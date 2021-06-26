





После публичного запуска iOS и iPadOS 15 подключение с помощью «Режима модема» будет защищено улучшенным протоколом безопасности WPA3. В нём содержатся обновленные меры для предотвращения подбора пароля.Организация Wi-Fi Alliance объявила о запуске WPA3 в июне 2018 года с целью улучшить безопасность беспроводного соединения и обеспечить наиболее надежную аутентификацию. Начиная с iOS 14 режим модема iPhone и iPad защищается с WPA2. В бета-версии iOS 15 для разработчиков обнаружили защиту с помощью протокола WPA3.Напомним, продукты Apple могли подключаться к точкам доступа с WPA3 в течение нескольких лет, но их собственный режим для раздачи интернета поддерживал только предыдущую версию протокола.Для пользователей ничего не изменится, другими словами в настройках менять ничего не нужно. Процесс подключения устройств с помощью режима модема останется прежним. Тем не менее появится дополнительное преимущество. Несмотря на рекомендации по созданию надежных паролей, люди продолжают использовать простые и легко запоминающиеся, которые очень просто подобрать. Как раз в таких случаях и будет полезен WPA3, поскольку он защищает сеть от попыток подбора с третьей стороны.