Обзор смартфона Tecno Pova Neo 2: доступный долгожитель с приятным дизайном

О дизайне

Об удобстве использования

О дисплее

О производительности

О камерах

Об автономности

О технических характеристиках

Процессор: Helio G85

Дисплей: 6,82" HD+ с частотой обновления 90 Гц

Максимальная конфигурация памяти: 6/128 ГБ

Габариты: 170,86 × 77,79 × 9,63 мм

Аккумулятор: 7 000 мАч с зарядкой 18 Вт в комплекте

Операционная система: Android 12

Основная камера: 16 МП

Фронтальная камера: 8 МП

О впечатлениях

Не перестаю хвалить бренд Tecno за способность выжать максимум из ценового диапазона устройства. Pova Neo 2 — не исключение. С его набором преимуществ будет довольно сложно найти адекватного конкурента в пределах той же стоимости.





Подводя итог хочется еще раз отметить аккумулятор на 7 000 мАч, крупный дисплей, необычный внешний вид, достойный запас памяти и наличие модуля NFC для бесконтактной оплаты. Таким образом получился интересный долгожитель для повседневных сценариев, которые предполагают просмотр контента и общение.

В доступном сегменте смартфонов есть особенная категория устройств-долгожителей. Такие гаджеты комплектуются аккумуляторами с ёмкостью от 6 000 мАч. У них есть одна неприятная особенность — внешний вид. Производители как будто соревнуются, кто из них сделает очередного долгожителя страшнее.Бренд Tecno решил не участвовать в этих бессмысленных соревнованиях и выпустил смартфон Pova Neo 2 с батареей на 7 000 мАч и приятным дизайном. Помимо этого новинка получила еще ряд интересных преимуществ, о которых вы узнаете из нашего обзора.Tecno Pova Neo 2 получил преемственность в дизайне. Ранее мы вас знакомили со старшей моделью Tecno Pova 4 Pro — если поставить рядом оба устройства, то сразу становится понятно, что они из одного модельного ряда, а различает их набор характеристик.Tecno Pova Neo 2 доступен в трех расцветках: синий, серый и черный. Все смотрятся интересно. Впрочем, нужно отметить модель черного цвета, которая получила яркий оранжевый акцент на спинке под модулем основной камеры. Остальные две расцветки смотрятся наиболее сдержано.Спинка изготовлена из глянцевого пластика. В левом верхнем углу расположился модуль основной камеры с двумя объективами, который уже успел стать визитной карточкой линейки Pova этого года.Tecno Pova Neo 2 получил довольно крупный корпус благодаря большим аккумулятору и дисплею. Его габариты составляют 170,86 × 77,79 × 9,63 мм. Это важно учитывать, поскольку такой аппарат подойдет не всем.На левой грани устройства расположился комбинированный лоток для двух симок и карты памяти microSD. На правой все физические кнопки — качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана со встроенным сканером отпечатка пальца, который, к слову, работает быстро и точно.Tecno Pova Neo 2 — доступный смартфон, тем не менее, производитель не пошел на компромиссы. Так, например, устройство в дополнение к разъему 3,5 мм получило еще и стереодинамики. Вроде бы мелочь, а игры и просмотр видео становятся на порядок приятнее.Также не обошлось без модуля NFC, который можно использовать для бесконтактной оплаты. Я для этого использовал приложение MIR Pay.Отдельно отмечу бодрую комплектацию. Приобретая Tecno Pova Neo 2 не стоит беспокоиться о покупке дополнительных аксессуаров первой необходимости. Вместе со смартфоном в коробку производитель положил силиконовый чехол, защитную плёнку и адаптер питания.Буквально несколько слов о комфорте использования одной рукой. Во время тестирования габариты Tecno Pova Neo 2 не вызвали у меня трудностей, но перед покупкой это смартфона я бы порекомендовал ознакомиться с ним вживую.Tecno Pova Neo 2 оснащается 6,82-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1640 × 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В верхней его части по центру расположено круглое отверстие фронтальной камеры.Картинка получается очень плавной. Также отмечу естественную цветопередачу без сильных искажений в сторону насыщенности оттенком. Запаса яркости хватает почти для всех повседневных сценариев применения.В основе Tecno Pova Neo 2 восьмиядерный процессор MediaTek Helio G85. Что касается памяти, смартфон доступен в трех различных конфигурациях, у нас в обзоре максимальная — 6/128 ГБ. В качестве приятного бонуса имеется возможность расширения ОЗУ за счет свободного места накопителя. Объем хранилища также можно прокачать с помощью карточек microSD.Если говорить о производительности в целом, то не стоит забывать, что Tecno Pova Neo 2 — доступный смартфон. С обычными повседневными задачами он справляется без проблем и с легкостью потянет игры среднего уровня. В бенчмарке AnTuTu устройство набирает более 213 000 баллов.Устройство прямо из коробки работает Android 12 с фирменной оболочкой HiOS. Она довольно плавная, выглядит лаконично и в меру функциональна.В качестве основного модуля камеры Tecno Pova Neo 2 получил систему из двух сенсоров. Разрешение основного составляет 16 МП, а второй выступает в качестве вспомогательного для алгоритмов искусственного интеллекта. К примеру, они используются для отделения объекта от фона в портретном режиме.При хорошем дневном освещении смартфон выдаёт довольно хорошие кадры с естественной цветопередачей. Баланс белого не заваливается. Также отмечу хорошую детализацию. Во всех сценариях рекомендую включить функцию HDR — с ней динамический диапазон получается заметно шире.Основная камера записывает видео в максимальном разрешении 2K. Качества хватит для записи простеньких роликов в сторис или для их отправки друзьям в мессенджеры.Разрешение фронтальной камеры составляет 8 МП. Есть одна очень приятная особенность — в верхней рамке над экраном спряталась светодиодная вспышка. Её можно использовать для селфи в условиях с недостаточным освещением. Так снимки получатся естественнее в отличие от подсветки белым экраном.Напомню, Tecno Pova Neo 2 оснащается аккумулятором на 7 000 мАч. В обычном повседневном сценарии смартфон на 100-процентной зарядке живет без проблем двое суток. Этот показатель можно значительно продлить при необходимости, например, если снизить частоту обновления экрана.Мощность комплектного зарядного устройства составляет 18 Вт. Для батареи с такой ёмкостью хотелось бы адаптера и помощнее. На зарядку от 0 до 100% смартфону необходимо около трех часов.