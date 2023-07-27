Обзор HUAWEI MateBook D 14 (2023): легкий ноутбук для активных людей

Современный ритм жизни заставляет людей адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам. Чтобы соответствовать этому требованию, необходимо прокачивать не только собственные навыки, но и иметь при себе надежное и легкое устройство для работы. Обновленная версия HUAWEI MateBook D 14 расширяет возможности пользователей, благодаря улучшенному дисплею и достойной производительности. А продуманная конструкция, позволяет выполнять срочные задачи, даже в самых экстремальных условиях.
Комплектация и дизайнHUAWEI MateBook D 14 упакован коробку из плотного картона. Внутри сам ноутбук, адаптер питания мощностью 65 Вт с кабелем USB-C длинной 1,8 м и документация.
Следуя традициям, модель представлена в цвете «Космический серый». Универсальный оттенок подойдет под любой интерьер или стиль одежды. При этом его практичность никуда не делась — покрытие по-прежнему матовое и немаркое.
По центру крышки размещен глянцевый логотип бренда. Открывается HUAWEI MateBook D 14 двумя руками, что говорит о надежности шарниров. Экран не сместится если его случайно задеть, а его положение меняется плавно и без усилий. К слову, угол наклона составляет 180° — это явный плюс для тех, кто привык работать в самых оживленных местах. На экран обронили рюкзак или уперлись в него рукой? Он просто горизонтально разложится, а механизм останется цел.
Несмотря на алюминиевое покрытие, HUAWEI MateBook D 14 удивительно легкий — всего 1,39 гр. Длинна составляет 314 мм, ширина — 227 мм и толщина — 15,9 мм. Отправляясь на учебу или работу, он легко помещается в рюкзаке.
Устройство оснастили всеми необходимыми портами. На правой грани расположен единственный USB-A 2.0, с левой — USB-A 3.2 Gen 1, HDMI, комбинированный 3,5 мм разъем под наушники и микрофон и USB-C 3.2 Gen 1, для адаптера питания и подключения к внешним мониторам.
ЭкранHUAWEI Matebook D14 оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200 и IPS-матрицей. Частота обновления экрана — 60 Гц. В отличие от предыдущей модели рамки стали тоньше — боковые отступы по 3,5 мм, против 4,8 мм в версии 2022 года. Соотношение сторон сменилось с 16:9 на 16:10, а полезная площадь экрана составляет 90%, вместо 84%. Благодаря широкому формату, разворачивать несколько приложений стало удобнее.
Картинка не искажается и хорошо читаема даже если смотреть на экран сбоку в помещении или на улице. Угол обзора и пиковая яркость составляет 178° и 300 нит соответственно. Как и во всех современных ноутбуках HUAWEI, есть сертификация TÜV Rheinland. Она говорит о наличии защиты зрения от вредного синего излучения и мерцания. Для работы в темное время суток предусмотрен режим «Ночной свет». При его активации цветовая гамма становится теплее и снижает нагрузку на глаза.
Экран сглаживает блики, а его матовое покрытие не собирает отпечатки — о частой протирке можно забыть. Изображение на нем смотрится мягче, без ущерба цветопередачи, которая в HUAWEI MateBook D14 выполнена на достойном уровне, и работать комфортно и посмотреть фильмы в перерыве приятно.
УправлениеНоутбук оснащен низкопрофильной клавиатурой без цифрового блока. Клавиши нажимаются мягко и возвращаются в исходное положение без задержки. Длина хода ~ 1,5 мм. Символы нанесены ровно, а матовое покрытие тактильно приятное и сохранит клавиатуру в чистоте. Из минусов — отсутствие подсветки. Однако для пользователей, освоивших «слепую» печать, это не проблема.
Ровно по центру под клавиатурой расположен трекпад, он слегка утоплен в корпус, что позволяет не глядя определить его границы. Размеры составляют 120×73 мм. По поверхности палец скользит легко. Есть поддержка мультитач-жестов, заменяющая функции колесика мыши.
Кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальца расположена справа над клавиатурой и работает безотказно. После первичной настройки проблем с разблокировкой не было, а распознавание проходит моментально.
