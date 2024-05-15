Обзор ASUS Zenbook Duo (2024): когда одного экрана мало

Комплектация и дизайн

Экраны

Автономность

Впечатления

Характеристики

Операционная система: Windows 11 Домашняя/Pro.

Процессор: Intel Core Ultra 7 155H (16 ядер, 22 потока), Intel AI Boost NPU или Intel Core Ultra 9 185H (16 ядер, 22 потока), Intel AI Boost NPU.

Графика: Intel Arc Graphics.

Дисплей: 14” 16:10 OLED FHD (1920x1080) 60 Гц (опционально – 120 Гц), пиковая яркость 500 кд/м2, контрастность 1000 000:1, время отклика 0,2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1,07 млрд, сертификаты Pantone Validated, глянцевый, сенсорный, на 70% меньше синего света, относительная площадь экрана 93%, широкие углы обзора; охват DCI-P3 100%, защитное стекло Corning Gorilla, поддержка стилуса ASUS Pen с 4096 градациями нажатия.

Второй дисплей: 14” 16:10 OLED FHD (1920x1080) 60 Гц (опционально – 120 Гц), пиковая яркость 500 кд/м2, контрастность 1000 000:1, время отклика 0,2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1,07 млрд, сертификаты Pantone Validated, глянцевый, сенсорный, на 70% меньше синего света, относительная площадь экрана 93%, широкие углы обзора; охват DCI-P3 100%, защитное стекло Corning Gorilla, поддержка стилуса ASUS Pen с 4096 градациями нажатия.

Оперативная память: 16 или 32 ГБ LPDDR5X-7467 на плате.

Накопитель: SSD 1 или 2 ТБ PCIe 4.0 Performance.

Разъемы: 2 Thunderbolt 4 USB-C (40 Гбит/с, дисплей, зарядка Power Delivery), 1 USB-A 3.2, 1 HDMI 2.1 TMDS, аудиоразъем 3,5-мм, разъем питания.

Интерфейсы: Wi-Fi 6E (802.11ax) 2 диапазона 2x2, Bluetooth 5.3.

Инфракрасная камера: FHD с поддержкой Windows Hello.

Фирменные функции: MyASUS, ScreenXpert 3.1, подстройка цветового пространства дисплея под разные задачи sRGB, DCI-P3, Display-P3, диагностика системы, безопасная подзарядка, режимы работы вентиляторов, оптимизация изображения (Splendid), оптимизация видео (Tru2Life), оптимизация роуминга Wi-Fi, сервис AppDeals, Link to MyASUS.

Управление: мембранная клавиатура ASUS ErgoSense с подсветкой, ход клавиш 1,4 мм, тачпад.

Другое: датчик яркости и цвета, камера FHD, аудиосистема harman/kardon массив микрофонов, сертификат надежности по военному стандарту US MIL-STD 810H.

Батарея и питание: до 13,5 ч автономной работы; 75 Втч, 4 ячейки; поддержка Power Delivery 65 Вт. Ускоренная подзарядка (0-60% за 49 мин). Увеличенный в 1,2 раза срок службы батареи

Размеры и вес: 313х218х14,6-19,9 мм; 1,35/1,65 кг (без клавиатуры/с клавиатурой).

Цвет: Серый (Inkwell Gray).

