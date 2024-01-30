Перешел на механическую клавиатуру — жалею, что не сделал этого раньше! Обзор NuPhy Air75 v2

Георгий
NuPhy Air75 v2

Я много работаю с текстом. В начале 2024 года решил перейти на механическую клавиатуру и вот, что из этого вышло.

Для начала немного предыстории. Обратил внимание, что коллеги переходят на механические клавиатуры — это вызвало у меня неподдельный интерес. До конца 2023 года казалось, что связка из встроенной клавиатуры в MacBook и Logitech Craft — мой идеал.

За клавиатуру на тест благодарим наших друзей из Geekboards

К механическим клавиатурам я изначально относился скептично. Казалось, что это клацающее нечто — удел ПК-геймеров. На самом деле я просто не углублялся в нюансы и аспекты.

NuPhy Air75 v2

Поспрашивал у коллег и получил любопытные отзывы. Большинство из них можно привести к общему знаменателю, а если точнее: механические клавиатуры про тактильность, необычный дизайн, ремонтопригодность, а еще при длительной работы с ними пальцы меньше устают. Бинго! Для себя отметил особенно последний нюанс, поскольку начал к вечеру часто испытывать неприятное напряжение в пальцах.

Отзывов от пяти коллег мне было мало. Сходил к себе в Telegram-канал и попросил экспертных рекомендаций от тех, кто уже давно пользуется механикой. В итоге тот пост набрал 72 комментария, а я наметил для своего перехода три устройства — Keychron K3 Pro, NuPhy Air75 v2 и Logitech MX Mechanical Mini.

NuPhy Air75 v2

Также на мой пост откликнулись ребята из Geekboards и предложили на тест Keychron K3 Pro и  NuPhy Air75 v2. Забегая вперед скажу, что пишу этот обзор с клавиатуры NuPhy. Гаджет от Keychron оставил приятные впечатления, но слегка не вписался в мой сетап.

Комплектация и дизайн

У меня на тесте клавиатура в расцветке Basalt Black. Она поставляется с латиницей. В принципе это не проблема, поскольку навык слепой печати освоен довольно давно. Ребята из Geekboards предложили сделать гравировку с кириллицей — отказываться не стал, пусть будет.



Упаковка качественная — сразу чувствуется, что перед тобой топовый продукт. Комплектация не отстаёт. В коробке вместе с клавиатурой: очень плотный кабель USB-C, USB адаптер 2,4 ГГц, съемник для клавиш и свитчей, четыре низкопрофильных переключателя Gateron, набор сменных кейкапов (колпачков клавиш) для работы с Windows, стикеры, плакат и документация.

NuPhy Air75 v2

NuPhy Air75 v2 выполнена в формате 75% — без цифрового блока. Верхняя часть корпуса изготавливается из алюминия, а нижняя — из полупрозрачного пластика. Такое сочетание мне пришлось по душе, поскольку я любитель эстетики прозрачных корпусов.

NuPhy Air75 v2

Габариты клавиатуры составляют 31,6 × 13,2 × 2 см, а вес — 0,6 кг. Количество клавиш — 84.
На торце расположены два переключателя режима работы и зарядный порт USB-C. Они подчеркнуто выделены бирюзовым цветом.

NuPhy Air75 v2

На нижней поверхности имеются выдвижные ножки, которые позволяют отрегулировать угол наклона. Также есть противоскользящие вставки, которые надежно удерживают клавиатуру от всяческих вибраций на горизонтальной поверхности.

Конструкция и эргономика

Сборка NuPhy Air75 v2 очень порадовала. Клавиатура ощущается монолитно и воспринимается качественным устройством. В конструкции отсутствуют какие-либо люфты или скрипы, все элементы хорошо подогнаны друг к другу.

NuPhy Air75 v2

Корпус получил виброизоляцию из порона. Это делает процесс печати тише.

Низкопрофильные кейкапы изготавливаются из двойного ПБТ (полибутилентерефталата). Этот материал обеспечивает наиболее долгий срок службы, в том числе и для нанесенных символов. Поверхность кейкапов гладкая и тактильно приятная.

NuPhy Air75 v2

Моя тестовая клавиатура на свитчах Gateron Low Profile Brown 2. Это тактильный тип переключателей с силой срабатывания 55 г.

А теперь, если вы такой же новичок в механических клавиатурах, как и я, то уделим буквально несколько слов свитчам. Переключатели необходимо подбирать под свои индивидуальные особенности. Здесь включается «аудифильский» подтекст. Другими словами, чтобы не промахнуться в выборе — лучше перед покупкой понажимать и послушать разные типы свитчей.



Выбор переключателей очень широкий. Одних только самых распространенных Gateron около 7 разновидностей, а это разные уровень силы срабатывания и тактильный отклик. Впрочем, это тема для отдельного материала и уложить всю нужную информацию в один обзор будет проблематично.

Тактильные Gateron Low Profile Brown 2 — наиболее, как мне показалось, универсальный вариант. Они срабатывают ближе к середине нажатия и обеспечивают легкий отклик.

