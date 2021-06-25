Исследователи PhoneBuff сравнили скорость работы iPhone 12 c первым поколением смартфонов Apple. Устройство 2020 года справилось с задачами более чем в два раза быстрее.Их вдохновили слова Apple на презентации iPad Pro в 2021 году. Компания сказала, что в новом планшете производительность процессора в 75 раз выше, чем у первого поколения iPad, а мощность графического чипа в 1500 раз быстрее.Характеристики последнего смартфона Apple радикально отличаются от первого поколения. В iPhone 12 стоит процессор A14 Bionic с шестью ядрами и тактовой частотой 3,1 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а разрешение экрана 2532 x 1170 пикселей. Модель 2007 года оснащена одноядерным чипом на 412 МГц, оперативной памятью 128 МБ и экраном 320 x 480.Смартфоны решали одни и те же задачи. В итоге iPhone 12 выполнил их за минуту, а iPhone 2G за две минуты и 29 секунд — разница более чем в два раза. Процесс тестирования PhoneBuff записали на видео.