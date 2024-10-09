Перешел с Apple Watch на Xiaomi Smart Band 9 и доволен как слон. Автономности вагон!

Георгий
Xiaomi Smart Band 9

Я пользовался Apple Watch начиная с шестого поколения. Весной этого года я решил от них отказаться. Их функциональность для меня избыточна. А еще устал заряжать AW один раз в день. Носить часы каждый день нет желания, а когда ты их не носишь ежедневно, то начинаешь забывать про зарядку. 

В моем случае это выглядело так: захотел внезапно надеть часы, а они разряжены в хлам. Доходило до того, что я забывал о них на несколько недель. Таким образом и пришел к выводу, что гаджет для меня бесполезен.

Попробовать новый смарт-бэнд решил из-за любопытства. Ранее у меня были третья и четвертая серия. В целом эти устройства оставили приятные впечатления. В девятой версии мне понравилось, что наконец-то появились варианты в светлых расцветках. Ну и конечно же подкупала автономность — две недели без подзарядки. Это вышка для носимой электроники, но давайте обо всем по порядку и с подробностями.

Комплектация и дизайн

Продается смарт бэнд в простенькой коробочке белого цвета. Я заказывал на алике по распродаже за 2900 рублей. Внутри коробки сам браслет, зарядный провод и немного макулатуры.



Сразу отмечу, что меня порадовала магнитная зарядка. Возможно она появилась и раньше, но я не пользовался браслетами Xiaomi с четвертого поколения. Там была зарядка контактная. В девятке заряжают также контакты, но в площадке есть магниты, которые хорошенько так цепляются к тыльной стороне браслета. Однако подсоединять их нужно все-таки только в одном положении.

Сам смарт-бэнд выполнен в привычном дизайне. Форма капсулы продолговатая. Поверхность экрана прямая с закруглениями по краям.

Xiaomi Smart Band 9

Я взял на тест браслет в серебристом корпусе с ремешком светло-серого цвета. За пару недель использования он пока еще не успел запачкаться.

В третьей и четвертой версии капсула браслета вставлялась в ремешок. В девятой версии используются ремешки на застежках, которые открепляются по нажатию двух специальных кнопок. Они находятся на нижней поверхности капсулы браслета.

Xiaomi Smart Band 9

Также снизу размещены датчики и зарядные контакты. Корпус получил степень защиты IP 68. Вес устройства с комплектным ремешком составляет примерно 28 грамм.

В целом браслет с комплектным ремешком смотрится довольно аккуратно. Xiaomi Smart Band 9 — это такой утилитарный гаджет, который предназначен нести полезные функции пользователю и не отсвечивать при этом. Любителям имеджевых аксессуаров лучше обратить внимание на другие устройства. Как минимум, смарт-бэнд точно не про это.

Экран

Браслет оснащается AMOLED-экраном с диагональю 1,62 дюйма и частотой обновления 60 Гц. Его разрешение составляет 490 на 192, а плотность пикселей при этом — 326 ppi. 

Xiaomi Smart Band 9

Производитель заявляет показатель пиковой яркости в 1200 нит. Могу сказать, что на экране все отлично видно на улице под прямым ярким солнцем.

Есть Автояркость, которая подстраивает яркость под окружающее освещение. Её можно отключить и устанавливать параметр вручную.

Xiaomi Smart Band 9

Возможность активации экрана по поднятию запястья — включает экран, когда поднимаешь руку. Функцию можно отключить и таким образом увеличить время автономной работы. При желании можно использовать расписание. К примеру, мне эта функция вечером и во время сна ни к чему, поэтому она у меня активна с 9 утра и до 9 вечера.

Также имеется функция активного экрана. Она отображает время на выключенном дисплее. Мне эта возможность показалась неинформативной, поэтому я её не использую. Её можно включить на  постоянной основе или настроить расписание.

Функциональность и приложение

Вся навигация по интерфейсу реализована с помощью свайпов. Свайп вниз открывает шторку уведомлений, вверх открывает доступ ко всем основным функциям устройства. Свайпы слева направо и наоборот переключают циферблат на экраны с виджетами. Здесь есть быстрые настройки, управление воспроизведением музыки, погода и избранные функции. Порядок этих экранов можно менять и настраивать под себя.

Xiaomi Smart Band 9

Если нажать и удерживать основной экран, то откроется окно выбора скачанных циферблатов. Все доступные дизайны вы сможете посмотреть в приложении. Выбор их очень большой. Есть довольно много приятных циферблатов, также много и проходных.

