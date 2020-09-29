





При несоблюдении законодательства РФ зарубежным IT-гигантам могут ужесточить наказание, а именно при нарушении закона о хранении персональных данных россиян. Вместо многомиллионных штрафов, которые незначительны для крупных корпораций, предлагается замедлять интернет-трафик для доступа к их ресурсам. С такой инициативой выступила Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики при участии операторов связи, интернет-компаний и отраслевых ассоциаций. Предложенные ограничения будут вступать в силу в случае, если IT-компании не будут хранить данные пользователей на территории России.Председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев сообщил, что зарубежные онлайн-ресурсы, не исполняющие требования российского законодательства, можно наказывать замедлением их трафика. Помимо несоблюдения правил о локализации данных российских пользователей, к нарушениям можно отнести отказ от соблюдения налоговых требований и удаления противоправной информации. Новые меры предлагают распространять на компании, у которых количество посетителей в сутки превышает 100 000.С такой инициативой комиссия обратилась в правительство РФ, Госдуму, Совет Федерации, Роскомнадзор, Минцифру, ФНС и ФАС. По словам Журавлева, блокировки не являются эффективной мерой в борьбе с нарушителями, поскольку они очень легко обходятся с помощью VPN.Комиссия предлагает иностранным IT-компаниям создавать представительства на территории РФ или совместные предприятия с российскими игроками (где доля российской компании составляет 80% и 20% — иностранной) для того, чтобы было проще исполнять требований российского законодательства. Журавлев пояснил, что если у иностранной организации нет филиала или юрлица, то достоверно судить о ее доходе и о соблюдении предписаний по локализации данных и других законов затруднительно, а в некоторых случаях невозможно.Председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что необходимо определиться с юридической возможностью замедления трафика, поскольку законодательство таких механизмов не содержит. По его словам такая мера должна касаться не только иностранных компаний.Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин высказался против инициативы по замедлению трафика. Он считает, что она негативно скажется на пользовательском опыте граждан, а механизм штрафов для компаний и блокировки неэффективны. Горелкин в качестве оптимального решения предлагает ограничение рекламной деятельности для иностранных организаций на российском рынке. По мнению Антона Горелкина, стоит подумать над штрафами от оборота организаций и объединяться с европейскими коллегами в части защиты персональных данных граждан.