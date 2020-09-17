PlayStation 5

Компания Sony начала принимать предзаказы на игровую консоль PlayStation 5 в обеих конфигурациях — с дисководом и без него. Первые покупатели могли зарезервировать новинки со скидкой 15%.

Сейчас скидка недоступна, а сайт Sony сломался из-за наплыва посетителей. Зарезервировать новую консоль не получается даже по полной цене. Впрочем, не исключено, что Sony починит свои сервера и вернёт скидку. 

Проблемы с работоспособностью сайта Sony наблюдаются не только в России, но и в других странах. Некоторые покупатели, успевшие зарезервировать PlayStation 5, уже выставили консоль на перепродажу с большой наценкой — за 800-1000 долларов в зависимости от модели.

PlayStation 5 появится в продаже в России с 19 ноября. Версия с дисковым приводом будет стоить 46 999 рублей, а «цифровой» вариант приставки 37 990 рублей. В комплектацию входит один джойстик.

Презентация PlayStation 5 состоялась прошедшей ночью. Тогда же были анонсированы эксклюзивные игры, которые будут доступны обладателям этой новинки.


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