NuPhy Air75 v2

Уделю буквально несколько слов звуку набора текста. Практически бесшумные механические клавиатуры подобрать довольно сложно. В этом пальма первенства у мембранных устройств. Впрочем, NuPhy Air75 v2 с переключателями Gateron Low Profile Brown 2 довольно тихая, если делать поправку на механику.

Клавиатура поддерживает горячую смену Hot Swap. Это означает, что вы без особых заморочек сможете менять кейкапы и переключатели. Для NuPhy Air75 v2 подойдут только механические Gateron Low Profile.

NuPhy Air75 v2

За период двухнедельного тестирования заметил, что при работе на механической клавиатуре напряжение в пальцах к концу рабочего дня возникает значительно реже. Всё дело в том, что при наборе на механике не нужно прожимать клавиши до конца, поэтому снижается нагрузка.

Размер клавиш и расстояние между ними мне показались оптимальными. Примерно один день ушел на привычку к новой тактильности, а буквально на следующий навык слепой печати восстановился на 100%. Негативных влияний на скорость набора я не заметил.

Функциональность

NuPhy Air75 v2 оснащается RGB-подсветкой клавиш, а также двумя дополнительными индикаторами, которые находятся слева от кнопки Esc и справа от Del. Они могут работать в качестве декоративного элемента, а также отображать состояние.

NuPhy Air75 v2

Что показывает индикатор слева от клавиши Esc:
  • Бирюзовый — нажата клавиша Caps lock
  • Желтый — клавиатура работает в проводном режиме
  • Синий — клавиатура работает по Bluetooth
  • Зеленый — клавиатура работает в режиме 2,4 ГГц
NuPhy Air75 v2

Что показывает индикатор справа от клавиши Del:
  • Красный — низкий уровень заряда
  • Оранжевый — средний уровень заряда
  • Зеленый — клавиатура полностью заряжена
Все подсветки, включая индикаторы, можно настраивать под себя. Подсветка клавиатуры изменяется с помощью сочетания клавиш:
  • FN + ↑/↓ — изменение яркости
  • FN + ←/→ — изменение эффектов и цвета свечения
  • FN + </> — изменение скорости эффектов


Подсветка индикаторов изменяется с помощью сочетания клавиш:
  • FN + M + ↑/↓ — изменение яркости
  • FN + M + ← — переключение эффекта
  • FN + M + → — изменение цвета
  • FN + M + </> — изменение скорости эффектов
Клавиатуру можно подключить к четырем устройствам. Для переключения между ними используется сочетание клавиш FN + 1, 2, 3, 4.

NuPhy Air75 v2

NuPhy Air75 v2 — полностью программируемая клавиатура. Это означает, что можно переназначать клавиши, создавать свои раскладки и макросы. Для этого используется специальный софт VIA.

Автономность

В клавиатуре установлен аккумулятор на 4000 мАч. Время автономной работы со включенной подсветкой составит примерно от 35 до 55 часов в зависимости от режима и интенсивности свечения.

Без подсветки полностью заряженного аккумулятора хватает в среднем на 210-215 часов.

Впечатления

NuPhy Air75 v2

К выходу этого обзора стоимость NuPhy Air75 v2 составляет 13 990 рублей. Эта клавиатура — отличный способ вкатиться в мир механики. За счет универсальности гаджет отлично подойдет для игр и работы с текстом, если грамотно подойти к выбору переключателей.

В число преимуществ записываем универсальность, приятный дизайн, качественную сборку, RGB-подсветку, кастомизацию и длительную автономность. Явных недостатков за время тестирования не выявлено. В качестве придирки можно обозначить отсутствие цифрового блока, но это уже особенности формата 75%. Если в повседневном сценарии необходим цифровой блок, то лучше обратить внимание на NuPhy Air96 v2.
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Комментарии

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AID_000017.7032c55f45ed4404a3ad2023e8a87d71.2000
Откровенная реклама🤣🤣🤣 обычно все переходят на Logitech MX или Craft но не обратно особенно для работы с текстом
Сегодня в 10:52
#
+328
den3221 AID_000017.7032c55f45ed4404a3ad2023e8a87d71.2000
Для работы с текстом механика хороша особенно с тактильными свитчами с мягким ходом , и колпачками с профилем ma. Так что кому что!)
7 минут назад
#
kardigan
+3467
kardigan
Пользуюсь Dark Project. Механическая клава. Правда проводная, но это не парит. Стоит семёрочку.
час назад в 12:50
#
STFU
+94
STFU kardigan
И как она? Рассматривал её в том числе к покупке, но в итоге решил отказаться, поскольку бренд не знакомый. Взял себе перед нг механику логитеч
37 минут назад
#
kardigan
+3467
kardigan STFU
Очень хорошая. Качественная и яркая, но главное ход кнопок . Механика, есть механика. Совсем другие тактильные ощущения.
14 минут назад
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STFU
+94
STFU kardigan
Спасибо за ответ, может теперь их клаву рассмотрю всё же, если логитеч не устроит
минуту назад
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