Xiaomi Smart Band 9 подключается к смартфону с помощью приложения Mi Fitness. Оно доступно в App Store и Google Play. Я использую браслет в связке с айфоном.

На iOS у приложения приятный и лаконичный дизайн без перегрузки избыточной информацией. Внутри четыре раздела: здоровье, тренировка, устройство и профиль.

Mi Fitness

На вкладке здоровье отображаются кольца активности с детализацией по калориям, шагам и разминке. Рядом с ними отображается смешной эквивалент сожженных калорий, например, печенька или куриная ножка. По нажатию раскрывается карточка с подробностями и вашей статистикой, которыми можно поделиться в соцсетях.

Mi Fitness

Также в разделе здоровье содержится информация о сне, пульсе, кислороде в крови и стрессе. Есть несколько параметров, которые предлагается вводить вручную или получать с помощью соответствующих устройств. К примеру, это артериальное давление, вес и содержание сахара в крови.

В разделе тренировок собираются данные по вашим физическим нагрузкам. Здесь можно посмотреть журнал и уровень тренировочных нагрузок.

Mi Fitness

Во вкладке устройства отображается состояние браслета, а именно статус подключения, уровень заряда и дата последней зарядки. Здесь же расположен весь доступный каталог циферблатов. Помимо всего перечисленного в разделе находится управление дополнительной функциональностью смарт-бэнда. 

Mi Fitness

В подменю уведомления предлагается выбрать приложения от, которых вы захотите получать уведомления. У меня здесь все скромно: телефон, сообщения и телега. Сразу отмечу, с уведомлениями все не так гладко, как хотелось бы. Браслет не умеет отображать эмодзи, поэтому вместо них показываются квадраты во входящих уведомлениях.

В подменю Фитнес и здоровье настраиваются параметры мониторинга. В разделе пульс можно установить частоту измерения, я здесь оставил показатель смарт по умолчанию — пусть устройство решает за меня. Также здесь включается уведомления о высоком или низком пульсе.

Mi Fitness

В подменю сон я ничего не менял. Оставил здесь продвинутый мониторинг, который отслеживает пульс и фазу сна. Также здесь можно активировать мониторинг частоты дыхания. Я понятия не имею зачем мне эти данные, поэтому не использую эту возможность.

Mi Fitness

В подменю уровень кислорода в крови можно включить круглосуточное отслеживание. По итогу тестирования я пришел к выводу, что для меня этот показатель избыточен и не информативен, поэтому я его отключил, продлив автономность браслета. 

В подменю стресс доступен только один переключатель суточного мониторинга. Мне опять же такая инфа не нужна, поэтому функция отключена.

Mi Fitness

Легкая активность — с одной стороны хорошая штука для тех, у кого преимущественно сидячая работа. С другой — уведомления о необходимости сделать разминку быстро надоедают и отвлекают.

В статистике настраиваются цели по калориям, шагам и разминке. Я оставил пока всё по умолчанию. Также здесь можно включить уведомления о достижении цели.

Mi Fitness

В подменю приложения можно настроить будильник, синхронизировать события календаря, включить напоминания о задачах, а также настроить отображение погоды и добавить мировые часы.

В системных настройках можно настроить порядок отображения экранов с виджетами, а также отсортировать пункты меню и отключить ненужные. Также здесь доступна кастомизация вибрации. Различным событиям можно присвоить уникальный рисунок вибро. Здесь же настраивается расписание спящего режима.

Автономность

С настройками практически по умолчанию Xiaomi Smart Band 9 продержался две недели. На 14 день браслет прислал уведомление, что осталось 20% и было бы неплохо его подзарядить. Для меня это очень достойный показатель, особенно на фоне Apple Watch, которые нужно подзаряжать один раз в день.

Зарядка от 5 и до 100% заняла у меня чуть менее часа. Хотелось бы конечно и побыстрее, но, учитывая, что браслет заряжается один раз в две недели можно и потерпеть.

Что в итоге

Xiaomi Smart Band 9

Я его приобрел Xiaomi Smart Band 9 за 2900 рублей по распродаже на AliEpress. За этот ценник он предлагает большинство функций тех же Apple Watch. Не всех, но многих. При этом он значительно обходит в плане автономности большинство смарт-часов. Я могу забросить браслет на тумбу и забыть его там на неделю, а когда захочу надеть он будет все еще заряжен.

