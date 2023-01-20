Обзор realme Book Prime: мощный ноутбук с жидкостной системой охлаждения

Бренд realme с завидной регулярностью для конкурентов не перестаёт радовать сбалансированными устройствами. Мы не устаём вас знакомить с новинками компании на страницах iGuides. Протестировали ноутбук realme book prime — универсальный гаджет для работы и развлечений, которому достались мощная начинка и приятный дизайн. А теперь обо всём подробнее в нашем обзоре.
Внешний вид и комплектация
Ноутбук поставляется в коробке белого цвета. Комплектация следующая: адаптер питания, провод USB-С и документация.
Первое, на что обращаешь внимание, доставая realme Book Prime из коробки — утонченный дизайн и компактный корпус для форм-фактора 14-дюймового ноутбука. Модель доступна в трех расцветках — серый, синий и зеленый. К нам на обзор приехал realme Book Prime синего цвета — свежий и яркий оттенок. Всегда отмечаю наличие бодрых расцветок в модельном ряду, поскольку консервативные черный и серый мне успели слегка наскучить.
Корпус ноутбука изготовлен из алюминиевого сплава, который тактильно получился очень приятным. При толщине 14,9 мм весит устройство всего 1,37 кг — это по-настоящему компактное устройство, которое очень удобно брать с собой для работы вне дома.
Внешний вид realme Book Prime в целом получился лаконичным, не считая дерзкой расцветки. На верхней крышке аккуратно нанесен логотип бренда. На нижней поверхности имеются резиновые ножки, которые препятствуют скольжению. Там же расположены решетки динамиков и вентиляционной системы.
Ноутбук способен раскрываться на 170 градусов. Для повседневного использования в этом нет необходимости. Впрочем, у этой возможности есть одно очень важное преимущество — она позволяет настроить под себя максимально комфортный угол обзора. Из недостатков отмечу, что механизм довольно тугой — открыть крышку одной рукой не получится.
realme Book Prime получил клиновидный силуэт. На левой грани размещаются два порта USB-C, один из них Thunderbolt 4. На правой разместились один USB-A и разъем 3,5 мм для подключения проводных наушников.
Экран
realme Book Prime оснащается довольно крупным для категории ультрабуков 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2K (2160 × 1440) и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB (на 33%, чем у обычных ноутбуков). Последняя характеристика обеспечивает полный спектр цветов для реалистичной цветопередачи. Пиковый показатель яркости составляет 400 нит — этого вполне достаточно для комфортного использования в помещении и на улице.
Вокруг дисплея очень тонкие рамки — их толщина составляет всего 5,3 мм. Полезная площадь экрана — 90%. Еще один важный параметр, который стоит упомянуть — соотношение сторон 3:2. По сравнению с привычными 16:10 оно позволяет отображать больше информации, например, в редакторах таблиц и документов. Также в таком соотношении снимает большинство профессионалов, а это означает, что фотографы смогут просматривать снимки во весь экран без черных полос сверху и снизу.
Экран произвел приятные впечатления. У него приятная и естественная цветопередача, достаточный запас яркости и хорошие углы обзора. Что касается последнего, картинка сохраняет читаемость и качество оттенков даже при сильном отклонении.
Устройства ввода
В верхней части справа над клавиатурой расположился сканер отпечатка пальца — он срабатывает быстро и без нареканий. Клавиатурный блок получил трехуровневую подсветку — она позволяет регулировать яркость. Ход клавиш с X-образным кронштейном составляет 1,3 мм. Он мягкий и тихий, на скорость набора текста не влияет, а также не мешает окружающим.
Прямо под клавиатурой разместился довольно крупный тачпад. Его размер мне показался оптимальным. Также стоит отметить, что у тачпада гладкая и отзывчивая поверхность с поддержкой различных жестов.
Производительность
За производительность в realme Book Prime отвечает Intel i5-11320H 11-го поколения. Он сочетает в себе новую архитектуру Willow Cove на основе 10 нм техпроцеса SuperFin. В чип интегрирован графический процессор Intel Iris Xe. Объем оперативной памяти LPDR4 составляет 16 ГБ, а твердотельного накопителя — 512 ГБ.
Важно отметить, что наилучший пользовательский опыт обеспечивает не только мощная начинка, но и эффективная система охлаждения, поскольку без неё устройство может перегреваться и сбрасывать производительность до низкого уровня. realme Book Prime — пока единственный ультрабук с жидкостной системой охлаждения и испарительной камерой, что позволяет увеличивать производительность и мощность ноутбука на 50%. Зачастую такое решение встречается только в геймерских ноутах стоимостью от 100 000 рублей и выше.
Протестировал realme Book Prime в бенчмарках CrystalDiskMark и Geekbench. С результатами теста вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.
Автономность
По словам производителя, время автономной работы realme Book Prime составляет 10,5 часов. Эта цифра, конечно же, очень сильно зависит от сценария использования. Мой результат в среднем 9-10 часов для режима воспроизведения видео при 50-процентной яркости экрана. Автономность в тяжелых играх составила примерно 3,5-4 часа.
Комплектный адаптер на 65 Вт заряжает ноутбук от 0 до 50 процентов за 30 минут.
Звук и веб-камера
Разрешение веб-камеры составляет 720р — для большинства актуальных моделей ультрабуков это стандарт. Её качества будет достаточно для видеозвонков и больших конференций в Zoom. Тем не менее мне, начиная с 2023 года, хотелось бы видеть в качестве стандарта Full HD разрешение.
За звук отвечают два стереодинамика от HARMAN с поддержкой объемного звучания DTS. Запаса громкости достаточно для небольшой комнаты. В целом, как мне показалось, звучание realme Book Prime наилучшим образом подходит для просмотра фильмов и сериалов. Во время прослушивания музыки мне слегка не хватило низких частот.
Технические характеристики
- Процессор: четырехъядерный Intel Core i5-11320Н 11-го поколения с тактовой частотой 3,2 ГГц и до 4,5 ГГц в режиме Turbo Boost
- Графика: Intel Iris Xe Graphics
- Оперативная память: двухканальная 16 ГБ LPDDR4x с частотой 4266 МГц
- Хранилище: твердотельный накопитель 512 ГБ PCIe
- Экран: 14 дюймов, IPS LCD, соотношение сторон 3:2, контрастность 1500:1, разрешение 2160 × 1440, 400 нит
- Wi-Fi: IEEE802.11 a/b/g/n/Wi-Fi 5/WI-FI 6, 2,4 ГГц и 5 ГГц, 2 x 2 MIMO
- Bluetooth: 5.2
- Камера: 720Р
- Порты: Thunderbolt 4, USB-C 3.2, USB-A 3.1, мини джек 3,5 мм
- Аккумулятор: 54 Вт⋅ч, адаптер 65 Вт
- Операционная система: Windows 11
- Звук: 2 динамика от HARMAN
- Габариты (ДxШxВ): 307,21 x 228,96 x 14,9 мм
- Вес: 1,37 кг
В качестве вывода
На момент публикации стоимость realme Book Prime составляет 69 990 рублей. За этот ценник можно получить вагон преимуществ, среди которых приятный дизайн с интересными расцветками, мощный процессор с жидкостным охлаждением, 14-дюймовый 2K-монитор и быстрая зарядка.
Бренд realme в очередной раз доказал, что способен выжимать из вменяемой стоимости максимальный набор характеристик, а realme Book Prime — наглядный пример.
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