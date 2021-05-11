Перейдите в «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Отслеживание».

В этом разделе нужно отключить опцию «Трекинг-запросы приложениями».

Вы можете на свое усмотрение позволить приложениям, которым доверяете, продолжать отслеживать вашу активность.







Одним из основных нововведений в iOS 14.5 стала возможность запретить приложениям отслеживать действия пользователей в других программах и на веб-сайтах. Впервые эту долгожданную функцию анонсировали на мероприятии WWDC в прошлом году.Изначально возможность контроля отслеживания должна была дебютировать вместе с запуском iOS 14, но Apple решила это отложить и дать возможность разработчикам подготовиться. Теперь, когда функция стала доступна для всех пользователей, аналитики прогнозируют крупные изменения на рынке таргетированной рекламы.Отслеживание можно отключить следующим образом:Для понимания, насколько востребована среди пользователей новая функция, мы решили провести в соцсетях небольшой опрос. Поделиться своим мнением можно в:Итоги подведем через неделю.