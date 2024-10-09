Перешел с Apple Watch на Xiaomi Smart Band 9 и доволен как слон. Автономности вагон!

Комплектация и дизайн

Экран

Функциональность и приложение

Автономность

Что в итоге

Я пользовался Apple Watch начиная с шестого поколения. Весной этого года я решил от них отказаться. Их функциональность для меня избыточна. А еще устал заряжать AW один раз в день. Носить часы каждый день нет желания, а когда ты их не носишь ежедневно, то начинаешь забывать про зарядку.В моем случае это выглядело так: захотел внезапно надеть часы, а они разряжены в хлам. Доходило до того, что я забывал о них на несколько недель. Таким образом и пришел к выводу, что гаджет для меня бесполезен.Попробовать новый смарт-бэнд решил из-за любопытства. Ранее у меня были третья и четвертая серия. В целом эти устройства оставили приятные впечатления. В девятой версии мне понравилось, что наконец-то появились варианты в светлых расцветках. Ну и конечно же подкупала автономность — две недели без подзарядки. Это вышка для носимой электроники, но давайте обо всем по порядку и с подробностями.Продается смарт бэнд в простенькой коробочке белого цвета. Я заказывал на алике по распродаже за 2900 рублей. Внутри коробки сам браслет, зарядный провод и немного макулатуры.Сразу отмечу, что меня порадовала магнитная зарядка. Возможно она появилась и раньше, но я не пользовался браслетами Xiaomi с четвертого поколения. Там была зарядка контактная. В девятке заряжают также контакты, но в площадке есть магниты, которые хорошенько так цепляются к тыльной стороне браслета. Однако подсоединять их нужно все-таки только в одном положении.Сам смарт-бэнд выполнен в привычном дизайне. Форма капсулы продолговатая. Поверхность экрана прямая с закруглениями по краям.Я взял на тест браслет в серебристом корпусе с ремешком светло-серого цвета. За пару недель использования он пока еще не успел запачкаться.В третьей и четвертой версии капсула браслета вставлялась в ремешок. В девятой версии используются ремешки на застежках, которые открепляются по нажатию двух специальных кнопок. Они находятся на нижней поверхности капсулы браслета.Также снизу размещены датчики и зарядные контакты. Корпус получил степень защиты IP 68. Вес устройства с комплектным ремешком составляет примерно 28 грамм.В целом браслет с комплектным ремешком смотрится довольно аккуратно. Xiaomi Smart Band 9 — это такой утилитарный гаджет, который предназначен нести полезные функции пользователю и не отсвечивать при этом. Любителям имеджевых аксессуаров лучше обратить внимание на другие устройства. Как минимум, смарт-бэнд точно не про это.Браслет оснащается AMOLED-экраном с диагональю 1,62 дюйма и частотой обновления 60 Гц. Его разрешение составляет 490 на 192, а плотность пикселей при этом — 326 ppi.Производитель заявляет показатель пиковой яркости в 1200 нит. Могу сказать, что на экране все отлично видно на улице под прямым ярким солнцем.Есть Автояркость, которая подстраивает яркость под окружающее освещение. Её можно отключить и устанавливать параметр вручную.Возможность активации экрана по поднятию запястья — включает экран, когда поднимаешь руку. Функцию можно отключить и таким образом увеличить время автономной работы. При желании можно использовать расписание. К примеру, мне эта функция вечером и во время сна ни к чему, поэтому она у меня активна с 9 утра и до 9 вечера.Также имеется функция активного экрана. Она отображает время на выключенном дисплее. Мне эта возможность показалась неинформативной, поэтому я её не использую. Её можно включить на постоянной основе или настроить расписание.Вся навигация по интерфейсу реализована с помощью свайпов. Свайп вниз открывает шторку уведомлений, вверх открывает доступ ко всем основным функциям устройства. Свайпы слева направо и наоборот переключают циферблат на экраны с виджетами. Здесь есть быстрые настройки, управление воспроизведением музыки, погода и избранные функции. Порядок этих экранов можно менять и настраивать под себя.Если нажать и удерживать основной экран, то откроется окно выбора скачанных циферблатов. Все доступные дизайны вы сможете посмотреть в приложении. Выбор их очень большой. Есть довольно много приятных циферблатов, также много и проходных.Xiaomi Smart Band 9 подключается к смартфону с помощью приложения Mi Fitness. Оно доступно в App Store и Google Play. Я использую браслет в связке с айфоном.