Acer представила яркие и цветные аксессуары для ПК: обзор новых мышек и клавиатур

Беспроводная мышь OMR 200

Функциональность и эргономика

Беспроводной набор Acer OCC200

Функциональность и эргономика

Впечатления

К нам на тест приехали мышки Acer OMR200 и беспроводные наборы Acer OCC200 во всех доступных расцветках. Мы распаковали новинки, опробовали их в деле, а сейчас поделимся впечатлениями.Новые мышки поступят в продажу в январе и будут доступны в четырех ярких расцветках. В редакции особенно понравился вариант с сочетанием нежно-сиреневого и мятно-зеленого, а также мышка в синих тонах. Они смотрятся свежо и ярко на фоне скучных серебристых и черных расцветок.Все мышки работают на частоте 2,4 ГГц и подключаются к компьютеру с помощью USB-ресивера, который идет в комплекте. В отсеке для батарейки для него имеется специальный слот, чтобы не потерять при перемещении между рабочими местами.Все мышки серии довольно компактные и выполнены в симметричном дизайне. Их форма лучше всего подходит под небольшие и среднего размера ладони.Габариты Acer OMR200 составили 113 х 60 х 31.7 мм при весе 61 г. Благодаря софт-тач покрытию мышка приятно ложиться в руку. Форма получилась универсальная для обычного использования в повседневном сценарии.Acer OMR200 получили стандартный трехкнопочный форм-фактор. Также имеется переключатель для отключения питания.Рабочая дистанция между мышкой и ресивером составляет до 10 метров. Разрешение оптического сенсора — 1200 DPI.Устройство без проблем подключается к компьютерам на Windows и macOS. По словам производителя, ресурс нажатия составляет до 3 000 000 раз.Для работы Acer OMR200 достаточно одной батарейки или аккумулятора типа AA.Комплекты доступны в трех расцветках. О мышках мы подробно рассказали чуть выше — в набор входят аналогичные модели.Клавиатура в наборе Acer OCC200 полноразмерная с цифровым блоком — удобно для тех, кто много работает с цифрами. В расцветках у нас снова в фаворите сиреневый. Впрочем, белый и бежевый вариант с яркими акцентами желтого и оранжевого цвета выглядят не менее интересно.Габариты клавиатуры составляют 435 х 125 х 25 мм при весе 474,6 г. Много места на рабочем столе не занимает.На нижней поверхности имеются специальные противоскользящие накладки — во время быстрого набора клавиатура не елозит по столу. Там же расположен переключатель питания.Профиль у клавиш — ноутбучный с мягким и коротким ходом. Размер клавиш и расстояние между ними нам показалось оптимальным. Производитель заявляет ресурс до 5 000 000 нажатий.В отличие от мышек, клавиатура работает от двух батареек или аккумуляторов типа AAA.Acer выпустила хороший модельный ряд ярких аксессуаров для ПК. Доступные новинки изготовлены из качественных материалов. Мышки довольно компактные и не займут много места в повседневном рюкзаке для ноутбука. Среди достоинств клавиатур отметим приятный ход клавиш и полноразмерный форм-фактор с цифровым блоком.