Мы часто рассказываем на iGuides о компьютерах и ноутбуках Apple. Но несмотря на все их плюсы, стоит признать, что эти устройства в плане функциональности и способов применения застряли в середине прошлого десятилетия. Наверняка многие из наших читателей согласятся, что в современных гаджетах всё решает многозадачность. И лишь немногие компании готовы к смелым экспериментам с форм-факторами, которые расширяют границы и сценарии их использования.На днях мне довелось протестировать горячую новинку от ASUS — Zenbook Duo (2024), и я остался под впечатлением от того, что этот девайс предлагает. Это не просто ноутбук с двумя огромными сенсорными OLED-дисплеями, а гаджет, который способен перевернуть ваше представление о современных компьютерах.Первое впечатление о любом современном гаджете складывается из распаковки. И тут ASUS есть чем похвастаться. Начну с того, что анбоксинг тут двухэтапный. Помимо коробки с самим ноутбуком ASUS Zenbook Duo (2024), в комплекте идёт стильный чехол-рукав с возможностью использования в качестве подставки, довольно компактный блок питания мощностью 65 Вт с кабелем USB Type-C/Type-C и незаменимый для творческих людей стилус ASUS Pen. Интересно, что стилус поставляется с коротеньким кабелем для зарядки и тремя наконечниками. Уже по этим критериям становится ясно, на какую аудиторию рассчитан этот девайс.На втором этапе нас встречает матовая чёрная коробка с узорами, которая при вскрытии приподнимает ASUS Zenbook Duo (2024). Выглядит эффектно и довольно необычно, учитывая современные тенденции к снижению комплектации любых устройств до одной зарядки. С таким набором, как у этого ноутбука, дизайнерам и монтажёрам даже докупать ничего не нужно.Теперь к самому ноутбуку, хотя с такими габаритами его логичнее называть ультрабуком. Судите сами: толщина ASUS Zenbook Duo (2024) вместе с клавиатурой — всего 19,9 мм, а вес — 1,65 кг. Без неё — 14,6 мм и 1,35 кг, соответственно. Гаджет предлагает довольно футуристичный дизайн с острыми углами и матовым чёрным корпусом из алюминия. На верхней крышке под определёнными углами прорисовывается узор, а на нижнем торце расположена металлическая ножка, которая выступает в роли подставки при работе с двумя экранами. Инженерам удалось подобрать оптимальные значения угла наклона — от 40° до 70°, что позволяет удобно выставить оба экрана.В целом ASUS Zenbook Duo (2024) не больше типичных 14-дюймовых ультрабуков, что позволяет комфортно им пользоваться в дороге и брать повсюду с собой. На удивление, открывается девайс одним пальцем, а максимальный угол раскрытия — 180°. Кстати, клавиатура тут максимально приятная со средним ходом клавиш (1,4 мм) и однотонной подсветкой. Снизу расположен довольно крупный трекпад. Ну а самый главный сюрприз в виде второго OLED-экрана скрывается под клавиатурой. Да, она тут снимается, причём аксессуар сразу же переходит в беспроводной режим и продолжает работать от встроенного аккумулятора.На практике такое решение очень спасает в ситуациях, когда одного экрана мало, но постоянно таскать с собой внешний монитор не хочется. Например, при работе с несколькими документами, монтажом видео в DaVinci Resolve или работы с кодом в условной Android Studio, ASUS Zenbook Duo (2024) полностью раскрывает весь свой потенциал. Я уже успел несколько раз убедиться в удобстве этого девайса, когда нужно было срочно поработать над материалами для статей в кафе, затем сменить локацию и смонтировать ролик для YouTube.Как вы уже поняли, главное в ASUS Zenbook Duo (2024) — его экраны. Производитель не стал экономить и оснастил девайс топовым решением — тут используются сразу два 14-дюймовых экрана ASUS Lumina OLED с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц. На столе этот аппарат превращается в полноценную рабочую станцию с 19,8-дюймовым экраном, солидным запасом автономности и нереально производительным железом.Про цветопередачу и насыщенный чёрный цвет в OLED-панелях говорить нет никакого смысла, поэтому я перечислю другие важные показатели дисплеев ASUS Zenbook Duo (2024) — сертификация VESA Display HDR TrueBlack, валидация точности цветопередачи Pantone, ΔE < 1 и полный охват пространств sRGB и DCI-P3. Разумеется, производитель также предусмотрел защиту глаз от вредного синего света по всем канонам TUV Rheinland, предохранитель от выгорания пикселей и цветовые профили ASUS Tru2Life для повышения качества картинки при просмотре видео.Работать с любым типом графики или цветокоррекцией на таком экране — сплошное удовольствие. Главное, что даже калибровать или подстраивать ничего не нужно — уже из коробки получаешь готовый для креатива продукт.Мне больше понравилось использовать экраны в сетапе «один над другим», поскольку до этого я часто использовал нечто подобное из связки 34-дюймового монитора и планшета. Ещё один забавный факт: нижний экран можно использовать в качестве виртуальной клавиатуры с помощью утилиты ScreenXpert 3.1. Об этом я узнал случайно забыв физическую клавиатуру дома. Тактильно это не самый лучший вариант, но набор пары тысяч символов я осилил.