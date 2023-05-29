Обзор кнопочного телефона Philips Xenium E6500 с поддержкой 4G (VoLTE)

Дизайн

Экран

Мультимедийные возможности

Автономность

Технические характеристики

Количество СИМ-карт: 2

Экран: TFT, 2.4", 320×240

Bluetooth: 2.1

Слот для microSD: до 128 ГБ

Аккумулятор: 1700 мА·ч

Разъемы: 3,5 мм, microUSB

Камера: 0,3 МП

Габариты: 54×124×14 мм

Вес: 110 г

Что в итоге

Зачем нужен кнопочный телефон в 2023 году? Например, этот гаджет может стать первым устройством связи для ребенка, а также пригодится в походах и путешествиях за счет достойной автономности. Также кнопочный телефон будет полезен для ситуаций, в которых проблематично пользоваться сенсорным экраном. Мы протестировали Philips Xenium E6500 — у него простая и надежная конструкция, а еще есть поддержка сетей 4-го поколения для качественной голосовой связи. А теперь обо всем с подробностями.Телефон выполнен в классическом форм-факторе моноблока. Задняя крышка снимается полностью. Под ней размещается съемный аккумулятор, а также два слота для СИМ-карт и один под карточку памяти microSD.На спинке в верхней части расположились объектив камеры и отверстия динамика. Чуть ниже нанесен логотип бренда.На верхнем торце по центру производитель разместил фонарик, который состоит из двух светодиодов. Для его активации используется отдельный переключатель, размещенный на правой грани мобильного телефона. К слову, фонарик довольно яркий и включается даже если гаджет находится в выключенном состоянии.На нижнем торце расположились отверстие микрофона, 3,5 мм разъем для подключения проводных наушников и зарядный порт microUSB.Почти всю верхнюю половину фронтальной панели занимает экран. Под ним логотип бренда, а еще чуть ниже — блок клавиш. Органы управления. Верхний ряд — функциональные кнопки, под ними кнопки ответа и сброса вызова. Между ними расположилась четырехпозиционная клавиша навигации с центральной кнопкой подтверждения действия.Следом идет цифровой блок. Клавиши довольно крупные, на них нанесены хорошо различимые символы. Эта деталь будет полезна для пожилых людей. У всех клавиш приятный ход с легким щелчком.В целом хочется отметить качественную конструкцию Philips Xenium E6500. Задняя крышка надежно закрывается и плотно прилегает к корпусу.Philips Xenium E6500 оснащен 2,4-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 320 × 240 пикселей. Экран очень яркий с хорошими углами обзора. Картинка сохраняет читаемость даже на улице под ярким солнцем.Для форм-фактора кнопочного телефона с габаритами 54 × 124 × 14 мм 2,4-дюймовый экран оптимален. Он вмещает всю самую необходимую информацию, при этом используются довольно крупные шрифты.Меню Philips Xenium E6500 представлено классической сеткой ярлыков 3 × 3. По нему удобно перемещаться с помощью четырехпозиционной клавиши.Для развлечений в телефоне имеется аудио- и видеоплеер, FM-радио, а также игра «Змейка». В последнюю залип на несколько часов, смахнув скупую ностальгическую слезу.Также в телефоне имеется встроенный файл-менеджер, будильник, секундомер, калькулятор и календарь.Разрешение камеры составляет 0,3 МП. Она позволяет делать простенькие снимки и записывать ролики. Напомню, для хранения файлов в Philips Xenium E6500 под аккумулятором предусмотрен отдельный слот для карт памяти microSD (до 128 ГБ). Для передачи файлов можно воспользоваться поддержкой беспроводного соединения Bluetooth 2.1.Стоит отметить поддержку 4G-сетей. Они используются для телефонных разговоров по стандарту VoLTE (используется для передачи наиболее качественного звука по сравнению со связью третьего поколения). Телефон может одновременно работать с двумя операторами связи. Для этого имеется 2 слота для СИМ-карт.Модельный ряд Xenium зарекомендовал себя автономностью. Philips E6500 — не исключение. Телефон получил аккумулятор на 1700 мА·ч. Телефон способен продержаться в режиме ожидания до 559 часов и до 11,6 часа в режиме разговора. Я не так много разговариваю по сотовой связи, поэтому за время 2-недельного тестирования мне пока не удалось разрядить гаджет в ноль.Из минусов — для зарядки используется microUSB. Хотелось бы в качестве типа зарядного разъема видеть USB-C. Впрочем, адаптер питания имеется в комплекте.На момент публикации стоимость Philips Xenium E6500 составляет от 3500 до 4000 рублей. Этот телефон будет полезен в качестве дополнительного устройства с большим запасом автономной работы для экстренной связи.Среди преимуществ Philips Xenium E6500: яркий экран, качественная конструкция, большие кнопки с крупным шрифтом и возможность использования устройства в качестве радио или плеера для скачанных треков. Среди недостатков можно только обозначить порт microUSB, но это скорее закономерность для телефонов соответствующего ценового диапазона.