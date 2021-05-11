





Несколько месяцев назад компания DxOMARK объявила, что займется тестами автономности различных смартфонов, и теперь можно ознакомиться с первыми результатами. В подборку вошли полтора десятка смартфонов разных ценовых сегментов, выпущенные последние несколько лет — в том числе в нее попал и свежий iPhone 12 Pro Max.Что интересно, он не в топе: компания разместила его на 4-ом месте с результатом в 78 баллов. Для сравнения, на первом месте оказался Samsung Galaxy M51 — «Power Bank с функциями смартфона», который может похвастаться аккумулятором на 7000 мАч. Его результат — 88 баллов. Разумеется, с таким монстром iPhone с АКБ всего на 3700 мАч тягаться никак не может.Однако, что интересно, флагман Apple проиграл, например, Oppo Find X3 Neo. Эта модель работает на SoC Snapdragon 865 и получила аккумулятор на 4500 мАч. Это не особо больше, чем у iPhone 12 Pro Max, однако это позволило решению Oppo вырваться вперед на 3 балла.Впрочем, нужно отметить, что DxOMARK тестирует не только автономность, но и скорость зарядки. И тут у iPhone 12 Pro Max не все хорошо: так, если 80% емкости с 20-ваттной зарядкой достигаются меньше чем за час, то полной зарядки приходится ждать почти 2.5 часа — недопустимо долго по меркам других современных флагманов. С другой стороны, специалисты DxOMARK отмечают, что по показателю энергоэффективности iPhone лучший, но этого явно недостаточно, чтобы попасть на верхушку общего топа.