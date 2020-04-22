Управлением Следственного комитета по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации по факту срыва школьных онлайн-уроков.СК сообщает, что к преступлению может быть причастен пользователь «ВКонтакте» Артур Амаев. Он ведет на YouTube канал Russia Paver, где стримит прохождения видеоигр. Там у него 911 тысяч подписчиков.Блогер выложил на YouTube 2 видео 27 марта, которые уже удалены. В роликах он подключался к онлайн-урокам и разыгрывал школьников иногда представляясь сотрудником министерства образования. Во время трансляций блогер вел себя вызывающе, хамил и всячески срывал занятия.