На iOS у приложения приятный и лаконичный дизайн без перегрузки избыточной информацией. Внутри четыре раздела: здоровье, тренировка, устройство и профиль.На вкладке здоровье отображаются кольца активности с детализацией по калориям, шагам и разминке. Рядом с ними отображается смешной эквивалент сожженных калорий, например, печенька или куриная ножка. По нажатию раскрывается карточка с подробностями и вашей статистикой, которыми можно поделиться в соцсетях.Также в разделе здоровье содержится информация о сне, пульсе, кислороде в крови и стрессе. Есть несколько параметров, которые предлагается вводить вручную или получать с помощью соответствующих устройств. К примеру, это артериальное давление, вес и содержание сахара в крови.В разделе тренировок собираются данные по вашим физическим нагрузкам. Здесь можно посмотреть журнал и уровень тренировочных нагрузок.Во вкладке устройства отображается состояние браслета, а именно статус подключения, уровень заряда и дата последней зарядки. Здесь же расположен весь доступный каталог циферблатов. Помимо всего перечисленного в разделе находится управление дополнительной функциональностью смарт-бэнда.В подменю уведомления предлагается выбрать приложения от, которых вы захотите получать уведомления. У меня здесь все скромно: телефон, сообщения и телега. Сразу отмечу, с уведомлениями все не так гладко, как хотелось бы. Браслет не умеет отображать эмодзи, поэтому вместо них показываются квадраты во входящих уведомлениях.В подменю Фитнес и здоровье настраиваются параметры мониторинга. В разделе пульс можно установить частоту измерения, я здесь оставил показатель смарт по умолчанию — пусть устройство решает за меня. Также здесь включается уведомления о высоком или низком пульсе.В подменю сон я ничего не менял. Оставил здесь продвинутый мониторинг, который отслеживает пульс и фазу сна. Также здесь можно активировать мониторинг частоты дыхания. Я понятия не имею зачем мне эти данные, поэтому не использую эту возможность.В подменю уровень кислорода в крови можно включить круглосуточное отслеживание. По итогу тестирования я пришел к выводу, что для меня этот показатель избыточен и не информативен, поэтому я его отключил, продлив автономность браслета.В подменю стресс доступен только один переключатель суточного мониторинга. Мне опять же такая инфа не нужна, поэтому функция отключена.Легкая активность — с одной стороны хорошая штука для тех, у кого преимущественно сидячая работа. С другой — уведомления о необходимости сделать разминку быстро надоедают и отвлекают.В статистике настраиваются цели по калориям, шагам и разминке. Я оставил пока всё по умолчанию. Также здесь можно включить уведомления о достижении цели.В подменю приложения можно настроить будильник, синхронизировать события календаря, включить напоминания о задачах, а также настроить отображение погоды и добавить мировые часы.В системных настройках можно настроить порядок отображения экранов с виджетами, а также отсортировать пункты меню и отключить ненужные. Также здесь доступна кастомизация вибрации. Различным событиям можно присвоить уникальный рисунок вибро. Здесь же настраивается расписание спящего режима.С настройками практически по умолчанию Xiaomi Smart Band 9 продержался две недели. На 14 день браслет прислал уведомление, что осталось 20% и было бы неплохо его подзарядить. Для меня это очень достойный показатель, особенно на фоне Apple Watch, которые нужно подзаряжать один раз в день.Зарядка от 5 и до 100% заняла у меня чуть менее часа. Хотелось бы конечно и побыстрее, но, учитывая, что браслет заряжается один раз в две недели можно и потерпеть.Я его приобрел Xiaomi Smart Band 9 за 2900 рублей по распродаже на AliEpress. За этот ценник он предлагает большинство функций тех же Apple Watch. Не всех, но многих. При этом он значительно обходит в плане автономности большинство смарт-часов. Я могу забросить браслет на тумбу и забыть его там на неделю, а когда захочу надеть он будет все еще заряжен.Учитывая стоимость смарт-бэнда, за него не переживаешь. Я не парюсь, что он может потеряться, повредится, испачкаться или сломаться. За условные 2900 браслет можно менять раз в квартал, как сезонные перчатки.