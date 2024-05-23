Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16: мощность RTX 4090 в компактном корпусе

Комплектация

Дизайн

Экран

Клавиатура и тачпад

Производительность

Звук

Автономность

Характеристики:

Процессор: Intel Core Ultra 9 185H (14 ядер, нейропроцессор с алгоритмами искусственного интеллекта производительностью 11 TOPs);

Intel Core Ultra 9 185H (14 ядер, нейропроцессор с алгоритмами искусственного интеллекта производительностью 11 TOPs); Графика: NVIDIA GeForce RTX 4090;

NVIDIA GeForce RTX 4090; Операционная система: Windows 11;

Windows 11; Дисплей: 16 дюймов, OLED, разрешение 2560×1600, частота 240 Гц, поддержка G-SYNC, 100% охват цветового пространства DCI-P3, время отклика 0.2 мс, яркость 500 нит, HDR, True Black 500, Dolby Vision;

16 дюймов, OLED, разрешение 2560×1600, частота 240 Гц, поддержка G-SYNC, 100% охват цветового пространства DCI-P3, время отклика 0.2 мс, яркость 500 нит, HDR, True Black 500, Dolby Vision; Оперативная память: до 32 ГБ LPDDR5X;

до 32 ГБ LPDDR5X; Накопитель : до 4 ТБ;

: до 4 ТБ; Аккумулятор: 90 Вт·ч;

90 Вт·ч; Аудиосистема: стереодинамики, интеллектуальный усилитель, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, двухсторонняя система интеллектуального шумоподавления;

стереодинамики, интеллектуальный усилитель, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, двухсторонняя система интеллектуального шумоподавления; Порты: Thunderbolt 4, USB4 (поддержка DisplayPort / Power Delivery), два Type-A USB 3.2 Gen2, HDMI 2.1, слот для SD-карты,3,5 мм аудиоразъем;

Thunderbolt 4, USB4 (поддержка DisplayPort / Power Delivery), два Type-A USB 3.2 Gen2, HDMI 2.1, слот для SD-карты,3,5 мм аудиоразъем; Размеры: 35,4×24,6×1,49

