Обзор TECNO MEGABOOK T1: ноутбук для работы может выглядеть так!

Мы уже успели как следует познакомиться со смартфонами бренда TECNO. Как правило, это сбалансированные устройства с максимально выверенным соотношением между стоимостью и набором характеристик. Теперь настало время ознакомиться с первым ноутбуком от TECNO. Мы протестировали MEGABOOK T1 и попробовали разобраться, получилось ли у производителя применить свою успешную практику к ноутбукам.
ДизайнК нам на обзор приехал TECNO MEGABOOK T1 в серебристой расцветке. На первый взгляд может показаться, что в коробке лежит привычный ноутбук в минималистичном дизайне. Динамики внешнему виду добавляет нанесение наименования модельного ряда на крышке. Выглядит такое решение всегда по-разному. Если смотреть в упор — перед нами ноутбук с лаконичным силуэтом, а под углом — орнамент начинает заигрывать со светом. Получилось интересно, но в то же время без излишеств.
На нижней поверхности разместились отверстия системы охлаждения и противоскользящие ножки. На левой грани производитель расположил два порта USB-C, HDMI и USB-A, а на правой — два USB-A, разъем для подключения проводных наушников и слот для карточек памяти microSD. Солидный набор портов намекает, что перед нами устройство в первую очередь для работы и только после для развлечений. К слову, нехватка разъемов во время тестирования не возникла.
В целом корпус TECNO MEGABOOK T1 производит приятные впечатления качественного устройства с хорошей сборкой. Стоит отметить, что он в меру легкий для 15-дюймового форм-фактора. Вес ноутбука составляет всего 1,48 кг при толщине корпуса 14,8 мм.
Серебристая расцветка обладает важным негласным преимуществом — она практически не собирает отпечатков рук. За целый день использования следов на корпусе не видно, поэтому носить постоянно с собой микрофибру не придется.
ЭкранДиагональ дисплея очень важна, если ноутбук ваш основной рабочий инструмент и вы не используете внешний монитор. TECNO MEGABOOK T1 оснащается универсальным, на мой взгляд, 15,4-дюймовым экраном с разрешением 1920 × 1080 и соотношением сторон 16:9. Производитель заявляет наличие сертификация TÜV Eye Comfort, что говорит о сниженной нагрузке на зрение. Также отметим 100-процентный охват цветовой палитры sRGB — важная характеристика для пользователей, которые работают с фотографией.
По словам производителя, пиковый показатель яркости составляет 350 нит — этого достаточно для комфортной работы в помещении. А вот под ярким солнцем поработать не получится, придется поискать какой-нибудь навес, например, летнее кафе.
По бокам дисплея довольно тонкие рамки, а под ним нанес логотип бренда. В верхнюю рамку встроена веб-камера с разрешением 2 МП. При необходимости ее можно закрыть шторкой — еще один приятный бонус.
Экран TECNO MEGABOOK T1 оставил приятные впечатления своей спокойной и естественной цветопередачей. Еще заслуживает внимание возможность ноутбука раскрываться на 180 градусов. Таким образом пользователи смогут подобрать для себя наиболее комфортный угол обзора.
Устройства вводаНоутбук оснащен полноразмерной клавиатурой мембранного типа с полноценным цифровым блоком. Благодаря этому удобно работать с большим объемом числовым данных. У клавиш в меру приятный мягкий ход. Расстояние между кнопками оптимальное — на скорость набора не влияет.
У клавиатуры имеется подсветка с четырьмя уровнями яркости. Над клавиатурным блоком справа расположена кнопка питания со встроенным сканером отпечатка пальца. Сенсор работает шустро и без нареканий.
Прямо под клавиатурой разместился довольно крупный тачпад. Нажатие на нижние углы имитирует клики по клавишам мыши. У тачпада приятная матовая поверхность, по которой очень хорошо скользят пальцы.
Производительность и звукЗа производительность в моем тестовом образце отвечает процессор Intel Core i5-1035G1 с частотой 1 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 512 ГБ (есть возможность расширения с помощью дополнительного слота M2). Я погонял TECNO MEGABOOK T1 по самым основным бенчмаркам — с результатами вы сможете ознакомиться на скриншотах ниже.
Сразу стоит отметить, что TECNO MEGABOOK T1 — не игровой ноутбук. Впрочем, на нем все же получится запустить простенькие казуалки, как, например, недавно вышедшую Temple of Snek.
Система охлаждения адекватно справляется на пиковых нагрузках. В повседневных сценариях она практически не слышна и напоминала о себе только во время бенчмарков.
Звучание у TECNO MEGABOOK T1 довольно приличное. Для этого имеется два динамика с фирменной настройкой и поддержкой DTS. Для комфортного прослушивания музыки не хватает низких частот, а вот для подкастов и просмотров фильмов встроенной акустики вполне достаточно.
АвтономностьПо словам производителя, встроенный аккумулятор обеспечивает до 17,5 часа автономной работы. На деле конечно же этот показатель очень сильно варьируется и зависит от сценария использования. Впрочем, заявленных 17 часов можно добиться в размеренном режиме, если приглушить подсветку. Если ни в чем себя не ограничивать, то при работе с офисными приложениями, просмотре сайтов и фоновом прослушивании музыки из потоковых сервисов вполне реально добиться 11-12 часов автономной работы. В большинстве случаев этого более чем достаточно.
Заряжается ноутбук от комплектного GaN-адаптера мощностью 65 Вт. Подчеркну, что по сравнению с привычными адаптерами он значительно меньше — не займет много места в повседневном рюкзаке, да и при желании его можно просто положить в карман. От 0 до 50% комплектным адаптером Megabook T1 заряжается примерно за 1 ч. 20 м.
Технические характеристики
- Экран: 15,6 дюйма, 1920×1080, IPS, 60 Гц
- Процессор: Intel Core i5-1035G1
- Видеокарта: Intel UHD Graphics G1 (интегрированная)
- ОЗУ: 16 ГБ LPDDR4
- Хранилище: SSD 512 ГБ
- Wi-Fi: 802.11ac
- Bluetooth: 5.1
- Разъемы: 2 × USB 3.0 Type-A, USB 3.1 Type-A, 2 × USB 3.1 Type-C, HDMI 2.0, 3,5 мм аудио, слот для microSD
- Веб-камера: 1080p с 30 FPS
- Микрофон: двойной с электронной системой шумоподавления
- Аккумулятор: 70 Вт·ч с поддержкой быстрого GaN-адаптера мощностью 65 Вт
Впечатления
Стоимость конфигурации из обзора составляет 45 990 рублей. Что можно сказать, подводя итог? Как нам показалось, у TECNO вполне удачно получилось зайти в категорию ноутбуков. MEGABOOK T1 получил приятный силуэт (минималистичный, но не скучный), большой набор портов и оптимальный запас памяти. Также в преимущества запишем: металлический корпус, довольно компактные габариты для 15-дюймового форм-фактора и достойный запас автономности.
В 2022 году мы видели, как TECNO прощупывала сначала доступный сегмент смартфонов, а затем буквально выстрелила моделью предфлагманского уровня. Учитывая этот сценарий, теперь ожидаем от бренда выход в ниши ультрабуков и геймерских устройств.