Производительность и звукHUAWEI MateBook D14 оснастили процессором Intel Core i5-1240P 12-го поколения, 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x и SSD-диском на 512 ГБ. За графику отвечает встроенная Iris Xe Graphics. Из коробки устройство работает на операционной системе Windows 11.
Производительность процессора, видеокарты, а также скорость чтения/записи памяти тестировались на программах Geekbench и CrystalDiskMark соответственно. Результаты показаны на изображениях ниже.
Благодаря системе охлаждения с вентиляторами HUAWEI Shark Fin Fan устройство работает практически бесшумно и становится заметна только в режиме «Высокой производительности», которая активируется нажатием комбинации Fn+P. Таким образом можно увеличить производительность, но работает это только при подключении к сети.
За звук отвечают два динамика с обратной стороны корпуса. Запаса громкости хватает, чтобы перебить шум за окном — наушники точно не потребуются. Хочется похвалить и само звучание — каналы четко разделяются на левый и правый, создавая эффект объема.
Дополнительные возможностиДля удаленщиков хочется сказать пару слов о веб-камере. В обновленной версии она расположена в верхней части, а не спрятана в клавишу клавиатуры, что вызывало некоторые неудобства при настройке фокуса. Качество видео — 720p и этого хватает, чтобы успешно провести видеоконференцию, связаться с друзьями или пройти онлайн-обучение. Дополнительные функции «Зрительный контакт» и «Следящая камера», выводят общение на новый уровень.
С передачей звука у героя обзора также нет проблем. Собеседника отчетливо слышно как при использовании беспроводных наушников, так и при подключении к 3,5 мм разъему. Алгоритмы искусственного интеллекта удаляют посторонние шумы и подавляют эхо на заднем плане с помощью функций «Достоверный звук» и «Фильтрация шумов». О всех преимуществах «Умной конференции» мы подробно рассказали в этой статье.
Как и у всей серии MateBook, здесь есть поддержка экосистемы. Она бесшовно соединяет между собой гаджеты HUAWEI и открывает новые возможности при подключении гаджетов бренда. Например, в режиме «Мультиэкран» изображение со смартфона отображается на дисплее ноутбука, а технология SuperHub позволяет мгновенно обмениваться файлами между подключенными устройствами. Все преимущества мы также разобрали в материале про «Суперустройство».
Также HUAWEI MateBook 14 получил модуль Wi-Fi 6 и антенну HUAWEI Metaline. Проблема выбора места с хорошим уровнем сигнала не возникнет — технология держит связь на расстоянии до 270 метров и стабильна из любой комнаты.
Автономность и скорость заряда
HUAWEI MateBook D 14 оснащен аккумулятором 56 Вт·ч. Этого хватает на 10 часов просмотра фильмов или роликов на YouTube от одного заряда, а при работе с текстом и поиске в интернете на 15-16 часов. При полностью разряженном аккумуляторе для заполнения 50% требуется около 1 часа, а для достижения максимума у розетки придется провести 1 час 40 минут.
Технические характеристики
- Процессор: 12 поколение Intel Core i5-1240P;
- Оперативная память: 8 ГБ LPDDR4x;
- Накопитель: 512 ГБ;
- Экран: LTPS, 14,2 дюйма, 1920×1200, 161 PPI, 60Гц, 300 нит;
- Видеокарта: Iris Xe Graphics;
- Аккумулятор: 56 Вт⋅ч;
- Беспроводные интерфейсы: Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6;
- Разъемы: HDMI, USB-C 3.2 Gen 1, USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0, 3,5 мм (комбинированный, для наушников и микрофона);
- Веб-камера: HD 720p;
- Габариты (ШхГхВ): 314×227×15,9 мм;
- Вес: 1,39 кг.
Впечатления
MateBook D 14 наглядный пример эволюции популярной линейки бренда HUAWEI. Это легкое и гибкое устройство, которое создано для выполнения рабочих задач с возможностью развлечь себя в перерывах. На это указывает его отличная автономность, многофункциональность и практичность.
HUAWEI MateBook D 14 (2023) — универсальный рабочий инструмент для тех, кто не привык стоять на месте.