Компания Sony начала принимать предзаказы на игровую консоль PlayStation 5 в обеих конфигурациях — с дисководом и без него. Первые покупатели могли зарезервировать новинки со скидкой 15%.
Сейчас скидка недоступна, а сайт Sony сломался из-за наплыва посетителей. Зарезервировать новую консоль не получается даже по полной цене. Впрочем, не исключено, что Sony починит свои сервера и вернёт скидку.
PlayStation 5 появится в продаже в России с 19 ноября. Версия с дисковым приводом будет стоить 46 999 рублей, а «цифровой» вариант приставки 37 990 рублей. В комплектацию входит один джойстик.
Презентация PlayStation 5 состоялась прошедшей ночью. Тогда же были анонсированы эксклюзивные игры, которые будут доступны обладателям этой новинки.
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