Обзор realme Book Prime: мощный ноутбук с жидкостной системой охлаждения

Внешний вид и комплектация

Экран

Устройства ввода

Производительность

Автономность

Звук и веб-камера

Технические характеристики

Процессор : четырехъядерный Intel Core i5-11320Н 11-го поколения с тактовой частотой 3,2 ГГц и до 4,5 ГГц в режиме Turbo Boost

: четырехъядерный Intel Core i5-11320Н 11-го поколения с тактовой частотой 3,2 ГГц и до 4,5 ГГц в режиме Turbo Boost Графика : Intel Iris Xe Graphics

: Intel Iris Xe Graphics Оперативная память : двухканальная 16 ГБ LPDDR4x с частотой 4266 МГц

: двухканальная 16 ГБ LPDDR4x с частотой 4266 МГц Хранилище : твердотельный накопитель 512 ГБ PCIe

: твердотельный накопитель 512 ГБ PCIe Экран : 14 дюймов, IPS LCD, соотношение сторон 3:2, контрастность 1500:1, разрешение 2160 × 1440, 400 нит

: 14 дюймов, IPS LCD, соотношение сторон 3:2, контрастность 1500:1, разрешение 2160 × 1440, 400 нит Wi-Fi : IEEE802.11 a/b/g/n/Wi-Fi 5/WI-FI 6, 2,4 ГГц и 5 ГГц, 2 x 2 MIMO

: IEEE802.11 a/b/g/n/Wi-Fi 5/WI-FI 6, 2,4 ГГц и 5 ГГц, 2 x 2 MIMO Bluetooth : 5.2

: 5.2 Камера : 720Р

: 720Р Порты : Thunderbolt 4, USB-C 3.2, USB-A 3.1, мини джек 3,5 мм

: Thunderbolt 4, USB-C 3.2, USB-A 3.1, мини джек 3,5 мм Аккумулятор : 54 Вт⋅ч, адаптер 65 Вт

