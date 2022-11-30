Обзор смартфона Tecno Pova Neo 2: доступный долгожитель с приятным дизайном

В доступном сегменте смартфонов есть особенная категория устройств-долгожителей. Такие гаджеты комплектуются аккумуляторами с ёмкостью от 6 000 мАч. У них есть одна неприятная особенность — внешний вид. Производители как будто соревнуются, кто из них сделает очередного долгожителя страшнее.
Бренд Tecno решил не участвовать в этих бессмысленных соревнованиях и выпустил смартфон Pova Neo 2 с батареей на 7 000 мАч и приятным дизайном. Помимо этого новинка получила еще ряд интересных преимуществ, о которых вы узнаете из нашего обзора.
О дизайнеTecno Pova Neo 2 получил преемственность в дизайне. Ранее мы вас знакомили со старшей моделью Tecno Pova 4 Pro — если поставить рядом оба устройства, то сразу становится понятно, что они из одного модельного ряда, а различает их набор характеристик.
Tecno Pova Neo 2 доступен в трех расцветках: синий, серый и черный. Все смотрятся интересно. Впрочем, нужно отметить модель черного цвета, которая получила яркий оранжевый акцент на спинке под модулем основной камеры. Остальные две расцветки смотрятся наиболее сдержано.
Спинка изготовлена из глянцевого пластика. В левом верхнем углу расположился модуль основной камеры с двумя объективами, который уже успел стать визитной карточкой линейки Pova этого года.
Tecno Pova Neo 2 получил довольно крупный корпус благодаря большим аккумулятору и дисплею. Его габариты составляют 170,86 × 77,79 × 9,63 мм. Это важно учитывать, поскольку такой аппарат подойдет не всем.
На левой грани устройства расположился комбинированный лоток для двух симок и карты памяти microSD. На правой все физические кнопки — качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана со встроенным сканером отпечатка пальца, который, к слову, работает быстро и точно.
Об удобстве использованияTecno Pova Neo 2 — доступный смартфон, тем не менее, производитель не пошел на компромиссы. Так, например, устройство в дополнение к разъему 3,5 мм получило еще и стереодинамики. Вроде бы мелочь, а игры и просмотр видео становятся на порядок приятнее.
Также не обошлось без модуля NFC, который можно использовать для бесконтактной оплаты. Я для этого использовал приложение MIR Pay.
Отдельно отмечу бодрую комплектацию. Приобретая Tecno Pova Neo 2 не стоит беспокоиться о покупке дополнительных аксессуаров первой необходимости. Вместе со смартфоном в коробку производитель положил силиконовый чехол, защитную плёнку и адаптер питания.
Буквально несколько слов о комфорте использования одной рукой. Во время тестирования габариты Tecno Pova Neo 2 не вызвали у меня трудностей, но перед покупкой это смартфона я бы порекомендовал ознакомиться с ним вживую.
О дисплееTecno Pova Neo 2 оснащается 6,82-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1640 × 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В верхней его части по центру расположено круглое отверстие фронтальной камеры.
Картинка получается очень плавной. Также отмечу естественную цветопередачу без сильных искажений в сторону насыщенности оттенком. Запаса яркости хватает почти для всех повседневных сценариев применения.
О производительностиВ основе Tecno Pova Neo 2 восьмиядерный процессор MediaTek Helio G85. Что касается памяти, смартфон доступен в трех различных конфигурациях, у нас в обзоре максимальная — 6/128 ГБ. В качестве приятного бонуса имеется возможность расширения ОЗУ за счет свободного места накопителя. Объем хранилища также можно прокачать с помощью карточек microSD.
Если говорить о производительности в целом, то не стоит забывать, что Tecno Pova Neo 2 — доступный смартфон. С обычными повседневными задачами он справляется без проблем и с легкостью потянет игры среднего уровня. В бенчмарке AnTuTu устройство набирает более 213 000 баллов.
Устройство прямо из коробки работает Android 12 с фирменной оболочкой HiOS. Она довольно плавная, выглядит лаконично и в меру функциональна.
О камерахВ качестве основного модуля камеры Tecno Pova Neo 2 получил систему из двух сенсоров. Разрешение основного составляет 16 МП, а второй выступает в качестве вспомогательного для алгоритмов искусственного интеллекта. К примеру, они используются для отделения объекта от фона в портретном режиме.
При хорошем дневном освещении смартфон выдаёт довольно хорошие кадры с естественной цветопередачей. Баланс белого не заваливается. Также отмечу хорошую детализацию. Во всех сценариях рекомендую включить функцию HDR — с ней динамический диапазон получается заметно шире.
Основная камера записывает видео в максимальном разрешении 2K. Качества хватит для записи простеньких роликов в сторис или для их отправки друзьям в мессенджеры.
Разрешение фронтальной камеры составляет 8 МП. Есть одна очень приятная особенность — в верхней рамке над экраном спряталась светодиодная вспышка. Её можно использовать для селфи в условиях с недостаточным освещением. Так снимки получатся естественнее в отличие от подсветки белым экраном.
Об автономностиНапомню, Tecno Pova Neo 2 оснащается аккумулятором на 7 000 мАч. В обычном повседневном сценарии смартфон на 100-процентной зарядке живет без проблем двое суток. Этот показатель можно значительно продлить при необходимости, например, если снизить частоту обновления экрана.
Мощность комплектного зарядного устройства составляет 18 Вт. Для батареи с такой ёмкостью хотелось бы адаптера и помощнее. На зарядку от 0 до 100% смартфону необходимо около трех часов.
О технических характеристиках
- Процессор: Helio G85
- Дисплей: 6,82" HD+ с частотой обновления 90 Гц
- Максимальная конфигурация памяти: 6/128 ГБ
- Габариты: 170,86 × 77,79 × 9,63 мм
- Аккумулятор: 7 000 мАч с зарядкой 18 Вт в комплекте
- Операционная система: Android 12
- Основная камера: 16 МП
- Фронтальная камера: 8 МП
О впечатлениях
Не перестаю хвалить бренд Tecno за способность выжать максимум из ценового диапазона устройства. Pova Neo 2 — не исключение. С его набором преимуществ будет довольно сложно найти адекватного конкурента в пределах той же стоимости.
Подводя итог хочется еще раз отметить аккумулятор на 7 000 мАч, крупный дисплей, необычный внешний вид, достойный запас памяти и наличие модуля NFC для бесконтактной оплаты. Таким образом получился интересный долгожитель для повседневных сценариев, которые предполагают просмотр контента и общение.