Производительность и железоКак и подобает флагманским ультрабукам, ASUS Zenbook Duo (2024) оборудован мощнейшими на сегодня процессорами Intel Core Ultra 7 и Intel Core Ultra 9, 16/32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7467 и NVMe PCIe 4.0-накопителем на 1/2 ТБ. Я пользовался конфигурацией Intel Core Ultra 9 185H (16 ядер/22 потока) с нейропроцессором Intel AI Boost NPU для обработки функций на базе искусственного интеллекта, 32 ГБ оперативки и SSD на 1 ТБ. Во всех моделях за графику отвечает интегрированная видеокарта Intel Arc. Напомню, что девайс не позиционируется как геймерский продукт, поэтому ждать от него 120 fps в Cyberpunk 2077 точно не стоит. Зато более старые проекты по типу GTA V или Ведьмак 3 идут в играбельных 50+ кадрах в секунду.С фото и видеоредакторами ASUS Zenbook Duo (2024) справляется очень достойно. На нём вполне можно монтировать видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду, но скорость рендеринга будет зависеть от количества эффектов и длительности проекта. Само собой, с более простыми задачами он справляется максимально быстро. Для большего понимания, прикреплю результаты бенчмарков.В обычных сценариях использования — в браузерах, мессенджерах и текстовых редакторах — ноутбук вообще не нагревается. Тут предусмотрена система охлаждения ASUS IceCool, состоящая из теплораспределителя между материнской платой и OLED-панелью и прокладки из графена. Тем не менее при рендеринге видео или в том же Cyberpunk 2077 девайс моментально дошёл до пиковой температуры и начал троттлить.Поскольку мы говорим об ультрабуке, то к количеству портов тут просто не может быть претензий. На корпус аккуратно вынесены 2 интерфейса Thunderbolt 4/USB Type-С для зарядки и подключения периферийных устройств, один порт USB-A, полноразмерный разъём HDMI 2.1 и 3,5-мм разъём для наушников. Единственный недостаток — отсутствие слота для карты microSD.В нижнюю часть устройства встроен массив микрофонов с интеллектуальным шумоподавлениям ASUS AI Noise-Canceling и динамики от Harman/Kardon, обеспечивающие довольно насыщенный звук. Для просмотра фильмов и звонков в условном Discord аудиосоставляющая в ASUS Zenbook Duo (2024) вполне подходит.Ещё из интересных фич можно выделить инфракрасную веб-камеру Full HD с автоматической блокировкой Adaptive Lock и поддержкой Windows Hello, а также датчик освещённости для автокорректировки яркости и температуры основного дисплея.Ещё один довольно весомый аргумент в пользу выбора ASUS Zenbook Duo (2024) — около 10-12 часов работы без подзарядки в режиме одного экрана и 8-10 часов с двумя дисплеями. Это реальные цифры, которые всего на час-полтора меньше заявленных самой компанией.Заряжается ноутбук довольно быстро — с нуля до 60% его можно подпитать за 50 минут. Полная зарядка займёт под 99 минут. Производитель гарантирует, что при регулярном использовании аккумулятора ёмкостью 75 Вт·ч хватит на 1200 циклов полной разрядки. Если каждый день полностью высажывать ноут, то его хватит на 3 с лишним года. Очень впечатляющий результат для ультрабуков на ОС Windows.Ещё из личных наблюдений могу выделить точную калибровку батареи под оставшееся время работы. С таким аппаратом можно быть абсолютно уверенным, что в дороге он внезапно не вырубится.Использование ноутбука ASUS Zenbook Duo (2024) на протяжении нескольких недель оставило впечатление флагманского инструмента для работы с графикой, монтажом, графиками, кодингом и для развлечений. Во-первых, два одинаковых OLED-экрана обеспечивают потрясающую гибкость в мультитаскинге. Мне очень понравилась возможность трансформировать ультрабук в полноценную рабочую станцию при необходимости и выводить на разные экраны разные приложения.Отсоединяемая клавиатура и регулируемая подставка действительно добавляют комфорта в использовании. Если в обычных условиях MacBook приходится ставить на специальную подставку, чтобы шея не затекала при длительной работе, то с Zenbook Duo я могу легко настроить угол наклона экранов и выбрать наиболее комфортное положение для себя в зависимости от конкретной задачи. Это особенно удобно при работе с текстом или редактировании изображений.Огромную роль в моём опыте сыграли и компактные габариты вкупе с лёгким весом. Я брал девайс с собой в поездки и постоянно использовал его вне офиса. Тем не менее некоторые аспекты требуют некоторой адаптации. Например, использование двух экранов может быть немного неудобным поначалу, но со временем к этому привыкаешь.В целом, использование ASUS Zenbook Duo (2024) приносит много положительных впечатлений. Его инновационный дизайн и шикарная функциональность делают его превосходным компаньоном для тех, кто ценит эффективность и мобильность в своей работе и развлечениях.