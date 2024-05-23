realme 12+ 5G и realme 12 5G поступили в продажу в России

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realme 12+ 5G — 8/256 ГБ — от 29 999 рублей;

realme 12+ 5G — 12/512 ГБ — от 34 999 рублей;

realme 12 5G — 8/256 ГБ — 22 999 рублей.

Компания realme объявила о старте продаж двух новых среднебюджетных смартфонов realme 12+ 5G и realme 12 5G в России. Девайсы могут похвастаться высокой производительностью, хорошими камерами и уникальным дизайном.realme 12+ 5G получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 2000 нит. За производительность отвечает чипсет MediaTek Dimensity 7050 с 8/12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти.На задней панели расположены три камеры: основная на 50 Мп, сверхширик на 8 Мп и макро на 2 Мп. Разрешение селфи-камеры — 16 Мп.Среди прочих особенностей realme 12+ 5G — аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки SUPERVOOC мощностью 67 Вт, стереодинамики с сертификацией Hi-Res Audio, NFC, подэкранный сканер отпечатков пальцев и влагозащита IP54.realme 12 5G оснащён 6,72-дюймовым LCD-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Внутри установлен чипсет MediaTek Dimensity 6100+ с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.Младшая модель серии предлагает две камеры на задней панели с основным модулем на 108 Мп с 3-кратным внутрисенсорным зумом и датчиком глубины на 2 Мп. Также смартфон получил фронталку на 8 Мп.Кроме того, realme 12 5G оборудован батареей ёмкостью 5000 мАч с зарядкой SUPERVOOC мощностью 45 Вт, стереодинамиками с режимом повышенной громкости и сканером отпечатков пальцев в кнопке питания.Дизайн обоих устройств серии realme 12 вдохновлен премиальными часами. Новинки уже доступны у местных ритейлеров по следующим ценам: