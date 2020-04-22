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Управлением Следственного комитета по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации по факту срыва школьных онлайн-уроков.

СК сообщает, что к преступлению может быть причастен пользователь «ВКонтакте» Артур Амаев. Он ведет на YouTube канал Russia Paver, где стримит прохождения видеоигр. Там у него 911 тысяч подписчиков.

Блогер выложил на YouTube 2 видео 27 марта, которые уже удалены. В роликах он подключался к онлайн-урокам и разыгрывал школьников иногда представляясь сотрудником министерства образования. Во время трансляций блогер вел себя вызывающе, хамил и всячески срывал занятия.

«Факты срывов онлайн-уроков имелись на территории города Санкт-Петербурга. Сейчас устанавливается местонахождение Амаева», — отмечает СК.

Напомним, ранее Следственный комитет пригрозил злоумышленникам уголовной ответственностью за срывы дистанционных школьных занятий. Ведомство уже занялось отслеживанием видео с розыгрышами над учителями.


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Источник:

Meduza Meduza

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