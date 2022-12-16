Acer

Acer представила яркие и цветные аксессуары для ПК: обзор новых мышек и клавиатур

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
К нам на тест приехали мышки Acer OMR200 и беспроводные наборы Acer OCC200 во всех доступных расцветках. Мы распаковали новинки, опробовали их в деле, а сейчас поделимся впечатлениями.

Беспроводная мышь OMR 200

Новые мышки поступят в продажу в январе и будут доступны в четырех ярких расцветках. В редакции особенно понравился вариант с сочетанием нежно-сиреневого и мятно-зеленого, а также мышка в синих тонах. Они смотрятся свежо и ярко на фоне скучных серебристых и черных расцветок.



Все мышки работают на частоте 2,4 ГГц и подключаются к компьютеру с помощью USB-ресивера, который идет в комплекте. В отсеке для батарейки для него имеется специальный слот, чтобы не потерять при перемещении между рабочими местами.
Все мышки серии довольно компактные и выполнены в симметричном дизайне. Их форма лучше всего подходит под небольшие и среднего размера ладони.
Габариты Acer OMR200 составили 113 х 60 х 31.7 мм при весе 61 г. Благодаря софт-тач покрытию мышка приятно ложиться в руку. Форма получилась универсальная для обычного использования в повседневном сценарии.

Функциональность и эргономика

Acer OMR200 получили стандартный трехкнопочный форм-фактор. Также имеется переключатель для отключения питания.
Рабочая дистанция между мышкой и ресивером составляет до 10 метров. Разрешение оптического сенсора — 1200 DPI.



Устройство без проблем подключается к компьютерам на Windows и macOS. По словам производителя, ресурс нажатия составляет до 3 000 000 раз.  
Для работы Acer OMR200 достаточно одной батарейки или аккумулятора типа AA.

Беспроводной набор Acer OCC200

Комплекты доступны в трех расцветках. О мышках мы подробно рассказали чуть выше — в набор входят аналогичные модели.
Клавиатура в наборе Acer OCC200 полноразмерная с цифровым блоком — удобно для тех, кто много работает с цифрами. В расцветках у нас снова в фаворите сиреневый. Впрочем, белый и бежевый вариант с яркими акцентами желтого и оранжевого цвета выглядят не менее интересно.
Габариты клавиатуры составляют 435 х 125 х 25 мм при весе 474,6 г. Много места на рабочем столе не занимает.

Функциональность и эргономика

На нижней поверхности имеются специальные противоскользящие накладки — во время быстрого набора клавиатура не елозит по столу. Там же расположен переключатель питания.
Профиль у клавиш — ноутбучный с мягким и коротким ходом. Размер клавиш и расстояние между ними нам показалось оптимальным. Производитель заявляет ресурс до 5 000 000 нажатий.
В отличие от мышек, клавиатура работает от двух батареек или аккумуляторов типа AAA.

Впечатления

Acer

Acer выпустила хороший модельный ряд ярких аксессуаров для ПК. Доступные новинки изготовлены из качественных материалов. Мышки довольно компактные и не займут много места в повседневном рюкзаке для ноутбука. Среди достоинств клавиатур отметим приятный ход клавиш и полноразмерный форм-фактор с цифровым блоком. 
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Комментарии

+301
d’Autriche
Расцветки прикольные, но набор от логитека поинтереснее будет хотя бы за счёт круглых кнопочек
Сегодня в 14:13
#
+4481
Carter_Mayers d’Autriche
Согласен, они вообще красавчики, что называется компания проверенная временем и годами службы
Сегодня в 15:21
#
0
Олег Рощин
Наконец-то оригинальные цвета, уверен, серый и черный не только мне надоели.
Сегодня в 17:25
#
D3LI
–14
D3LI
Посоветуйте такие же но с bluetooth и подсветкой
Сегодня в 17:27
#
0
Мурад Кубаев
Наконец то вышли разноцветные мышки и клавы. Ждём, ждём когда выйдут. Дополню комплект к моноблоку а то черный уже совсем скучным стал.
2 часа назад в 17:35
#
0
Azanth
Выглядит просто супер, больше всего понравился дизайн мышки. Хотелось бы ещё потрогать и пощупать. Будем ждать января.
2 часа назад в 17:53
#
0
Санечек Зябкин
Жена фанатка продукции Acer, думаю такие аксессуары для нее будет отличным подарком.
2 часа назад в 18:20
#
+28
NYX
Ахах, боты такие стёбные
час назад в 18:39
#
0
Каха
Выглядит мышка однозначно красиво, стильно выглядит, особенно нижняя часть то что сделали ребристой. Осталось теперь потрогать)
час назад в 19:29
#
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