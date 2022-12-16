Acer представила яркие и цветные аксессуары для ПК: обзор новых мышек и клавиатур

Беспроводная мышь OMR 200Новые мышки поступят в продажу в январе и будут доступны в четырех ярких расцветках. В редакции особенно понравился вариант с сочетанием нежно-сиреневого и мятно-зеленого, а также мышка в синих тонах. Они смотрятся свежо и ярко на фоне скучных серебристых и черных расцветок.
Все мышки работают на частоте 2,4 ГГц и подключаются к компьютеру с помощью USB-ресивера, который идет в комплекте. В отсеке для батарейки для него имеется специальный слот, чтобы не потерять при перемещении между рабочими местами.
Функциональность и эргономикаAcer OMR200 получили стандартный трехкнопочный форм-фактор. Также имеется переключатель для отключения питания.
Устройство без проблем подключается к компьютерам на Windows и macOS. По словам производителя, ресурс нажатия составляет до 3 000 000 раз.
Беспроводной набор Acer OCC200Комплекты доступны в трех расцветках. О мышках мы подробно рассказали чуть выше — в набор входят аналогичные модели.
Функциональность и эргономикаНа нижней поверхности имеются специальные противоскользящие накладки — во время быстрого набора клавиатура не елозит по столу. Там же расположен переключатель питания.
Впечатления
Acer выпустила хороший модельный ряд ярких аксессуаров для ПК. Доступные новинки изготовлены из качественных материалов. Мышки довольно компактные и не займут много места в повседневном рюкзаке для ноутбука. Среди достоинств клавиатур отметим приятный ход клавиш и полноразмерный форм-фактор с цифровым блоком.