: 54 Вт⋅ч, адаптер 65 Вт Операционная система : Windows 11

: Windows 11 Звук : 2 динамика от HARMAN

: 2 динамика от HARMAN Габариты (ДxШxВ) : 307,21 x 228,96 x 14,9 мм

: 307,21 x 228,96 x 14,9 мм Вес: 1,37 кг

В качестве вывода

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Бренд realme с завидной регулярностью для конкурентов не перестаёт радовать сбалансированными устройствами. Мы не устаём вас знакомить с новинками компании на страницах iGuides. Протестировали ноутбук realme book prime — универсальный гаджет для работы и развлечений, которому достались мощная начинка и приятный дизайн. А теперь обо всём подробнее в нашем обзоре.Ноутбук поставляется в коробке белого цвета. Комплектация следующая: адаптер питания, провод USB-С и документация.Первое, на что обращаешь внимание, доставая realme Book Prime из коробки — утонченный дизайн и компактный корпус для форм-фактора 14-дюймового ноутбука. Модель доступна в трех расцветках — серый, синий и зеленый. К нам на обзор приехал realme Book Prime синего цвета — свежий и яркий оттенок. Всегда отмечаю наличие бодрых расцветок в модельном ряду, поскольку консервативные черный и серый мне успели слегка наскучить.Корпус ноутбука изготовлен из алюминиевого сплава, который тактильно получился очень приятным. При толщине 14,9 мм весит устройство всего 1,37 кг — это по-настоящему компактное устройство, которое очень удобно брать с собой для работы вне дома.Внешний вид realme Book Prime в целом получился лаконичным, не считая дерзкой расцветки. На верхней крышке аккуратно нанесен логотип бренда. На нижней поверхности имеются резиновые ножки, которые препятствуют скольжению. Там же расположены решетки динамиков и вентиляционной системы.Ноутбук способен раскрываться на 170 градусов. Для повседневного использования в этом нет необходимости. Впрочем, у этой возможности есть одно очень важное преимущество — она позволяет настроить под себя максимально комфортный угол обзора. Из недостатков отмечу, что механизм довольно тугой — открыть крышку одной рукой не получится.realme Book Prime получил клиновидный силуэт. На левой грани размещаются два порта USB-C, один из них Thunderbolt 4. На правой разместились один USB-A и разъем 3,5 мм для подключения проводных наушников.За время тестирования ноутбук продемонстрировал качественную сборку с приятными материалами — все элементы конструкции находятся на своих местах, ничего не скрипит и не люфтит.realme Book Prime оснащается довольно крупным для категории ультрабуков 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2K (2160 × 1440) и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB (на 33%, чем у обычных ноутбуков). Последняя характеристика обеспечивает полный спектр цветов для реалистичной цветопередачи. Пиковый показатель яркости составляет 400 нит — этого вполне достаточно для комфортного использования в помещении и на улице.Вокруг дисплея очень тонкие рамки — их толщина составляет всего 5,3 мм. Полезная площадь экрана — 90%. Еще один важный параметр, который стоит упомянуть — соотношение сторон 3:2. По сравнению с привычными 16:10 оно позволяет отображать больше информации, например, в редакторах таблиц и документов. Также в таком соотношении снимает большинство профессионалов, а это означает, что фотографы смогут просматривать снимки во весь экран без черных полос сверху и снизу.Экран произвел приятные впечатления. У него приятная и естественная цветопередача, достаточный запас яркости и хорошие углы обзора. Что касается последнего, картинка сохраняет читаемость и качество оттенков даже при сильном отклонении.В верхней части справа над клавиатурой расположился сканер отпечатка пальца — он срабатывает быстро и без нареканий. Клавиатурный блок получил трехуровневую подсветку — она позволяет регулировать яркость. Ход клавиш с X-образным кронштейном составляет 1,3 мм. Он мягкий и тихий, на скорость набора текста не влияет, а также не мешает окружающим.Прямо под клавиатурой разместился довольно крупный тачпад. Его размер мне показался оптимальным. Также стоит отметить, что у тачпада гладкая и отзывчивая поверхность с поддержкой различных жестов.За производительность в realme Book Prime отвечает Intel i5-11320H 11-го поколения. Он сочетает в себе новую архитектуру Willow Cove на основе 10 нм техпроцеса SuperFin. В чип интегрирован графический процессор Intel Iris Xe. Объем оперативной памяти LPDR4 составляет 16 ГБ, а твердотельного накопителя — 512 ГБ.Важно отметить, что наилучший пользовательский опыт обеспечивает не только мощная начинка, но и эффективная система охлаждения, поскольку без неё устройство может перегреваться и сбрасывать производительность до низкого уровня. realme Book Prime — пока единственный ультрабук с жидкостной системой охлаждения и испарительной камерой, что позволяет увеличивать производительность и мощность ноутбука на 50%. Зачастую такое решение встречается только в геймерских ноутах стоимостью от 100 000 рублей и выше.Протестировал realme Book Prime в бенчмарках CrystalDiskMark и Geekbench. С результатами теста вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.Запаса производительности ноутбука вполне хватает для работы и развлечений. Я попробовал запустить League of Legends и Valorant — обе игры на средних настройках выдавали стабильный FPS. Также realme Book Prime без проблем справился с пакетной обработкой raw-фотографий в Lightroom и с монтажом простенького 4K-проекта в видеоредакторе VN.По словам производителя, время автономной работы realme Book Prime составляет 10,5 часов. Эта цифра, конечно же, очень сильно зависит от сценария использования. Мой результат в среднем 9-10 часов для режима воспроизведения видео при 50-процентной яркости экрана. Автономность в тяжелых играх составила примерно 3,5-4 часа.Комплектный адаптер на 65 Вт заряжает ноутбук от 0 до 50 процентов за 30 минут.Разрешение веб-камеры составляет 720р — для большинства актуальных моделей ультрабуков это стандарт. Её качества будет достаточно для видеозвонков и больших конференций в Zoom. Тем не менее мне, начиная с 2023 года, хотелось бы видеть в качестве стандарта Full HD разрешение.За звук отвечают два стереодинамика от HARMAN с поддержкой объемного звучания DTS. Запаса громкости достаточно для небольшой комнаты. В целом, как мне показалось, звучание realme Book Prime наилучшим образом подходит для просмотра фильмов и сериалов. Во время прослушивания музыки мне слегка не хватило низких частот.На момент публикации стоимость realme Book Prime составляет 69 990 рублей. За этот ценник можно получить вагон преимуществ, среди которых приятный дизайн с интересными расцветками, мощный процессор с жидкостным охлаждением, 14-дюймовый 2K-монитор и быстрая зарядка.Бренд realme в очередной раз доказал, что способен выжимать из вменяемой стоимости максимальный набор характеристик, а realme Book Prime — наглядный пример.