUAWEI MatePad 11,5 дюйма имеет все главные преимущества, чтобы ворваться с вами с двух ног в новый учебный год. На момент публикации обзора его стоимость составляет от 24 990 р. по предзаказу. В сильные стороны устройства записываем: