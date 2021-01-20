





Компания Apple собирается сделать технологию распознавания лиц Face ID более совершенной. Уже сейчас она во много преворсходит аналогичные решения на Android-смартфонах, но в будущем станет ещё лучше.Apple запатентовала технологию распознавания лиц, в которой используется тепловая карта лица. При добавлении биометрических данных пользователю будет присваиваться подпись с учётом теплового излучения от его лица. Для каждого человека эта подпись будет уникальная. Кроме того, она позволит защитить устройство от взлома с помощью маски, поскольку хакеры вряд ли смогут должным образом сгенерировать тепловое излучение, свойственное телу человека.Из-за пандемии коронавируса биометрическая система разблокировки по лицу Face ID стала не особо практична, поскольку многие люди носят маски или балаклавы. Процессу аутентификации также могут мешать очки и волосы, а тепловому сканеру все эти детали не являются помехой.Не исключено, что Apple вернёт своим смартфонам сканер отпечатков пальцев, который обеспечивает гораздо более надёжную биометрическую защиту, нежели Face ID. Известно, что компания хочет встроить такой сканер в экран, а поставщиком решения может стать Qualcomm. Встроенные в экран невидимые сканеры отпечатков пальцев есть у некоторых моделей Android-смартфонов.