





База с данными клиентов российской авиакомпании UTair появилось в открытом доступе. В файле содержится более 530 тысяч записей частных клиентов, среди которых ФИО, данные заграничных и российских паспортов, адреса и телефоны, а также 300 записей корпоративных клиентов с названием организации, телефоном, e-mail и почтовым адресом.Сообщается, что большинство записей принадлежит россиянам, поскольку UTair обслуживает, в основном, российские маршруты. Базу уже предлагали на продажу в августе 2019 года. Данные утекли с открытого сервера ИТ-подразделения перевозчика, который был обнаружен в марте 2019 года специалистами. Позднее доступ к нему был закрыт.В UTair рассказали, что зимой 2019 года компания подверглась хакерской атаке, в результате которой пострадал один из серверов. Пресс-служба перевозчика отметила, что хакеры могли получить доступ к некоторым данным пассажиров, которые не содержали информацию о банковских картах.По словам UTair, служба безопасности сразу исправила проблему и приняла дополнительные меры по защите данных пользователей. Несанкционированный доступ к счетам и программам лояльности пассажиров не был зафиксирован.