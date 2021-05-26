



Гражданин США Джон Дусон обманул правительство Зимбабве и обманным путём завладел 40 млн долларов США (а это значительная часть бюджета страны). Об этом сообщило издание BookDaily.



Дусон прибыл в Зимбабве в октябре 2019 года, связался с властями страны и заявил, что его прислал лично Билл Гейтс, чтобы заключить сделку по обслуживанию продуктов Microsoft. Он обновил операционную систему на компьютерах политиков, бесплатно установил им Microsoft Office и провёл трёхдневный семинар по получению обновления ПО. Всё это, по словам Дусона, избавляло Зимбабве от периодических платежей за использование софта Microsoft и в перспективе позволило бы сэкономить бюджету страны сотни миллионов долларов.







Дусон утверждал, что сделка очень выгодна для Зимбабве, по сути это — щедрость лично Билла Гейтса по отношению к стране, экономика которой очень слаба. За свою работу он получил символичные 40 миллионов долларов США (около 3 миллиардов рублей), а правительство страны было настолько благодарно, что выделило ему частный самолёт, на котором он улетел обратно.



В мае 2021 года власти Зимбабве получили от Microsoft новый счёт, после чего связались с компанией и узнали, что она не отправляла к ним сотрудника для заключения каких-либо сделок. Также они выяснили, что заменить Windows 7 на Windows 10 можно было бесплатно и без участия Дусона.



Сейчас розыском кибермошенника занимается полиция и компания Microsoft. По некоторым данным, он может с комфортом проживать в одной из африканских стран.



Зимбабве и некоторые другие африканские страны (Нигерия, Сьерра-Леоне, Анголы, Сенегала, Того и пр.) известны по рассылке «писем счастья», которые для многих жителей являются основным видом заработка. В этих письмах, которые рассылаются по электронной почте, мошенники сообщают жертве, что ей положена крупная выплата, например, по наследству от очень дальнего родственника. Правда для её получения необходимо оплатить услуги юриста, который, само собой, исчезает после того, как ему переведут деньги.







