Звучат на все и даже больше! Обзор беспроводных наушников Anker Soundcore Space One

🤏🏻 Комплектация, дизайн и эргономика: есть компромиссы

👍🏻 Функциональность и приложение: отлично

Звук HearID — создает уникальный профиль, проверив чувствительность вашего слуха и предпочтения музыкальных жанров

Предустановки — есть фирменная настройка Soundcore Signature, а также еще 21 пресет, среди которых «Усиление баса», Подкаст, Электроника, Рок и Джаз

❤️ Звучание и шумодав: хорошо

👌🏻 Автономность: норм

😍 Что в итоге: всё очень хорошо

Ко мне на обзор заехали Anker Soundcore Space One — это беспроводные полноразмерные наушники с системой активного шумоподавления. Модель получилась интересной с точки зрения выверенного баланса между прайсом, дизайном и звучанием. Впрочем, давайте-ка лучше я разложу всё по полочкам и с подробностями.Комплект поставки без излишеств, но всё необходимое в нём имеется. В коробке: наушники, провод для зарядки USB-C, провод 3,5 мм для проводного прослушивания, чехол и документация.Anker Soundcore Space One доступны в трех расцветках: бежевый, голубой и черный. Последняя как раз у меня в обзоре.Корпус наушников выполнен из пластика. Оголовье и амбушюры — из мягкой экокожи. Последние, насколько я понял, несъемные. К сожалению, о качестве материалов можно понять только в перспективе длительного тестирования.Конструкция получилась очень легкой. Вес наушников составляет всего 263 г. Наушники практически не ощущаются на голове и не вызывают дискомфорта во время длительного прослушивания. Здесь важно передать привет AirPods Max и прочим. К сожалению, корпус остался без влагозащиты, поэтому потные тренировки и прогулки с музыкой под дождем — мимо.Для правильной посадки внутри каждой чашки на сеточке нанесены обозначения левого и правого наушника. Повторюсь, материал очень мягкий. Во время длительного прослушивания уши не потеют.Для удобства переноски наушники складываются. Напомню, в комплекте имеется текстильный чехол. Чашки оснащаются поворотным механизмом, а оголовье раздвигается. Всё это поможет подобрать наиболее комфортную посадку. Не забудьте после подгонки размера слегка прижать амбушюры к ушам, создав легкий вакуум — так шумодав будет работать эффективнее.Для управления функциональностью используются кнопки. На левой чашке размещены разъемы USB-С и 3,5 мм, а также клавиши включения и управления режимом шумоподавления. Также имеется индикатор состояния. На правой — клавиша управления воспроизведением и качелька регулировки громкости.Нехватки органов управления я не ощутил. Расположение интуитивное, поэтому назначение кнопок очень быстро запоминается. Из недостатков отмечу отсутствие сенсоров положения «на голове». Это означает, что воспроизведение будет продолжаться, даже если наушники снять.В своих обзорах неоднократно хвалил фирменное приложение Soundcore. Одна из главных фишек — оно работает без необходимости регистрироваться.Сразу после подключения к айфону наушники получили обновление. Процесс загрузки и установки занял несколько минут.В главном экране приложения отображается статус подключения, наименование модели и уровень заряда аккумулятора. Ниже размещены кнопки управления режимом системы активного шумоподавления.Режим Удобное общение позволяет снизить громкость воспроизводимой музыки и начинает пропускать речь собеседника. Его можно активировать двумя способами: приложить ладонь к левому наушнику и дождаться звукового сигнала, а также можно просто начать разговаривать, если включена опция «Говорите, чтобы включить».Для настройки звучания под себя предусмотрено две возможности:Переходим к самому интересному не только в структуре обзора, но и в модели Soundcore Space One. Если конструкция не обошлась без компромиссных решений, то со звуком у наушников всё очень хорошо. Здесь будет очень уместным заметить, что звучит гаджет на весь свой прайс и даже немножечко больше.За звук отвечают 40-мм драйверы. Есть поддержка LDAC, а также сертификации Hi-Res Audio для проводного и беспроводного режима. Для подключения используется Bluetooth 5.3.Традиционно в устройствах Anker отлично проработаны низкие частоты. Басы оформленные, густые, как жирнющая сметана, в которой ложка стоит. Такие «низы» буквально тебя обволакивают и уносят за собой на просторы воспроизведения.На низах звукари Anker не остановились. Остальные частоты также хорошо детализированы. Сцена получается широкой, динамики грамотно расставляют все звуки по адиопанораме. Поэтому в наушниках одинаково хорошо играет электроника и инструментальные жанры, в том числе и что-то тяжелое. К примеру, Soundcore Space One отменно прокачивают «Delirium» от Oliver Huntemann и корновский «Blind».В системе активного шумоподавления используется массив из трех микрофонов с алгоритмами искусственного интеллекта. С монотонным гулом, будь то звуки города или общественный транспорт, шумодав справляется хорошо. Отмечу, что сейчас зима и, если использовать наушники поверх шапки, эффективность работы системы шумоподавления будет снижаться.Некоторые резкие звуки изредка могут проникать в ваше прослушивание. Например, если кто-то рядом с вами начнет резко орать дурниной, то есть вероятность, что вы узнаете об этом.Передача голоса не вызвала нареканий. Протестировал в звонках по обычной связи, а также через мессенджеры. Во всех случаях собеседники отметили чистую передачу голоса без всякого бульканья и прочих помех.Производитель заявляет 40 часов воспроизведения от полной зарядки и 55 часов со включенным шумодавом. Есть быстрая зарядка — 5 минут обеспечивают примерно 4 часа прослушивания. Полностью наушники заряжаются за 2 часа.На деле с громкостью на уровне 80-85% я получил примерно 36 часов и 29 с шумодавом. Отмечу, что были сильные морозы и наушники периодически использовались на улице — это могло повлиять на автономность.К выходу этого обзора стоимость Anker Soundcore Space One составляет от 9 600 на маркетплейсах, в сетевом ритейле придется накинуть пару тысяч. За этот прайс получаем легкую конструкцию, качественное звучание с шумодавом, хорошую автономность, комфортную посадку и удобное приложение.Из недостатков могу выделить только отсутствие влагозащиты и несъемные амбушюры.