Управлением Следственного комитета по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации по факту срыва школьных онлайн-уроков.
СК сообщает, что к преступлению может быть причастен пользователь «ВКонтакте» Артур Амаев. Он ведет на YouTube канал Russia Paver, где стримит прохождения видеоигр. Там у него 911 тысяч подписчиков.
Блогер выложил на YouTube 2 видео 27 марта, которые уже удалены. В роликах он подключался к онлайн-урокам и разыгрывал школьников иногда представляясь сотрудником министерства образования. Во время трансляций блогер вел себя вызывающе, хамил и всячески срывал занятия.
СК сообщает, что к преступлению может быть причастен пользователь «ВКонтакте» Артур Амаев. Он ведет на YouTube канал Russia Paver, где стримит прохождения видеоигр. Там у него 911 тысяч подписчиков.
Блогер выложил на YouTube 2 видео 27 марта, которые уже удалены. В роликах он подключался к онлайн-урокам и разыгрывал школьников иногда представляясь сотрудником министерства образования. Во время трансляций блогер вел себя вызывающе, хамил и всячески срывал занятия.
«Факты срывов онлайн-уроков имелись на территории города Санкт-Петербурга. Сейчас устанавливается местонахождение Амаева», — отмечает СК.
Напомним, ранее Следственный комитет пригрозил злоумышленникам уголовной ответственностью за срывы дистанционных школьных занятий. Ведомство уже занялось отслеживанием видео с розыгрышами над учителями.
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Источник:
Заблокировать аккаунт с последующим запретом на создание каналов и ведение трансляций.
Это я подсмотрел в решениях американских судов.)
Это из рунета подсмотрено
П.с:
Он же не просто так играл, а зарабатывал на этом, а на левых аккаунтах уже не особо заработаешь.
Это не про политическую борьбу, а про то как банальная хулиганка лишает хороших денег
Возможно этот парень хороший человек и просто совершил глупость, но ведь хороший человек это не профессия)