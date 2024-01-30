Перешел на механическую клавиатуру — жалею, что не сделал этого раньше! Обзор NuPhy Air75 v2

Я много работаю с текстом. В начале 2024 года решил перейти на механическую клавиатуру и вот, что из этого вышло.
Для начала немного предыстории. Обратил внимание, что коллеги переходят на механические клавиатуры — это вызвало у меня неподдельный интерес. До конца 2023 года казалось, что связка из встроенной клавиатуры в MacBook и Logitech Craft — мой идеал.
За клавиатуру на тест благодарим наших друзей из Geekboards
К механическим клавиатурам я изначально относился скептично. Казалось, что это клацающее нечто — удел ПК-геймеров. На самом деле я просто не углублялся в нюансы и аспекты.
Поспрашивал у коллег и получил любопытные отзывы. Большинство из них можно привести к общему знаменателю, а если точнее: механические клавиатуры про тактильность, необычный дизайн, ремонтопригодность, а еще при длительной работы с ними пальцы меньше устают. Бинго! Для себя отметил особенно последний нюанс, поскольку начал к вечеру часто испытывать неприятное напряжение в пальцах.
Отзывов от пяти коллег мне было мало. Сходил к себе в Telegram-канал и попросил экспертных рекомендаций от тех, кто уже давно пользуется механикой. В итоге тот пост набрал 72 комментария, а я наметил для своего перехода три устройства — Keychron K3 Pro, NuPhy Air75 v2 и Logitech MX Mechanical Mini.
Также на мой пост откликнулись ребята из Geekboards и предложили на тест Keychron K3 Pro и NuPhy Air75 v2. Забегая вперед скажу, что пишу этот обзор с клавиатуры NuPhy. Гаджет от Keychron оставил приятные впечатления, но слегка не вписался в мой сетап.
Комплектация и дизайнУ меня на тесте клавиатура в расцветке Basalt Black. Она поставляется с латиницей. В принципе это не проблема, поскольку навык слепой печати освоен довольно давно. Ребята из Geekboards предложили сделать гравировку с кириллицей — отказываться не стал, пусть будет.
Упаковка качественная — сразу чувствуется, что перед тобой топовый продукт. Комплектация не отстаёт. В коробке вместе с клавиатурой: очень плотный кабель USB-C, USB адаптер 2,4 ГГц, съемник для клавиш и свитчей, четыре низкопрофильных переключателя Gateron, набор сменных кейкапов (колпачков клавиш) для работы с Windows, стикеры, плакат и документация.
NuPhy Air75 v2 выполнена в формате 75% — без цифрового блока. Верхняя часть корпуса изготавливается из алюминия, а нижняя — из полупрозрачного пластика. Такое сочетание мне пришлось по душе, поскольку я любитель эстетики прозрачных корпусов.
Габариты клавиатуры составляют 31,6 × 13,2 × 2 см, а вес — 0,6 кг. Количество клавиш — 84.
На нижней поверхности имеются выдвижные ножки, которые позволяют отрегулировать угол наклона. Также есть противоскользящие вставки, которые надежно удерживают клавиатуру от всяческих вибраций на горизонтальной поверхности.
Конструкция и эргономикаСборка NuPhy Air75 v2 очень порадовала. Клавиатура ощущается монолитно и воспринимается качественным устройством. В конструкции отсутствуют какие-либо люфты или скрипы, все элементы хорошо подогнаны друг к другу.
Корпус получил виброизоляцию из порона. Это делает процесс печати тише.
Низкопрофильные кейкапы изготавливаются из двойного ПБТ (полибутилентерефталата). Этот материал обеспечивает наиболее долгий срок службы, в том числе и для нанесенных символов. Поверхность кейкапов гладкая и тактильно приятная.
Моя тестовая клавиатура на свитчах Gateron Low Profile Brown 2. Это тактильный тип переключателей с силой срабатывания 55 г.
