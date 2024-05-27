Обзор ASUS Zenbook 14 OLED: передовой дисплей и ничего лишнего

Недавно мы рассмотрели геймерский ROG Zephyrus G16 и уникальный Zenbook Duo для дизайнеров с двумя дисплеями. Оба по своему хороши и могут похвастаться отличными экранами. Но можно, что-то попроще? Так, чтобы и картинка была передовой и в работе вопросов не возникало. Да! Пришло время поговорить о более приземленной и не менее топовой модели для повседневных задач — ASUS Zenbook 14 OLED.
КомплектацияНачнем с распаковки. Помимо самого лэптопа и адаптера питания на 65 Вт с USB-C в коробку вложили парочку приятных бонусов. Это простой, но качественный чехол. Он не добавляет функциональности вроде подставки или защиты корпуса на магните. Зато можно спокойно кидать устройство в сумку и не бояться за появление царапин.
Чтобы не обременять корпус лишними портами, в комплект положили переходник USB-RJ45. Если Wi-Fi слабенький, цепляем кабель Ethernet-кабель и скорость становится в разы выше. Вроде мелочь, а приятно, что не придется лишний раз топать в магазин. Да и сэкономленные пять сотен на аксессуары лишними не будут.
ДизайнASUS Zenbook 14 OLED представлен в двух вариантах расцветки: синий и серебристый. У меня на руках оказался второй. Стоит отметить, что на фоне приевшихся «космических серых», любой выглядит куда интереснее. И дело не только в цвете.
В углу крышки скромно притаился логотип бренда. Остальную поверхность украшает мозаика из линий, что придает ноутбуку легкой нотки футуризма и технологичности. В целом, все выглядит одновременно сдержанно и свежо. Лично мой внутренний эстет остался доволен.
В качестве материала выбран прочный алюминий. Покрытие не маркое, поэтому тряпочку для ежечасной протирки можно закинуть подальше. Все самые важные порты собрали на правой грани. Тут пара Thunderbolt 4 формата USB-C с быстрой зарядкой и интерфейсом mini-DisplayPort, HDMI 2.1, разъем 3,5 мм под наушники и два индикатора состояния.
USB-A только один, на левой грани. Если честно, то хотелось бы больше.
Крышка открывается без усилий на 180°, при этом шарниры довольно прочные и не сотрясают экран если случайно задеть стол. Толщина очень радует — всего 15 см. А учитывая вес в 1,2 кг ноутбук в заплечном рюкзаке даже не чувствуется.
Как рассказывает производитель, в ходе проверки устройство обдували песком, пылью, подвергали сильной тряске, а также перевозили в условиях аномальной жары, влажности и атмосферного давления. Короче, верим, что машина надежная. Однако купаться с ним в бассейне и рыться в песочнице все же не стоит.
В остальном, как и другие продукты бренда, Zenbook 14 OLED собран на славу. Корпус не скрипит и не прогибается в процессе эксплуатации и работы. Приятно, что создатели стабильно следят за качеством исполнения.
ЭкранНоутбуки Zenbook 14 OLED доступны в двух вариациях. Они различаются спецификой экрана и железом. В более продвинутых установили OLED-дисплей на 14 дюймов с разрешением 2880 × 1880 точек и частотой 120 Гц. Мой вариант предлагает 1920 × 1200, 60 Гц и аналогичной матрицей. Но для художников и графических дизайнеров главное естественная и точная цветопередача. Благо, у героя обзора с этим нет никаких проблем.
Дисплей Zenbook 14 OLED буквально повторяет характеристики отображения нового Zenbook Duo. Он яркий, контрастный, с глубоким черным, что подтверждает сертификат VESA DisplayHDR 500. Цветовой охват sRGB и DCI-P3 равен 100%. Проще говоря, если вы занимаетесь монтажом фото и видео, экран вас не разочарует. Приплюсуем защиту по всем стандартам TÜV Rheinland и забываем об усталости глаз при длительных рабочих сессиях.
Клавиатура и трекпадЕсли вам приходится много работать с текстом, то удобная клавиатура не менее важна, чем хорошая картинка. Главные критерии — плавный короткий ход, точность и тишина. Чтобы собрать все преимущества воедино, ASUS разработала технологию ErgoSense с низким уровнем шума и ножничным типом мембраны. Ход клавиш составляет 1,4 мм, расстояние от центра до центра — 19,05 мм, а сами кейкапы слегка вогнуты. Для любителей печатать по ночам предусмотрена трехуровневая подсветка белого цвета.
