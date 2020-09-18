





Администрация президента США Дональда Трампа попросила игровые компании с участием технологического гиганта Tencent предоставить информацию об их протоколах безопасности. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники близкие к ситуации.Письма с просьбами рассылает Комитет по иностранным инвестициям с США. Их получили Epic Games, Riot Games и другие студии с участием Tencent. Ведомство интересуют протоколы безопасности для обработки личных данных американцев. Tencent — крупнейшая игровая компания в мире, владеющая Riot Games (разработчики League of Legends) и 40% акций Epic Games (создатели Fortnite). На момент публикации представители разработчиков не прокомментировали ситуацию.Новое расследование основывается на повышенном интересе администрации Трампа к изучению китайских корпораций и их связей с американскими компаниями. После новостей о рассылке просьб предоставить информацию о протоколах безопасности акции Tencent упали на 2,8% в Гонконге.Дональд Трамп имеет право проверять полные приобретения и неконтролируемые инвестиции, а также президент может блокировать и предотвращать подобные сделки. Опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что проверка протоколов безопасности систем с большими данными несёт риски, среди которых возможные ответные меры со стороны китайских властей.По последним данным, в портфеле Tencent более 300 инвестиций. Это делает компанию движущей силой в игровой индустрии. В 2011 году китайская корпорация заплатила 400 миллионов долларов за долю 93% в американской Riot Games.Инвестиции Tencent в игровых разработчиков США могут подвергнуться рискам принудительной продажи активов. Аналогичную ситуацию сейчас мы можем наблюдать с компанией ByteDance, которой принадлежит TikTok. По информации от Bloomberg, стоимость американских активов Tencent может составлять не менее 22 миллиардов долларов.