35,4×24,6×1,49 Вес: 1,85 кг

Впечатления

Как мы представляем себе игровой ноутбук? Большой и тяжелый корпус, шумное охлаждение, подсветка озаряет комнату, а дизайн настолько дерзкий, что хочется зажмуриться. В большинстве случаев, все именно так. Благо, подобная тенденция начинает забываться, а яркие огни и причудливые формы заменяет компактность и практичность. Страдает ли производительность? Ни в коем случае! На примере нового ASUS ROG Zephyrus G16 с AMOLED-экраном и графикой RTX 4090 рассказываем, как такое возможно.Устройство поставляется в большой черной коробке со знакомым логотипом ROG. Один только внешний вид упаковки дает понять, что перед вами не рядовой офисный инструмент, а мощная многозадачная машина. Серьезность подхода ASUS подкрепляет комплектация. Помимо отсека с ноутбуком, внутри нас ждет целых два адаптера питания: основной на 240 Вт и поменьше — на 100 Вт с разъемом USB-C для поездок или перемещений, например, в кафе. Приятно, что бренд не пошел на компромиссы, мол один блок есть, а второй извольте докупить сами. Доступно все и сразу.На первый взгляд назвать ASUS ROG Zephyrus G16 игровым не поворачивается язык. Все потому что геймерские гаджеты прочно закрепили за собой статус неонового прожектора, который видно за пару кварталов. А тут сдержанный дизайн с которым не стыдно и на серьезной встрече появиться. Но не все так просто. Инженеры, на мой взгляд, пришли к гениальному решению, которое устроит всех. Алюминиевую крышку пересекает диагональная полоса Slash Lighting с RGB-подсветкой. Пара кликов и вуаля! Все по канону. Яркость регулируется, паттерны настраиваются, все счастливы и довольны. Лично мне не по душе вся эта иллюминация, поэтому жму «выкл» и перейду к более важным моментам.На левой грани поместили порт питания, Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1 и аудиоразъем 3,5 мм под наушники.На правой — USB-C, USB-A и слот для SD-карты. По центру крышки, ближе к шарниру, есть три едва заметных индикатора: питание, работа накопителя и заряд. Открывается Zephyrus G16 с усилием, но на личном опыте со временем даже самые тугие петли разнашиваются и экран легко откидывается одной рукой.По всей длине нижней части корпуса растянулись горизонтальные прорезиненые ножки. Они надежно удерживают ноутбук на любой, даже самой скользкой поверхности. Практически все остальное пространство занимает решетка под вентиляцию. За ней скрывается действительно мощная система охлаждения, но о ней мы поговорим отдельно. Отдельный плюс за компактность. Герой обзора не выглядит огромным. При размерах 35,4×24,6×1,49 и весе 1,85 кг, устройство смело укладывается в сегмент игровых ультрабуков.Тест на первое впечатление Zephyrus G16 прошел на все сто. Сборка на высшем уровне, все детали подогнаны, ни скрипа, ни малейшего люфта не найти. Впрочем, от устройства флагманского уровня меньшего ожидать не стоит.В Zephyrus G16 используется ROG Nebula — стандарт дисплеев от ASUS. Он создан в соответствии с набором определенных игровых характеристик, таких как: время отклика, яркость или частота. Проще говоря, если вы не знаете на что обратить внимание при покупке экрана, маркировка ROG Nebula гарантирует, что вы не разочаруетесь в выборе.Поскольку мне на обзор досталась самая продвинутая модель, экран у нее тоже исключительный: 16-дюймовый OLED с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой 240 Гц и 100% охвата цветового пространства DCI-P3. Также реализована поддержка Dolby Vision. Заявленное время отклика составляет всего 0.2 мс, защиту зрения со всеми сертификатами тоже завезли. Пиковая яркость достигает 500 нит и включается для отображения HDR-контента. В остальных случаях показатель снижается на сотку. Признаться честно, хотелось бы больше, но если не устраивать катки под ярким летним солнцем, то жаловаться на тусклый дисплей в голову не придет.В остальном экран поражает яркостью картинки, бесконечной контрастностью и глубочайшим черным цветом. Высокая герцовка буквально вызывает привыкание, настолько плавным становится изображение не только в играх, но и в банальном «Пэйнте». После нескольких дней в компании этого «ноута», мой не самый дешевый монитор ощущается как калькулятор из прошлого столетия. И боюсь, что с этим теперь придется что-то делать.Для тех, кто тревожится по поводу OLED-выгорания от яркой статичной картинки. Лично я с подобным явлением не сталкивался, но для полного успокоения после 5 минут бездействия включается динамичный скринсейвер. Если и это не убеждает, есть аналогичная модель с TFT-матрицей. Однако придется слегка пожертвовать контрастностью, а время отклика составить 0,3 мс.Для тех кому не все равно, формат раскладки ANSI — это когда форма некоторых клавиш изменена. В данном случае Enter расположен не под углом, а прямо. Несмотря на обилие пространства, цифровую Num-панель не завезли. Зато есть четыре дополнительных кнопки над Fn-рядом и трехуровневая RGB-подсветка. В Zephyrus G16 применили мембранный тип клавиатуры. Он тихий, а с зазором и расстоянием хода 1,7 мм набор текста становится удобным и точным.Ниже расположен просторный тачпад с поддержкой жестов. С одно стороны это здорово — курсор дотягивается до любой части экрана и не приходится переставлять палец. Однако если при печати случайные касания сглаживаются, то в процессе игры казусы случались и панель приходилось отключать.Для начала стоит пояснить, что Zephyrus G16 есть в разных конфигурациях. У меня, как я уже говорил, она максимальная. А именно: процессор Intel Core Ultra 9 155H (с TDP 28-45 Вт, 16 ядрами, 22 потоками, нейрочипом Intel AI Boost NPU и встроенной графикой Intel Arc Graphics), мобильная NVIDIA RTX 4090 на 16 ГБ и запас оперативки в 32 ГБ. Более скромные варианты поставляются с чипом Intel Core Ultra 7, а за графику отвечает NVIDIA RTX 4050 и выше. В зависимости от стека меняется и система охлаждения. Если быть точнее, модели с RTX 4080 и 4090 оснащены испарительной камерой, а все что ниже — термотрубками. Чтобы машина не тротлила и не обжигала руки, традиционную термопасту заменили на жидкий метал и накинули три кулера Arc Flow 2.0.С такими характеристиками о проблемах при обработке фото и рендеренге видео даже заикаться не стоит, чего уж говорить о фильмах любого разрешения и идеальном веб-серфинге. Но геймерские ноутбуки покупаются не для этого.В качестве стресс-теста был установлен Alan Wake 2. Это одна из самых графонистых и ресурсоемких игр на данный момент. С момента релиза ее оптимизацию подтянули, поэтому свалить тормоза на кривые руки разработчиков не выйдет. В результате на «ультрах» с трассировкой лучей и разрешением 2K, счетчик колебался в районе 40 fps. Понижаем настройки разрешения на один пункт и получаем полноценные 60 кадров. К слову, разница в картинке на сравнительно небольшой диагонали не так уж критична.Вторым подопытным стал Cyberpunk 2077 на максималках. Игра не свежая, но за счет открытого мира и большого количества объектов, для тестов самое то. Шутер пошел идеально — с лучами фреймрейт держал стабильные 60 кадров с редкой просадкой.По результатам теста можно смело заявлять, что Zephyrus G16 достойно справляется даже с самыми «тяжелыми» тайтлами на данный момент. А если забыть опцию RTX, которая во многих играх реализована для галочки, то в ближайшие 2-3 года о смене железа можно не думать. А для любителей отчетов в цифрах, на скриншотах ниже будут тесты бенчмарков.Пару слов об аудио. За звук отвечают целых шесть динамиков, ведь Dolby Atmos сам себя не отыграет. Четыре расположены на дне корпуса и пара по бокам клавиатуры. Все вместе выдают добротные басы, ровные средние и высокие частоты, а также достойный запас громкости.Zephyrus G16 снабдили аккумулятором на 90 Вт•ч. Для такой диагонали, это практически предел возможностей, поскольку с батареей выше 100 Вт•ч вас просто не пустят в самолет и смысл мобильности сводится на нет. Если не жертвовать настройками экрана, то при запуске игр заряд продержится чуть больше часа, а при выполнении стандартных задач — свыше трех. Нужно больше? Снижаем яркость экрана до 75% и ниже, фиксируем частоту на 60 Гц и врубаем экорежим. Так время работы можно увеличить вдвое.И подобные показатели далеко не минус. Аккумулятор в игровых ноутбуках несет скорее номинальную роль и служит «бесперебойником» в случае отключения света. А для полноценного гейминга без временных рамок, будьте любезны подключиться к сети.Несмотря на свои геймерские корни, новый ASUS ROG Zephyrus G16 доказал свою универсальность. Прочный и компактный корпус, яркий AMOLED-экран с потрясающей плавностью и насыщенными красками, мощный чип Intel и графика RTX 4090. Все это буквально помещается в заплечном рюкзаке. Не забываем про сбалансированный дизайн и щедрую комплектацию. На выходе получаем практически бескомпромиссное устройство для игр, работы и отдыха.