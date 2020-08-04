



По данным «Коммерсанта», в даркнете появилось объявление о продаже базы данных, в которой содержатся личные данные участников онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ. В ней более миллиона строк, каждая из которых оценена в 1 доллар оптом или 1,5 доллара поштучно.



Продавец утверждает, что ему уже удалось продать 30 тысяч срок. На этом он мог заработать от 30 до 45 тысяч долларов. По его словам, база свежая и и актуальная. В ней не так много информации (только серия и номер паспорта с привязкой к ФИО), но в связке с другими сведениями, даже это может быть использовано с различными целями (в том числе мошенническими). На основе номеров паспортов злоумышленник предлагает обновить уже имеющиеся у него базы данных под запрос покупателей — например, добавить туда имя, СНИЛС и ИНН, данные кредитной истории.



Ранее об этой утечке написала «Медуза». Она выяснила, что база утекла с одного из государственных сайтов и предназначалась для мониторинга за онлайн-голосованием по поправкам в Конституцию, в частности для проверки голосовавших — чтобы они не смогли отдать свой голос дважды (сначала онлайн, а затем офлайн). База была зашифрована, но легко расшифровывается.







