Обзор realme Book Prime: мощный ноутбук с жидкостной системой охлаждения

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
realme Book Prime

Бренд realme с завидной регулярностью для конкурентов не перестаёт радовать сбалансированными устройствами. Мы не устаём вас знакомить с новинками компании на страницах iGuides. Протестировали ноутбук realme book prime — универсальный гаджет для работы и развлечений, которому достались мощная начинка и приятный дизайн. А теперь обо всём подробнее в нашем обзоре.

Внешний вид и комплектация

realme Book Prime

Ноутбук поставляется в коробке белого цвета. Комплектация следующая: адаптер питания, провод USB-С и документация.

realme Book Prime

Первое, на что обращаешь внимание, доставая realme Book Prime из коробки — утонченный дизайн и компактный корпус для форм-фактора 14-дюймового ноутбука. Модель доступна в трех расцветках — серый, синий и зеленый. К нам на обзор приехал realme Book Prime синего цвета — свежий и яркий оттенок. Всегда отмечаю наличие бодрых расцветок в модельном ряду, поскольку консервативные черный и серый мне успели слегка наскучить.

realme Book Prime

Корпус ноутбука изготовлен из алюминиевого сплава, который тактильно получился очень приятным. При толщине 14,9 мм весит устройство всего 1,37 кг — это по-настоящему компактное устройство, которое очень удобно брать с собой для работы вне дома.

realme Book Prime

Внешний вид realme Book Prime в целом получился лаконичным, не считая дерзкой расцветки. На верхней крышке аккуратно нанесен логотип бренда. На нижней поверхности имеются резиновые ножки, которые препятствуют скольжению. Там же расположены решетки динамиков и вентиляционной системы.

realme Book Prime

Ноутбук способен раскрываться на 170 градусов. Для повседневного использования в этом нет необходимости. Впрочем, у этой возможности есть одно очень важное преимущество — она позволяет настроить под себя максимально комфортный угол обзора. Из недостатков отмечу, что механизм довольно тугой — открыть крышку одной рукой не получится.

realme Book Prime

realme Book Prime получил клиновидный силуэт. На левой грани размещаются два порта USB-C, один из них Thunderbolt 4. На правой разместились один USB-A и разъем 3,5 мм для подключения проводных наушников.
За время тестирования ноутбук продемонстрировал качественную сборку с приятными материалами — все элементы конструкции находятся на своих местах, ничего не скрипит и не люфтит. 

Экран

realme Book Prime

realme Book Prime оснащается довольно крупным для категории ультрабуков 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2K (2160 × 1440) и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB (на 33%, чем у обычных ноутбуков). Последняя характеристика обеспечивает полный спектр цветов для реалистичной цветопередачи. Пиковый показатель яркости составляет 400 нит — этого вполне достаточно для комфортного использования в помещении и на улице.

realme Book Prime

Вокруг дисплея очень тонкие рамки — их толщина составляет всего 5,3 мм. Полезная площадь экрана — 90%. Еще один важный параметр, который стоит упомянуть — соотношение сторон 3:2. По сравнению с привычными 16:10 оно позволяет отображать больше информации, например, в редакторах таблиц и документов. Также в таком соотношении снимает большинство профессионалов, а это означает, что фотографы смогут просматривать снимки во весь экран без черных полос сверху и снизу.

realme Book Prime

Экран произвел приятные впечатления. У него приятная и естественная цветопередача, достаточный запас яркости и хорошие углы обзора. Что касается последнего, картинка сохраняет читаемость и качество оттенков даже при сильном отклонении.

Устройства ввода

realme Book Prime

В верхней части справа над клавиатурой расположился сканер отпечатка пальца — он срабатывает быстро и без нареканий. Клавиатурный блок получил трехуровневую подсветку — она позволяет регулировать яркость. Ход клавиш с X-образным кронштейном составляет 1,3 мм. Он мягкий и тихий, на скорость набора текста не влияет, а также не мешает окружающим.

realme Book Prime

Прямо под клавиатурой разместился довольно крупный тачпад. Его размер мне показался оптимальным. Также стоит отметить, что у тачпада гладкая и отзывчивая поверхность с поддержкой различных жестов.

