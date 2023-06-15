Попробовал «невидимые» подставки Moft для iPhone и Macbook. Как я без них жил раньше

В последний месяц весны мне удалось познакомиться с «невидимыми» подставками бренда Moft для iPhone и MacBook. Прошло достаточно времени и я могу полноценно поделиться своими впечатлениями. Спойлер: MOFT Snap-On и MOFT Invisible Laptop Stand теперь использую каждый день.
Бренд Moft берет свое начало в 2016 году. Он был создан тремя друзьями, которые проводили большую часть своего времени в поездках — так родилась идея запустить производство аксессуаров для мобильных устройств, чтобы сделать их еще удобнее в путешествиях.
Moft Snap-On — универсальная штукаMoft не просто так называет свои подставки «невидимыми» — толщина Moft Snap-On составляет всего несколько миллиметров. Аксессуар изготовлен из эко-кожи черного цвета, поэтому отлично дополняет мой iPhone 14 Pro в цвете Space Black. Подставка доступна в 15 расцветках, поэтому можно подобрать под свои предпочтения.
К айфону Moft Snap-On крепится с помощью MagSafe. Это удобно и при необходимости можно быстро отсоединить аксессуар. Стоит отметить, что есть версия на клейкой основе — её можно использовать со смартфонами без MagSafe. У неё многоразовая клеевая основа, которая выдерживает до 50 переклеиваний.
Вот несколько полезных сценариев применения из моего личного опыта. Первое, что приходит на ум — просмотр новых роликов на YouTube во время завтрака. Подставка позволяет установить iPhone горизонтально для комфортного просмотра роликов — не нужно искать, к чему прислонить смартфон, чтобы он при этом не стремился сползти на стол. Также этот способ будет полезен для видеосвязи.
Ну и наконец Moft Snap-On не только подставка и держатель, а также кардхолдер. В него помещается до трех банковских карточек или две карты и водительские права.
Moft Invisible Laptop StandЭто первый продукт компании, который стал одним из самых громких запусков на Kickstarter, получивший 2 престижные премии в области продуктового дизайна. Аксессуар помогает следить за осанкой, а также снимает напряжение с шеи и рук.
Подставка крепится к ноутбуку на специальную клейкую платформу. Поначалу я к этому отнесся с определенной долей скепсиса — не хотелось бы в дальнейшем отчищать следы клея от своего MacBook. На деле оказалось, что при необходимости Invisible Laptop Stand можно с легкостью демонтировать, а следы от ее присутствия убираются простой влажной салфеткой.
Я много работаю с текстом, поэтому для меня важен комфортный угол наклона ноутбука. Дома с этим проблем нет, поскольку на своем рабочем месте я использую регулируемое кресло, внешний монитор и беспроводную клавиатуру. Всё это настроено под мои индивидуальные особенности. Таким образом я могу проводить много времени за работой, не испытывая при этом дискомфорта. А как быть в поездках и за пределами квартиры?
В поездках меня очень сильно выручает Moft Invisible Laptop Stand. Подставка позволяет мне подобрать удобный угол наклона для ноутбука, чтобы избежать боли в шее или запястьях. Это незаменимый гаджет для ситуаций, когда нужно поработать в новом месте, например в аэропорте или гостиничном номере. Подставка будет полезна пользователям, которые регулярно используют ноутбук для работы или учебы.
Последний весенний месяц у меня получился очень активным в плане поездок. В начале мая я провел несколько дней в Калининграде, затем отправился на 10 дней в Саратов и под конец месяца ездил на пару дней с рабочим визитом в Москву. Во всех этих случаях я активно использовал Moft Invisible Laptop Stand — работал над текстами в гостиничных номерах, составлял контентные планы в кафе или ресторанах. Все дело в том, что у меня довольно большой рост и постоянно для работы за ноутбуком не хватает высоты обычного стола. В течение нескольких часов это не вызывает дискомфорта, а вот когда работаешь дольше постоянно хочется что-то подложить под ноутбук. Как раз в этом случае на выручку приходит Moft Invisible Laptop Stand. Очень удобно, когда перестаешь подстраиваться под свои рабочие инструменты, а они начинают подстраиваться под тебя.
В качестве выводаРанее я был не знаком с Moft. Аксессуары на тест предложили ребята из Блэсстэк — официальные представители бренда в России. Два продукта из этого обзора с легкостью вписались в мой повседневный сценарий — подставку Moft Snap-On использую каждый день, а Moft Invisible Laptop Stand выручает меня в поездках.
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