А теперь, если вы такой же новичок в механических клавиатурах, как и я, то уделим буквально несколько слов свитчам. Переключатели необходимо подбирать под свои индивидуальные особенности. Здесь включается «аудифильский» подтекст. Другими словами, чтобы не промахнуться в выборе — лучше перед покупкой понажимать и послушать разные типы свитчей.
Выбор переключателей очень широкий. Одних только самых распространенных Gateron около 7 разновидностей, а это разные уровень силы срабатывания и тактильный отклик. Впрочем, это тема для отдельного материала и уложить всю нужную информацию в один обзор будет проблематично.
Тактильные Gateron Low Profile Brown 2 — наиболее, как мне показалось, универсальный вариант. Они срабатывают ближе к середине нажатия и обеспечивают легкий отклик.
Уделю буквально несколько слов звуку набора текста. Практически бесшумные механические клавиатуры подобрать довольно сложно. В этом пальма первенства у мембранных устройств. Впрочем, NuPhy Air75 v2 с переключателями Gateron Low Profile Brown 2 довольно тихая, если делать поправку на механику.
Клавиатура поддерживает горячую смену Hot Swap. Это означает, что вы без особых заморочек сможете менять кейкапы и переключатели. Для NuPhy Air75 v2 подойдут только механические Gateron Low Profile.
За период двухнедельного тестирования заметил, что при работе на механической клавиатуре напряжение в пальцах к концу рабочего дня возникает значительно реже. Всё дело в том, что при наборе на механике не нужно прожимать клавиши до конца, поэтому снижается нагрузка.
Размер клавиш и расстояние между ними мне показались оптимальными. Примерно один день ушел на привычку к новой тактильности, а буквально на следующий навык слепой печати восстановился на 100%. Негативных влияний на скорость набора я не заметил.
ФункциональностьNuPhy Air75 v2 оснащается RGB-подсветкой клавиш, а также двумя дополнительными индикаторами, которые находятся слева от кнопки Esc и справа от Del. Они могут работать в качестве декоративного элемента, а также отображать состояние.
Что показывает индикатор слева от клавиши Esc:
- Бирюзовый — нажата клавиша Caps lock
- Желтый — клавиатура работает в проводном режиме
- Синий — клавиатура работает по Bluetooth
- Зеленый — клавиатура работает в режиме 2,4 ГГц
Что показывает индикатор справа от клавиши Del:
- Красный — низкий уровень заряда
- Оранжевый — средний уровень заряда
- Зеленый — клавиатура полностью заряжена
- FN + ↑/↓ — изменение яркости
- FN + ←/→ — изменение эффектов и цвета свечения
- FN + </> — изменение скорости эффектов
Подсветка индикаторов изменяется с помощью сочетания клавиш:
- FN + M + ↑/↓ — изменение яркости
- FN + M + ← — переключение эффекта
- FN + M + → — изменение цвета
- FN + M + </> — изменение скорости эффектов
NuPhy Air75 v2 — полностью программируемая клавиатура. Это означает, что можно переназначать клавиши, создавать свои раскладки и макросы. Для этого используется специальный софт VIA.
АвтономностьВ клавиатуре установлен аккумулятор на 4000 мАч. Время автономной работы со включенной подсветкой составит примерно от 35 до 55 часов в зависимости от режима и интенсивности свечения.
Без подсветки полностью заряженного аккумулятора хватает в среднем на 210-215 часов.
Впечатления
К выходу этого обзора стоимость NuPhy Air75 v2 составляет 13 990 рублей. Эта клавиатура — отличный способ вкатиться в мир механики. За счет универсальности гаджет отлично подойдет для игр и работы с текстом, если грамотно подойти к выбору переключателей.
В число преимуществ записываем универсальность, приятный дизайн, качественную сборку, RGB-подсветку, кастомизацию и длительную автономность. Явных недостатков за время тестирования не выявлено. В качестве придирки можно обозначить отсутствие цифрового блока, но это уже особенности формата 75%. Если в повседневном сценарии необходим цифровой блок, то лучше обратить внимание на NuPhy Air96 v2.