Производительность

realme Book Prime

За производительность в realme Book Prime отвечает Intel i5-11320H 11-го поколения. Он сочетает в себе новую архитектуру Willow Cove на основе 10 нм техпроцеса SuperFin. В чип интегрирован графический процессор Intel Iris Xe. Объем оперативной памяти LPDR4 составляет 16 ГБ, а твердотельного накопителя — 512 ГБ.

realme Book Prime

Важно отметить, что наилучший пользовательский опыт обеспечивает не только мощная начинка, но и эффективная система охлаждения, поскольку без неё устройство может перегреваться и сбрасывать производительность до низкого уровня. realme Book Prime — пока единственный ультрабук с жидкостной системой охлаждения и испарительной камерой,  что позволяет увеличивать производительность и мощность ноутбука на 50%.  Зачастую такое решение встречается только в геймерских ноутах стоимостью от 100 000 рублей и выше.

Протестировал realme Book Prime в бенчмарках CrystalDiskMark и Geekbench. С результатами теста вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.
Запаса производительности ноутбука вполне хватает для работы и развлечений. Я попробовал запустить League of Legends и Valorant — обе игры на средних настройках выдавали стабильный FPS. Также realme Book Prime без проблем справился с пакетной обработкой raw-фотографий в Lightroom и с монтажом простенького 4K-проекта в видеоредакторе VN.

Автономность

realme Book Prime

По словам производителя, время автономной работы realme Book Prime составляет 10,5 часов. Эта цифра, конечно же,  очень сильно зависит от сценария использования. Мой результат в среднем 9-10 часов для режима воспроизведения видео при 50-процентной яркости экрана. Автономность в тяжелых играх составила примерно 3,5-4 часа.

Комплектный адаптер на 65 Вт заряжает ноутбук от 0 до 50 процентов за 30 минут.

Звук и веб-камера

realme Book Prime

Разрешение веб-камеры составляет 720р — для большинства актуальных моделей ультрабуков это стандарт. Её качества будет достаточно для видеозвонков и больших конференций в Zoom. Тем не менее мне, начиная с 2023 года, хотелось бы видеть в качестве стандарта Full HD разрешение.

За звук отвечают два стереодинамика от HARMAN с поддержкой объемного звучания DTS. Запаса громкости достаточно для небольшой комнаты. В целом, как мне показалось, звучание realme Book Prime наилучшим образом подходит для просмотра фильмов и сериалов. Во время прослушивания музыки мне слегка не хватило низких частот.

Технические характеристики

realme Book Prime
  • Процессор: четырехъядерный Intel Core i5-11320Н 11-го поколения с тактовой частотой 3,2 ГГц и до 4,5 ГГц в режиме Turbo Boost
  • Графика: Intel Iris Xe Graphics
  • Оперативная память: двухканальная 16 ГБ LPDDR4x с частотой 4266 МГц
  • Хранилище: твердотельный накопитель 512 ГБ PCIe
  • Экран: 14 дюймов, IPS LCD, соотношение сторон 3:2, контрастность 1500:1, разрешение 2160 × 1440, 400 нит
  • Wi-Fi: IEEE802.11 a/b/g/n/Wi-Fi 5/WI-FI 6, 2,4 ГГц и 5 ГГц, 2 x 2 MIMO
  • Bluetooth: 5.2
  • Камера: 720Р
  • Порты: Thunderbolt 4, USB-C 3.2, USB-A 3.1, мини джек 3,5 мм
  • Аккумулятор: 54 Вт⋅ч, адаптер 65 Вт
  • Операционная система: Windows 11
  • Звук: 2 динамика от HARMAN
  • Габариты (ДxШxВ): 307,21 x 228,96 x 14,9 мм
  • Вес: 1,37 кг

В качестве вывода

realme Book Prime

На момент публикации стоимость realme Book Prime составляет 69 990 рублей. За этот ценник можно получить вагон преимуществ, среди которых приятный дизайн с интересными расцветками, мощный процессор с жидкостным охлаждением, 14-дюймовый 2K-монитор и быстрая зарядка.

Бренд realme в очередной раз доказал, что способен выжимать из вменяемой стоимости максимальный набор характеристик, а realme Book Prime — наглядный пример.

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Комментарии

Chimone Arika
+141
Chimone Arika
Интересно в разборе глянуть, как реализовали идею с водяным охлаждением
33 минуты назад
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