Своего рода откровением стал трекпад. Большинство современных устройств игнорирует цифровую панель на клавиатуре, поскольку ей редко пользуются, а пространства она занимает не мало. Тут инженеры ASUS нашли гениальное решение, которое назвали NumberPad 2.0.
На широкой стеклянной панели нанесены цифры от 0 до 9 и несколько символов по аналогии с калькулятором. Набор активируется нажатием на определенную область сенсора. При этом управление курсором остается на месте и не мешает расчетам. А благодаря олеофобному покрытию, пользоваться трекпадом одно удовольствие.
ПроизводительностьВторое различие моделей — процессор. В старшей стоит Intel Core Ultra 7, в младшей — Core Ultra 5. «Оперативку» можно выбрать между 16 или 32 ГБ. У меня на тесте оказалась версия с более мощным чипом, но меньшим объемом ОЗУ.
Zenbook 14 OLED из коробки достается с уже установленной Windows 11. Начинки вполне хватает для комфортной работы с графическими редакторами уровня Photoshop и программами для видеомонтажа, вплоть до 4K разрешения. Однако стоит помнить, что все зависит от поставленных задач и даже самый мощный комп «повиснет» если не знать меру.
Впрочем, на этот случай предусмотрена опция регулировки производительности. Есть три режима: «Тихий», «Стандартный» и «Высокая производительность». За переключение отвечает комбинация клавиш «Fn+F». На «максималках» работа становится заметно шустрее, что сказывается на интенсивности вращения кулеров. При переходе со стандартного пресета, фоновый шум становится заметнее, но дискомфорта не вызывает.
Хоть устройство и не позиционируется как геймерское, в перерыве между работой порой хочется провести пару каток в онлайне или запустить одиночную игрушку. Встроенная графика Intel Arc Graphics не способна тянуть на «ультрах» самые последние тайтлы, но вполне справится с играми прошлых лет. Так в GTA V и «Ведьмаке 3» можно поиграться с высокими настройками и получить 50-60+ кадров. Такой же результат достижим в PUBG и CS2, но графику придется опустить ниже среднего.
Также прилагаю скриншоты тестов в Cinebench, CristalDiskMark (скорость памяти) и Novabench.
ЗвукЗа акустику взялись профи из Harman/Kardon и это говорит о многом. Несмотря на компактные габариты Zenbook 14 OLED, звук не обделен басами и выдает детализированную картину на средних и высоких частотах. Громкости вполне достаточно, чтобы не думать о покупке дополнительной звуковой системы.
Автономность
За время работы отвечает аккумулятор на 75 Вт⋅ч. Если не повышать производительность и не нагружать систему тяжелыми задачами, этого хватит почти на сутки. С такой автономностью и адаптер питания забыть дома не страшно. На время заряда до 100% уходит около полутора часов.
Характеристики
- Процессор: Intel Core Ultra 7 155H (16 ядер), нейронный процессор Intel AI Boost NPU
- Графика: Intel Arc Graphics
- Дисплей: 14″, 1920 × 1200, OLED, 60 Гц
- Оперативная память: 16 ГБ LPDDR5X-7467
- Накопитель: 1 ТБ
- Аккумулятор: 75 Вт⋅ч
- Порты: два Thunderbolt 4 USB-C, HDMI 2.1, USB-A 3.2, аудиоразъем 3,5 мм
- Операционная система: Windows 11
- Размер: 312×220×14,9 мм
- Вес: 1,2 кг
Впечатления
Похоже, ASUS всерьез принялась осваивать формат OLED-дисплеев и новый Zenbook 14 — это золотая середина на данный момент. Посудите сами, у него яркий дисплей с потрясающей цветопередачей, тонкий и легкий корпус, достойное железо и свежий дизайн. Сюда добавим отличную автономность и получаем практически идеальный рабочий инструмент, с возможностью переключиться на отдых.
Модель не перегружена возможностями, которые выльются в дополнительную копеечку, а нужны далеко не всем. Если вы не нуждаетесь в геймерских характеристиках как у ROG Zephyrus G16 или хай-тек инновациях подобно Zenbook Duo, то стоит присмотреться к Zenbook 14 OLED.