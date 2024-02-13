Обзор смартфона realme C67: одна из лучших камер в своем классе

Бренд realme выпустил в России свою новинку в популярной серии C — realme C67. Среди основных преимуществ смартфона: камера на 108 Мп с внутрисенсорным зумом, впервые для серии процессор Snapdragon, обновленная мини-капсула, стереодинамики, защита от брызг, а также экран без пластиковой вставки. Обо всём по порядку и с подробностями в нашем новом обзоре.
Комплектация и дизайнПроизводитель не изменяет своему подходу к упаковке и комплектации устройств. В фирменной коробке желтого цвета: смартфон, прозрачный чехол, провод USB-C, инструмент для извлечения лотка сим-карты, адаптер питания и документация.
Ко мне на тест заехал realme C67 в цвете «Черный камень». Расцветка получилась интересной. Спинка на свету переливается и слегка уходит в оттенок зеленого хаки. Специальная текстура буквально сияет под лучами солнца, поэтому даже, казалось бы, вполне консервативная расцветка становится яркой.
Задняя поверхность изготавливается из матового пластика. Он радует своей практичностью, поскольку не собирает отпечатков пальцев. Участок спинки под площадку основной камеры решили дополнительно подчеркнуть глянцевой поверхностью.
Камерный модуль стал лаконичнее — объективы расположены вертикально. На мой взгляд, такая компоновка наиболее оптимальная. В тестовом образце рамки отверстий объективов и подиума основной камеры получили окантовку золотистого цвета. Мне такие решения не очень нравится, но в ситуации с расцветкой все выглядит органично.
Грани смартфона также изготовлены из пластика. Они прямые, но на углах получили легкое закругление. Благодаря этому решению смартфон приятно лежит в руке.
Все физические элементы управления, включая кнопку блокировки со встроенным сканером отпечатка пальца, вынесены на правую грань. К слову о дактилоскопическом сенсоре, он точный и быстрый. На левой грани разместился в верхней части комбинированный слот для симок и карты памяти. Здесь обошлось без компромиссов. В слот можно одновременно установить две сим-карты и карточку памяти microSD объемом до 2 ТБ.
На нижнем торце расположились: разъем 3,5 мм для проводных наушников, порт USB-С, а также отверстия основных динамика и микрофона. На верхнем размещено только отверстие дополнительного динамика.
Габариты смартфона составляют 75,4 × 164,6 × 7,6 мм, а вес — 185. При довольно крупном экране гаджет не ощущается громоздкой лопатой. Корпус получил степень защиты IP54 — первую в С серии — не боится брызг воды.
Камера: впервые 108 МП в серии CСмартфон оснащается системой основной камеры, которая состоит из главного датчика на 108 МП с сенсором от Samsung и вспомогательным 2-мегапиксельным сенсором. Наконец-то realme перестали «утыкивать» доступные устройства объективами-затычками для количества. На мой взгляд, очень грамотное решение — сосредоточиться на основном сенсоре.
Снимки на основную камеру радуют естественной цветопередачей и точным балансом белого. Алгоритмы постобработки изображений отлично отрабатывают сложные сценарии, например, контровое освещение. Также стоит похвалить высокий уровень детализации.
Также смартфон вполне адекватно отрабатывает ночной режим.
В приложении камеры имеется специальный режим для уличной съемки. Не обошлось без портретного режима, позволяющего искусственно размывать фон. Любители ручных настроек отметят режим PRO. Основная камера записывает видео с максимальным разрешением 1080p и частотой 30 FPS.
Разрешение фронтальной камеры составляет 8 МП.
Экран и звук: наконец-то стереодинамикиСмартфон оснащается 6,72-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2400 × 1080. Между дисплеем отсутствует пластиковая вставка. Обычно это решение применяется только в премиальных моделях смартфонов из-за высокой стоимости и сложности процесса сборки. Отсутствие пластиковой вставки позволяет экрану не выступать над рамкой, что придает смартфону более премиальный внешний вид и усиливает защиту от пыли и брызг. Запас яркости оптимален — читаемость сохраняется в помещении и на улице. Углы обзора хорошие, картинка не искажается при сильных отклонениях.
Цветопередача порадовала естественными оттенками и тонами. Впрочем, этот параметр можно настроить под себя. Для этого имеются две предустановки и шкала цветовой температуры.
Смартфон получил стереодинамики, а эта особенность не часто радует категории доступных устройств. Дополнительный динамик — это определенный плюс. Благодаря этому решению звучание не перекрывается во время игр. Да и просматривать видеоконтент намного приятнее. Звучит realme C67 громко и чисто.
Железо и производительность: всё очень хорошоВ качестве аппаратной платформы используется 6-нм процессор Snapdragon 685, а это еще одно весомое преимущество, учитывая прайс смартфона. Что касается памяти, в моей тестовой конфигурации установлены 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4X) и накопитель на 256 ГБ (eMMC 5.1).
За счет свободного места хранилища мощно дополнительно прокачать оперативку на 8 ГБ и получить в итоге 16 ГБ. Учитывая наличие возможности расширения хранилища с помощью microSD объемом до 2 ТБ, получаем вполне оптимальную ёмкость накопителя. Такого запаса хватит на хранение семейного архива, развлекательного контента, а также на загрузку тяжелых игр и приложений.
Запустил на смартфоне бенчмарки AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test. С результатами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.
Операционка работает шустро, все приложения запускаются быстро. Что касается игр, в Genshin Impact погонять на максималках вряд ли получится, а вот комфортно поиграть в хорошо оптимизированные проекты, например PUBG, вполне можно на средних настройках.
Производитель прокачал функциональность своей мини-капсулы — это такой аналог «динамического островка». Интересно наблюдать, как realme развивает эту особенность. Теперь мини-капсула умеет отображать:
- Состояние батареи — отображает низкий заряд и процесс зарядки
- Воспроизведение — показывает сведения о текущей композиции и позволяет переключать треки свайпами
- События — информация о запланированных делах
- Погода — показывает прогноз
- Расход трафика
- Статистика шагов и пройденного расстояния
Автономность: стандарт
Смартфон оборудован аккумулятором на 5000 мАч. В 2024 году это минимальный стандарт. Ждать чего-то сверхъестественного не стоит — устройство в повседневном режиме использования отрабатывает привычный сценарий с зарядкой 1 раз в сутки.
Максимальная поддерживаемая мощность быстрой зарядки — 33 Вт. Как раз такой адаптер идет в комплекте.
Впечатления: дебют важных параметров для серии
К выходу этого обзора стоимость базовой конфигурации realme C67 (6/128 ГБ) составляет 15 999 р., а конфиг из обзора (8/256 ГБ) обойдется всего в 17 999 р. Естественно я рекомендую рассматривать к покупке второй вариант, поскольку разница составляет всего 2 000 рублей, но зато вы не будете загонять себя в гигабайтные рамки.
В остальном у нас на руках смартфон, который внезапно смог отличиться в доступном сегменте камерой. Мне показалось, что сейчас это, как минимум, одно из лучших предложений в ценовом диапазоне. Среди важных преимуществ стоит отметить проверенный чип Snapdragon 685, стереодинамики, защиту от брызг, хороший экран, возможность расширения оперативки и накопителя с помощью карточек памяти. Всё это становится буквально дебютом для модельного ряда.
Что касается недостатков, учитывая прайс смартфона, их попросту нет. В сухом остатке получаем, что realme в очередной раз избавляется от компромиссов и заметно прокачивает C-серию.
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