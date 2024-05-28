Обзор смартфона realme 12+ 5G: здесь точно есть, на что обратить внимание

Прошла неделя с realme 12+ 5G в качестве основного смартфона. Что за аппарат такой? Это доступный гаджет с необычным дизайном, большим запасом памяти, плавным AMOLED-дисплеем, производительным процессором и основной камерой с сенсором от Sony на 50 МП. Теперь давайте пройдемся по всем составляющим по порядку и с подробностями.
Комплектация и дизайнКомплект поставки у relame стабильно приятный. Производитель заботится о своих пользователях. В коробке вместе со смартфоном есть все самые необходимые аксессуары на первое время: прозрачный кейс, скрепка для извлечения лотка сим-карты, провод USB-A/USB-С и адаптер питания Supervooc.
Дизайн realme 12+ 5G продолжает концепцию своего старшего брата 12 Pro+. Оформление спинки — отсылка к часам премиального уровня. В разработке дизайна принимал участие часовой мастер Олливье Савелли.
Круглая площадка основной камеры отсылает нас к циферблатам. Защитное стекло получило градиентную текстуру. В ней переплелись 500 лучей, которые завораживающе переливаются на свету.
Спинка выполнена из эко-кожи. Её силиконовый материал создает шелковистое тактильное впечатление. По словам производителя, она устойчива к загрязнениям. За время недельного тестирования на поверхности не возникло каких-либо трудно удаляемых пятен. Иногда появлялись следы от рук, но они без проблем убирались мягкой салфеткой из микрофибры.
Трехмерное ромбовидное соединение создает эффект металлического текстурного ремешка. Корпус получил PVD-покрытие, которое зачастую используется в моделях премиальных часов.
Смартфон realme 12+ 5G получил, уже можно сказать, классический силуэт с прямыми гранями. Рамка глянцевая и она покрашена в тон корпус, но наиболее светлого оттенка.
На верхнем торце расположились: разъем для проводных наушников, отверстия дополнительных динамика и микрофона. Все физические элементы управления производитель разместил на правой грани. На нижнем торце размещены: комбинированный слот, который можно использовать в сценариях 2 SIM или SIM + карточка памяти microSD, разъем USB-C и отверстия основных динамика и микрофона.
Габариты смартфона составляют 163 x 75,5 x 7,9 мм, а вес при этом — всего 190 г. Гаджет получился довольно легким, учитывая диагональ его экрана. Корпус получил степень защиты IP54, а это означает, что устройство не боится дождя или пролитой на него воды.
ЭкранСмартфон realme 12+ 5G оснащается 6,67-дюймовым Amoled-экраном с частотой обновления 120 Гц и показателем пиковой яркости 2000 нит. Дисплей занимает 92,65% площади передней панели.
Смартфон оснащен технологией определения воды на экране. Комбинируя данные сканирования дисплея, он может определить, есть ли на нем вода или касание пальцем. При обнаружении воды с помощью алгоритмов фантомные нажатия игнорируются. Если обнаружены касания мокрыми пальцами и капли воды, то влияние воды уменьшается с помощью алгоритмов, что повышает точность сенсорного ввода.
Запаса яркости хватает для всех сценариев использования устройства. С экраном комфортно взаимодействовать в помещении и на улице при любом освещении. Есть возможность настройки цветопередачи под свои индивидуальные предпочтения. Для этого имеются четыре пресета и шкала цветовой температуры.
Также вы сможете регулировать частоту обновления экрана с помощью трех опций: автовыбор, стандартная (60 Гц) и высокая (90 Гц).
ПроизводительностьЗа производительность в смартфоне realme 12+ 5G отвечает процессор MediaTek Dimensity 7050, который выполнен на 6-нм техпроцессе. Чип зарекомендовал себя хорошим балансом между мощностью и энергопотреблением.
В смартфоне очень большой запас памяти. Ёмкость накопителя составляет 512 ГБ — этого хватит с головой для всех повседневных задач, включая активную съемку видеороликов. К примеру, хранилище такого объема хватит примерно для 120 000 музыкальных треков среднего качества.
Производитель установил в смартфон 12 ГБ оперативной памяти. Самое интересное, что с помощью технологии динамического расширения памяти DRE можно расширить этот объем еще на 12 ГБ за счет свободного места накопителя. Таким образом в итоге можно получить 24 ГБ ОЗУ.
Мы протестировали realme 12+ 5G в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. С результатами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже:
Смартфон из коробки работает на Android 14 с фирменной оболочкой realme UI 5. У неё легкий и чистый интерфейс.
Запаса мощности хватает для всех повседневных задач. При необходимости можно погонять в игры уровня Call of Duty Mobile на умеренных настройках.
КамераВ качестве основного модуля realme 12+ 5G получил сенсор Sony LYT-600 с разрешением 50 МП, размером 1/1.95" и оптической стабилизацией. Смартфон поддерживает 2Х внутрисенсорный зум, который используя несколько снимков центральной частью модуля и объединяя их позволяет получать кадры без потери качества с портретным эквивалентным фокусным расстоянием 52мм.
Основной датчик выдает приятную и контрастную картинку практически во всех условиях освещения. Снимки получаются хорошо детализированными. Также стоит похвалить довольно точный баланс белого.
Ширик:
Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП.
Автономная работаАвтономную работу смартфону обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч. Неоднократно подчеркивал во всех предыдущих обзорах, что такой номинал — минимальный стандарт для 2024 года.
В комплекте идет адаптер питания Supervooc мощностью 67 Вт. Он способен зарядить батарею от 0 до 100% в среднем за 49 минут.
Что в итоге
Основные преимущества смартфона: плавный AMOLED-дисплей, большой запас памяти, основная камера на 50 МП и очень быстрая зарядка. Всё это упаковано в необычный дизайн — особенно меня порадовал приятнейший зеленый оттенок. В качестве некоего бонуса стоит отметить поддержку карт памяти, степень защиты IP54 и разъем для проводных наушников.
Среди недостатков отмечу: макрокамеру на 2 МП. Можно было бы спокойно обойтись без модуля. Также хотелось бы видеть меньше предустановленного софта. Благо, что большинство можно спокойно удалить штатными средствами операционки.
В конечном итоге получаем крепкий и сбалансированный смартфон. А самое интересное, что при всех его преимуществах производителю удалось удержать ценник на приемлемом уровне.
Узнать стоимость и приобрести смартфон realme 12+ 5G
Реклама
ООО "РМ КОММЬЮНИКЕЙШН"
ИНН 7703474590
erid F7NfYUJCUneLs1ZoLTCx