Учитывая стоимость смарт-бэнда, за него не переживаешь. Я не парюсь, что он может потеряться, повредится, испачкаться или сломаться. За условные 2900 браслет можно менять раз в квартал, как сезонные перчатки.
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Комментарии

Вася Вотафаков
+6024
Вася Вотафаков
У меня мибэнд 3. Использую их как будильник ⏰ +часы и шагомер. Снимаю их только для зарядки раз в две три недели. Что я с ними только ни делал. В море купался, в озере, в баню ходил, в парилку в том числе. Полет отличный.
Сегодня в 14:15
#
Вася Вотафаков
+6024
Вася Вотафаков Вася Вотафаков
И еще: гаджет который должен контролировать состояние здоровья и сон когда вы отдыхаете в этот момент стоит на зарядке… Не слишком ли туповато для прибора стоимостью 20к?
Сегодня в 14:19
#
Вася Вотафаков
+6024
Вася Вотафаков tellurian
Браслет не орет в ухо по утрам. А будит мягко и не навязчиво. Как будто вас кто-то легонько толкает.
Сегодня в 15:32
#
tellurian
+1934
tellurian Вася Вотафаков
Телефон не обязательно класть близко к голове. Рука с браслетом тоже может оказаться рядом с ухом. Каждый спит по разному.
51 минуту назад
#
+21
Ponivit
Можно питаться на помойке. За бесплатно помойка предлагает большинство продуктов. Не всех, но многих. При помойки значительно обходят по автономности большинство домашних холодильников.Я могу не ходить на помойку неделю, а когда захочу — там будут свежевыброшенные продукты.Учитывая что они бесплатные, за них не переживаю. За условные 0 рублей можно менять помойки хоть каждый день.
Сегодня в 14:21
#
+1
olg1270@icloud.com
Можно еще сравнить Мерседес и Рено Логан
Сегодня в 15:07
#
Вася Вотафаков
+6024
Вася Вотафаков olg1270@icloud.com
Когда мибэнд только появился то да. Это был Рено. Сейчас это Фольксваген … еще не Ауди, но уже в концерне Ваггрупп.
Сегодня в 15:42
#
Вася Вотафаков
+6024
Вася Вотафаков olg1270@icloud.com
И еще. Сравнивать браслет с часами, который к тому же в 10 раз дешевле часов и меньше по размеру … Вы по сути пытаетесь сравнить Мерседес с пикапом. У которых и назначение разное. Ваши часы пойдут по 3.14зде после пятого купания в море или второго посещения бани. Я уж не говорю о падении на асфальт …
Сегодня в 15:51
#
+938
Paspartu Вася Вотафаков
Я 7 лет носил нулевую версию apple watch , которая вообще для погружения в воду не предназначена. За это время много раз купался в разных странах, в морях и океанах.
Только через 7 лет отклеился экран. Я его заклеил. И вот в след раз они погибли от воды, когда забыл их снять.
час назад в 17:42
#
tellurian
+1934
tellurian
Каждый сам выбирает, что ему покупать.
Как пласт каждый сам решает так, как ему нравится и позволяет его доход.
Сегодня в 15:17
#
+938
Paspartu tellurian
Это понятно по умолчанию к каждой статье и всему, что существует в мире
час назад в 17:43
#
tellurian
+1934
tellurian Paspartu
Хотелось бы читать нейтральные обзоры и сравнения. А не чье-то субъективное мнение от не знакомого человека.
Либо статью пусть в блогах публикуют.
52 минуты назад
#
+7
😍iGuides😍
Статья ради срача.
Мибанд для людей пожилого возраста и девчонок. Если ты не ходил с часами неделями — то они тебе вообще не нужны. Купи обычные. Разнылся тут. Часы ему не те. Плэйстэшн и иксбокс не такой. Что дальше? К логике дешево и можно менять каждый месяц применимо много вещей — пылесос, телефон, планшет...
А что может мибанд? Таймер поставит или запустит секундомер? Сири ответит голосом на вопрос? Запишет напоминание или заметку? Может быть можно посмотреть Яндекс карту? А можно переключать трек в Яндекс музыке будучи за рулем? Или быстро ответить заготовленной фразой на письмо? На звонок может быть можно ответить? Что они могут помимо подсчета шагов и показывания уведомлений?
2 часа назад в 16:53
#
+124
jhon69
В замен аппл с которыми отходил 5 лет, взял realme s2 на старте продаж ношу 2 недели еще не заряжал😂
По функционалу аппл по круче но многое лишнее
А ежедневная зарядка реально выморадивает
19 минут назад
#

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